Сегодня вторая годовщина освобождения от оккупантов острова Змеиный
Сегодня, 30 июня 2024 года - вторая годовщина освобождения легендарного острова Змеиный.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом напоминают в Госпогранслужбе.
Как отмечается, два года назад Силы обороны Украины выбили с острова оккупантов и вернули его под украинский флаг.
"Именно на Змеином прозвучала известная фраза украинского пограничника, который указал направление русскому военному кораблю. Эти слова стали символом несокрушимости и смелости украинского народа и облетели весь мир. Помним, что Украина всегда выстоит перед любыми вызовами, как бы трудно ни было, ведь ее защитники - настоящие герои!" - отмечают в Госпогранслужбе.
Топ комментарии
+10 Старый зольдат
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Про це він https://www.facebook.com/watch/?v=621819078869149 повідомив у Facebook.
«Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний.
Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці «Богдана», яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження.
Дякую всім, хто допомагає боронити кожний метр української землі і вірить у Збройні Сили України», - наголосив він.
владімір путін наказав бомбити мирний Маріуполь бомбами
владімір путін ВИНЕН у смерті десятка тисяч жителів Маріуполя
владімір путін - У ВСЬОМУ ВИНЕН
Слава Україні! Зміїний - це Україна!
Ще немловажно те, що Верховний обдуривши нарід і військових дав команду на "контрольовану евакуацію" більше 3-х тисяч наших найкращих, фактично здавши їх на кутування і знищення.
Все інше - це перекидати вину з насильника на жертву
по типу якби жертва не супротивилася - була б жива
1. владімір путні на якого виписано ордер в Гаазі за воєнні злочини.
1. сергій шойгу на якого виписано ордер в Гаазі за воєнні злочини.
1. валірій герасімов на якого виписано ордер в Гаазі за воєнні злочини.
Якби не ця свора - НІХТО Б НЕ загинув і ВСІ ЗАГИБЛІ у війні були б ЖИВІ.
У ВСІХ бідах війни ВИННИЙ НЕ лише АГРЕСОР.
Можете не відповідати, у мене все.
У ВСІХ бідах війни ВИННИЙ лише АГРЕСОР - тобто Гаазький педофіл владімір путін.
Якби не путін - НІХТО Б НЕ загинув і ВСІ ЗАГИБЛІ у війні були б ЖИВІ.
... дійти до Господа-Всевишнього що придумав смерть
Подумайте про це.
Цікаво, шо з цього приводу прогундосить прострочений?
але без упину і **** - кацапський жест доброї волі..
не вмієте? - не плавайте, а так по суходолу.....
"я узькій корабель - ну узький так узький.."
британці возмутилися - ці українці перехопили планку,
останній флагман який був потопленений - це були ми...
вже не ви пацани.
а атак як кому по ібліщу? - приймаємо заявки..
як яка потреба буде? - хлопці можуть і повторить.