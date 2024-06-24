Госдепартамент США об ударах по Крыму: Украина сводит к минимуму потери среди гражданских, несравнимо с действиями России

Украина в своих наступательных операциях "сводит к минимуму угрозу жертв среди гражданского населения". Так прокомментировал обстрел оккупированного Крыма 23 июня помощник госсекретаря США Джон Басс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

На вопрос об обстреле Севастополя якобы ракетами американского производства, где, по данным России, пострадало более 150 человек, представитель Госдепа ответил, что есть большой контраст потерь в результате украинских атак и обстрелов России.

"Что касается сообщений о жертвах среди гражданского населения в Крыму, США глубоко сожалеют о потере любой гражданской жизни, любых невинных убитых во время конфликта. Я не могу говорить о правдивости обвинений Москвы, но если они правдивы в этом случае, я считаю, что важно подчеркнуть: мы видим, как Украина использует свои наступательные возможности", - сказал помощник Блинкена по политическим вопросам.

Басс отметил, что Вооруженные силы Украины "принимают значительные меры, чтобы свести к минимуму угрозу жертв среди гражданского населения, и это заметно контрастирует с характером жестокой войны России с первого дня".

По его словам, невозможно сравнить потери гражданского населения в России с потерей жизней украинцев в результате российских авиаударов по больницам, школам и другим объектам гражданской инфраструктуры. Здесь, по его словам, "существует огромный разрыв, который демонстрирует жестокость войны России, которая продолжается".

Пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга 24 июня подчеркнул, что Крым - это Украина, и что Россия может прекратить страдания людей только одним решением - остановить войну.

"Мы предоставляем оружие Украине, чтобы она могла защищать от вооруженной агрессии свою суверенную территорию, включая Крым, который является частью Украины. И Россия могла бы остановить эту войну сегодня и страдания, вызванные войной, которую Россия начала сегодня, если бы прекратила оккупацию суверенной украинской территории и нападения на гражданское население", - заявил Миллер.

Ракетный удар по Севастополю 23 июня

Днем 23 июня 2024 года во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, громко было в Севастополе.

Оккупационные "власти" Севастополя заявляли, что якобы в результате удара погибли четыре человека (в том числе двое детей), 151 обратился за медицинской помощью, 82 госпитализированы.

Минобороны РФ утверждало, что украинские военные якобы нанесли удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS. Их якобы сбили силы ПВО, а одна из ракет "отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города". Обломки, как утверждается, упали в нескольких районах города, в том числе на пляже.

Оккупанты возложили ответственность за атаку на США.