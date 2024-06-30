Сегодня вторая годовщина освобождения от оккупантов острова Змеиный

Сегодня, 30 июня 2024 года - вторая годовщина освобождения легендарного острова Змеиный.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом напоминают в Госпогранслужбе.

Как отмечается, два года назад Силы обороны Украины выбили с острова оккупантов и вернули его под украинский флаг.

"Именно на Змеином прозвучала известная фраза украинского пограничника, который указал направление русскому военному кораблю. Эти слова стали символом несокрушимости и смелости украинского народа и облетели весь мир. Помним, что Украина всегда выстоит перед любыми вызовами, как бы трудно ни было, ведь ее защитники - настоящие герои!" - отмечают в Госпогранслужбе.

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