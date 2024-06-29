Из-за вражеских обстрелов остаются без электроснабжения потребители в 7 областях, - Минэнерго

Графики отключений будут действовать все сутки, Украина привлекла аварийный импорт электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.

В Днепропетровской области в результате боевых действий обесточены 297 абонентов. Из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки было обесточено 10,2 тысячи абонентов в 16 населенных пунктах Донецкой области.

В Запорожской области в результате обстрелов без энергоснабжения остается 3731 абонент в 51 населенном пункте

Из-за боевых действий на Сумщине остаются обесточенными 6830 абонентов в 81 населенном пункте. Из-за утренних обстрелов обесточены 570 абонентов Харьковской области.

В Херсонской области и после обстрела обесточивались 602 абонента в 4 населенных пунктах - всех на утро запитали. Остаются обесточенными 25,8 тысячи абонентов в 45 населенных пунктах. В Херсоне остаются без света 2478 точек учета.

В результате боевых действий на Черниговщине остаются обесточенными 1722 абонента в 28 населенных пунктах.

"За прошедшие сутки для частичного покрытия дефицита электроэнергии Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из энергосистем Польши, Румынии и Словакии.

Сегодня графики почасовых отключений потребителей применяются с 0:00 до 24:00. В случае изменения ситуации информация будет обновлена", - отметили в Минэнерго.

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