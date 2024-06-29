Через ворожі обстріли залишаються без електропостачання споживачі у 7 областях, - Міненерго

Графіки відключень діятимуть всю добу, Україна залучила аварійний імпорт електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.

У Дніпропетровській області внаслідок бойових дій знеструмлено 297 абонентів. Через ворожі обстріли минулої доби було знеструмлено 10,2 тисячі абонентів у 16 населених пунктах Донеччини.

У Запорізькій області внаслідок обстрілів без енергопостачання залишається 3731 абонент у 51 населеному пункті

Через бойові дії на Сумщині залишаються знеструмленими 6830 абонентів у 81 населеному пункті. Через ранкові обстріли знеструмлено 570 абонентів Харківщині.

У Херсонській області і після обстрілу знеструмлювалися 602 абоненти в 4 населених пунктах – усіх на ранок заживили. Залишаються знеструмленими 25,8 тисячі абонентів у 45 населених пунктах. У Херсоні залишаються без світла 2478 точок обліку.

Внаслідок бойових дій на Чернігівщині залишаються знеструмленими 1722 абоненти у 28 населених пунктах.

"Минулої доби для часткового покриття дефіциту електроенергії Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини.

Сьогодні графіки погодинних відключень споживачів застосовуються з 0:00 до 24:00. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено", - зазначили в Міненерго.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Готовність до відключень світла: НБУ оновив системи гарантованого електроживлення