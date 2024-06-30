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Новости Война
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Сегодня вторая годовщина освобождения от оккупантов острова Змеиный

Прапор України на о. Зміїний

Сегодня, 30 июня 2024 года - вторая годовщина освобождения легендарного острова Змеиный.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом напоминают в Госпогранслужбе.

Как отмечается, два года назад Силы обороны Украины выбили с острова оккупантов и вернули его под украинский флаг.

"Именно на Змеином прозвучала известная фраза украинского пограничника, который указал направление русскому военному кораблю. Эти слова стали символом несокрушимости и смелости украинского народа и облетели весь мир. Помним, что Украина всегда выстоит перед любыми вызовами, как бы трудно ни было, ведь ее защитники - настоящие герои!" - отмечают в Госпогранслужбе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Змеином установлен пограничный знак. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6551) Змеиный (180) деоккупация (847)


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Топ комментарии
+10
Вітаю з цім.
Цікаво, шо з цього приводу прогундосить прострочений?
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30.06.2024 09:03
+7
Як точно сказано , їм би ще Залужного з Червінським та іншими героями генералами пришити ще-ще-ще винуватості - може нажруться своїми уявами про свої гнійноЗЕлені зеленогнійні рейтинги ! УРОДИ!
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30.06.2024 09:22
+7
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував звільнення острова Зміїний від російських окупантів.

Про це він https://www.facebook.com/watch/?v=621819078869149 повідомив у Facebook.

«Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний.

Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці «Богдана», яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження.

Дякую всім, хто допомагає боронити кожний метр української землі і вірить у Збройні Сили України», - наголосив він.
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30.06.2024 09:27
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А коли була річниця визволення військами ЗСУ , нацгврдією і поліцією міста Маріуполя?
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30.06.2024 09:00 Ответить
На сьогодні щоб судити Содоля і зе за Маріуполь, вони говорять тільки про содоля і Харків.
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30.06.2024 09:12 Ответить
Як точно сказано , їм би ще Залужного з Червінським та іншими героями генералами пришити ще-ще-ще винуватості - може нажруться своїми уявами про свої гнійноЗЕлені зеленогнійні рейтинги ! УРОДИ!
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30.06.2024 09:22 Ответить
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував звільнення острова Зміїний від російських окупантів.

Про це він https://www.facebook.com/watch/?v=621819078869149 повідомив у Facebook.

«Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний.

Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці «Богдана», яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження.

Дякую всім, хто допомагає боронити кожний метр української землі і вірить у Збройні Сили України», - наголосив він.
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30.06.2024 09:27 Ответить
ЗА Маріуполь будуть судити Гаазького педофіла владіміра путіна
владімір путін наказав бомбити мирний Маріуполь бомбами
владімір путін ВИНЕН у смерті десятка тисяч жителів Маріуполя
владімір путін - У ВСЬОМУ ВИНЕН
Слава Україні! Зміїний - це Україна!
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30.06.2024 13:59 Ответить
Так, ніхто навіть не сперечається, що у знищенні Мріуполя і десятків тисяч цивільний винні загрбницькі терористичні війська росії і особисто пуйло. Тут інше питання, хто створив умови миттєвої окупації Маріуполя і півдня? Хто дав команду розмінувати Чонгар і підходи до Маріуполя та відвів наші війська і зборонив їм стріляти ще до вторгнення 24.02.2022 року? Бо якби були мінні поля і в тому напрямку стояла артилерія, то кацапи так і тужилися десь в районі Чонгара і Чаплинки, досвід "лінії суравікіна" не дасть збрехти.
Ще немловажно те, що Верховний обдуривши нарід і військових дав команду на "контрольовану евакуацію" більше 3-х тисяч наших найкращих, фактично здавши їх на кутування і знищення.
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30.06.2024 15:30 Ответить
У ВСІХ бідах війни ВИННИЙ лише АГРЕСОР - тобто Гаазький педофіл владімір путін
Все інше - це перекидати вину з насильника на жертву
по типу якби жертва не супротивилася - була б жива
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30.06.2024 16:20 Ответить
Ті, хто допомогли агресору теж винні. Винен той хто тримав жертву, винен той хто її привів до насильника, і винен той хто просто стояв "на шухері" (якщо скористатися вашою аналогією). І зараз ці помічники продовжують допомагати ворогу, тому давно вже на часі назвати їх поіменно.
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30.06.2024 16:33 Ответить
Поіменно:
1. владімір путні на якого виписано ордер в Гаазі за воєнні злочини.
1. сергій шойгу на якого виписано ордер в Гаазі за воєнні злочини.
1. валірій герасімов на якого виписано ордер в Гаазі за воєнні злочини.
Якби не ця свора - НІХТО Б НЕ загинув і ВСІ ЗАГИБЛІ у війні були б ЖИВІ.
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30.06.2024 16:40 Ответить
Це не помічники агресора.
У ВСІХ бідах війни ВИННИЙ НЕ лише АГРЕСОР.
Можете не відповідати, у мене все.
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30.06.2024 16:42 Ответить
Бритва Оккама - не треба робити більше припущень, ніж мінімально потрібно.
У ВСІХ бідах війни ВИННИЙ лише АГРЕСОР - тобто Гаазький педофіл владімір путін.
Якби не путін - НІХТО Б НЕ загинув і ВСІ ЗАГИБЛІ у війні були б ЖИВІ.
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30.06.2024 16:46 Ответить
Ярослав - якщо слідувати за вашою логікою та напрямком то можна...
... дійти до Господа-Всевишнього що придумав смерть
Подумайте про це.
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30.06.2024 16:52 Ответить
Вітаю з цім.
Цікаво, шо з цього приводу прогундосить прострочений?
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30.06.2024 09:03 Ответить
Текст не готовий і їбало заспане.Потужна буде промова,всим подякує
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30.06.2024 09:31 Ответить
Он лысого дружбана квартального на остров пошлет поздравительную речь толкнуть.
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30.06.2024 11:55 Ответить
Воно так рано не встає. Та й похмелитись треба (пардон - пококоїнитись...).
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30.06.2024 13:36 Ответить
О, згадало. Швидше про це йому нагадали..
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30.06.2024 09:10 Ответить
Слава героям!!!
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30.06.2024 09:24 Ответить
Надо отметить. Правда, у нас сухой закон. Но, кто ищет, тот всегда найдет. И, вообще, пора этот день выходным сделать.
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30.06.2024 10:40 Ответить
Вояка хренов, ти до чого
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30.06.2024 12:15 Ответить
О! Черговий повід для відосика і брудного гнусавого пустого місця...
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30.06.2024 10:52 Ответить
Зміїїний -це ні взяти, ні віддати..
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30.06.2024 11:39 Ответить
бійцям слава, всього то було дві установки - Богдана і Цезар
але без упину і **** - кацапський жест доброї волі..
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30.06.2024 12:08 Ответить
десь так пацаняткі - це вам не в 30м Тисі захльобуватися...
не вмієте? - не плавайте, а так по суходолу.....
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30.06.2024 12:15 Ответить
ми пам'ятаємо як все задорно і весело починалося...
"я узькій корабель - ну узький так узький.."
британці возмутилися - ці українці перехопили планку,
останній флагман який був потопленений - це були ми...
вже не ви пацани.
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30.06.2024 12:28 Ответить
це ми тільки в футбола гонять не вміємо,
а атак як кому по ібліщу? - приймаємо заявки..
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30.06.2024 12:32 Ответить
нормально, хлопці - я б це обізвав "отріцательноє прісутствіє кацапні" на острові Зміїний
як яка потреба буде? - хлопці можуть і повторить.
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30.06.2024 12:50 Ответить
з яко б то круя любий нормальний став би свої чесні гроші за паркан викидувати?
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30.06.2024 13:53 Ответить
а може і правда ми все переплутали, ***** ***** - батальон злих, нормальних на бубіне охранялово може?
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30.06.2024 14:36 Ответить
 
 