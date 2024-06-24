РУС
Госдепартамент США об ударах по Крыму: Украина сводит к минимуму потери среди гражданских, несравнимо с действиями России

севастополь

Украина в своих наступательных операциях "сводит к минимуму угрозу жертв среди гражданского населения". Так прокомментировал обстрел оккупированного Крыма 23 июня помощник госсекретаря США Джон Басс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

На вопрос об обстреле Севастополя якобы ракетами американского производства, где, по данным России, пострадало более 150 человек, представитель Госдепа ответил, что есть большой контраст потерь в результате украинских атак и обстрелов России.

"Что касается сообщений о жертвах среди гражданского населения в Крыму, США глубоко сожалеют о потере любой гражданской жизни, любых невинных убитых во время конфликта. Я не могу говорить о правдивости обвинений Москвы, но если они правдивы в этом случае, я считаю, что важно подчеркнуть: мы видим, как Украина использует свои наступательные возможности", - сказал помощник Блинкена по политическим вопросам.

Басс отметил, что Вооруженные силы Украины "принимают значительные меры, чтобы свести к минимуму угрозу жертв среди гражданского населения, и это заметно контрастирует с характером жестокой войны России с первого дня".

По его словам, невозможно сравнить потери гражданского населения в России с потерей жизней украинцев в результате российских авиаударов по больницам, школам и другим объектам гражданской инфраструктуры. Здесь, по его словам, "существует огромный разрыв, который демонстрирует жестокость войны России, которая продолжается".

Также читайте: Пентагон об обстреле Севастополя: Украина принимает собственные решения по выбору целей

Пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга 24 июня подчеркнул, что Крым - это Украина, и что Россия может прекратить страдания людей только одним решением - остановить войну.

"Мы предоставляем оружие Украине, чтобы она могла защищать от вооруженной агрессии свою суверенную территорию, включая Крым, который является частью Украины. И Россия могла бы остановить эту войну сегодня и страдания, вызванные войной, которую Россия начала сегодня, если бы прекратила оккупацию суверенной украинской территории и нападения на гражданское население", - заявил Миллер.

Ракетный удар по Севастополю 23 июня

Днем 23 июня 2024 года во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, громко было в Севастополе.

Оккупационные "власти" Севастополя заявляли, что якобы в результате удара погибли четыре человека (в том числе двое детей), 151 обратился за медицинской помощью, 82 госпитализированы.

Минобороны РФ утверждало, что украинские военные якобы нанесли удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS. Их якобы сбили силы ПВО, а одна из ракет "отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города". Обломки, как утверждается, упали в нескольких районах города, в том числе на пляже.

Оккупанты возложили ответственность за атаку на США.

+15
***** з усім своїм мотлохом з українського Криму і не буде ніяких жертв.
25.06.2024 00:05 Ответить
25.06.2024 00:05 Ответить
+9
Сцяним ганчір'ям по пацючему писку.
25.06.2024 00:00 Ответить
25.06.2024 00:00 Ответить
+8
Крим - український, всі хто "повзає" на пляжах нехай ховаються, йде війна з лютим ворогом
25.06.2024 00:35 Ответить
25.06.2024 00:35 Ответить
все вірно, але, на жаль, не назвали ще досі путіноїдів фашистами, сподіваюсь, той день колись настане
24.06.2024 23:57 Ответить
24.06.2024 23:57 Ответить
Сцяним ганчір'ям по пацючему писку.
25.06.2024 00:00 Ответить
25.06.2024 00:00 Ответить
***** з усім своїм мотлохом з українського Криму і не буде ніяких жертв.
25.06.2024 00:05 Ответить
25.06.2024 00:05 Ответить
а одна з ракет "відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини в повітрі над територією міста" Джерело:
кацапи забули уточнити, що тією ракетою, що відхилилася і підірвалася над пляжем була їхня зенітна ракета Тор-М2
25.06.2024 00:09 Ответить
25.06.2024 00:09 Ответить
ATACMS ударили в Крыму. ПВО России убило людей в Севастополе https://www.youtube.com/watch?v=Lordy-YqkOA&t=18s
Кушнарь
25.06.2024 00:14 Ответить
25.06.2024 00:14 Ответить
С-500 не спасли: ATACMS накрыли Центр космической связи РФ в Крыму -в ніч на 24 червня сьогодні.
https://www.youtube.com/watch?v=3eGrF5zz6rU&t=19s
25.06.2024 00:16 Ответить
25.06.2024 00:16 Ответить
Відповідальність за ВСІ ЖЕРТВИ несе агресор - Засрашка! Немає що "розмазувати" тут.
25.06.2024 00:18 Ответить
25.06.2024 00:18 Ответить
Морской дрон ВСУ сбил Ка-52. Впервые в истории. Новый кошмар для оккупантов
вніч на 21 червня - чому подробиці тільки зараз , 24-го
https://www.youtube.com/watch?v=r7dLOgNS168
25.06.2024 00:19 Ответить
25.06.2024 00:19 Ответить
Гарна відповідь.
25.06.2024 00:21 Ответить
25.06.2024 00:21 Ответить
На рашці немає невинних ...
25.06.2024 00:23 Ответить
25.06.2024 00:23 Ответить
Крим - український, всі хто "повзає" на пляжах нехай ховаються, йде війна з лютим ворогом
25.06.2024 00:35 Ответить
25.06.2024 00:35 Ответить
Крим - це прифронтова зона. З усіма наслідками.
25.06.2024 00:52 Ответить
25.06.2024 00:52 Ответить
Каzапи, здохніть, всі.
25.06.2024 02:09 Ответить
25.06.2024 02:09 Ответить
А у всьому винен мудрили-виборці з України та просрочка гвидон - за п'ять років жодної далекобійної ракети - ну наприклад Грім-2. Заберуть американці свої ракети і правильно зроблять. Хай верищать подоляцкі гвидони шо Байден хріновий - робіть свою та ніхріна ви не зробите бо Стамбульські домовленості це Україна підписала капітуляцію ще у 22 році.
25.06.2024 03:01 Ответить
25.06.2024 03:01 Ответить
А на біса ви, харі кацапські, пробували збивати ракети? Не збивайте над пляжами й містами.
25.06.2024 06:20 Ответить
25.06.2024 06:20 Ответить
25.06.2024 06:24 Ответить
25.06.2024 06:24 Ответить
Інцидент на пляжі підтвердив і призначений окупантами гауляйтер Севастополя михайло развожаєв. За його словами, людей на пляжі поранено та вбито внаслідок роботи російської ППО.
25.06.2024 07:41 Ответить
25.06.2024 07:41 Ответить
Американцям шкода дохлих кацапських цивільних 🤮 щось коли бомбили Німеччину під час другої світової війни не сильно переймались про цивільних, а тут яке горе погань кацапська подохла
25.06.2024 07:48 Ответить
25.06.2024 07:48 Ответить
Хитрожопые, когда уже признаете мордор страной террористом со всеми вытекающими....
25.06.2024 08:10 Ответить
25.06.2024 08:10 Ответить
Вєчного вам пляжного отдиха, братья. .
25.06.2024 08:51 Ответить
25.06.2024 08:51 Ответить
 
 