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Новини Війна
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Сьогодні друга річниця визволення від окупантів острова Зміїний

Прапор України на о. Зміїний

Сьогодні, 30 червня 2024 року - друга річниця звільнення легендарного острова Зміїний.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нагадують у Держприкордонслужбі.

Як зазначається, два роки тому Сили оборони України вибили з острова окупантів та повернули його під український прапор.

"Саме на Зміїному пролунала відома фраза українського прикордонника, який вказав напрям російському військовому кораблю. Ці слова стали символом незламності та сміливості українського народу й облетіли весь світ. Пам'ятаємо, що Україна завжди вистоїть перед будь-якими викликами, як би важко не було, адже її захисники – справжні герої!", - наголошують у Держприкордонслужбі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Зміїному встановлено прикордонний знак. ВIДЕО

Як інформував раніше Цензор.НЕТ, "Військовий курʼєр" у проєкті "Мапи війни" детально відтворив подробиці операції ЗСУ зі звільнення Зміїного - як саме усе відбувалося, як затопили крейсер "Москва", чому Зміїний такий важливий, як росіян змусили до "жесту доброї волі"?

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6119) Зміїний (164) деокупація (950)


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Топ коментарі
+10
Вітаю з цім.
Цікаво, шо з цього приводу прогундосить прострочений?
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30.06.2024 09:03
+7
Як точно сказано , їм би ще Залужного з Червінським та іншими героями генералами пришити ще-ще-ще винуватості - може нажруться своїми уявами про свої гнійноЗЕлені зеленогнійні рейтинги ! УРОДИ!
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30.06.2024 09:22
+7
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував звільнення острова Зміїний від російських окупантів.

Про це він https://www.facebook.com/watch/?v=621819078869149 повідомив у Facebook.

«Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний.

Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці «Богдана», яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження.

Дякую всім, хто допомагає боронити кожний метр української землі і вірить у Збройні Сили України», - наголосив він.
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30.06.2024 09:27
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А коли була річниця визволення військами ЗСУ , нацгврдією і поліцією міста Маріуполя?
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30.06.2024 09:00 Відповісти
На сьогодні щоб судити Содоля і зе за Маріуполь, вони говорять тільки про содоля і Харків.
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30.06.2024 09:12 Відповісти
Як точно сказано , їм би ще Залужного з Червінським та іншими героями генералами пришити ще-ще-ще винуватості - може нажруться своїми уявами про свої гнійноЗЕлені зеленогнійні рейтинги ! УРОДИ!
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30.06.2024 09:22 Відповісти
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував звільнення острова Зміїний від російських окупантів.

Про це він https://www.facebook.com/watch/?v=621819078869149 повідомив у Facebook.

«Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний.

Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці «Богдана», яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження.

Дякую всім, хто допомагає боронити кожний метр української землі і вірить у Збройні Сили України», - наголосив він.
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30.06.2024 09:27 Відповісти
ЗА Маріуполь будуть судити Гаазького педофіла владіміра путіна
владімір путін наказав бомбити мирний Маріуполь бомбами
владімір путін ВИНЕН у смерті десятка тисяч жителів Маріуполя
владімір путін - У ВСЬОМУ ВИНЕН
Слава Україні! Зміїний - це Україна!
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30.06.2024 13:59 Відповісти
Так, ніхто навіть не сперечається, що у знищенні Мріуполя і десятків тисяч цивільний винні загрбницькі терористичні війська росії і особисто пуйло. Тут інше питання, хто створив умови миттєвої окупації Маріуполя і півдня? Хто дав команду розмінувати Чонгар і підходи до Маріуполя та відвів наші війська і зборонив їм стріляти ще до вторгнення 24.02.2022 року? Бо якби були мінні поля і в тому напрямку стояла артилерія, то кацапи так і тужилися десь в районі Чонгара і Чаплинки, досвід "лінії суравікіна" не дасть збрехти.
Ще немловажно те, що Верховний обдуривши нарід і військових дав команду на "контрольовану евакуацію" більше 3-х тисяч наших найкращих, фактично здавши їх на кутування і знищення.
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30.06.2024 15:30 Відповісти
У ВСІХ бідах війни ВИННИЙ лише АГРЕСОР - тобто Гаазький педофіл владімір путін
Все інше - це перекидати вину з насильника на жертву
по типу якби жертва не супротивилася - була б жива
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30.06.2024 16:20 Відповісти
Ті, хто допомогли агресору теж винні. Винен той хто тримав жертву, винен той хто її привів до насильника, і винен той хто просто стояв "на шухері" (якщо скористатися вашою аналогією). І зараз ці помічники продовжують допомагати ворогу, тому давно вже на часі назвати їх поіменно.
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30.06.2024 16:33 Відповісти
Поіменно:
1. владімір путні на якого виписано ордер в Гаазі за воєнні злочини.
1. сергій шойгу на якого виписано ордер в Гаазі за воєнні злочини.
1. валірій герасімов на якого виписано ордер в Гаазі за воєнні злочини.
Якби не ця свора - НІХТО Б НЕ загинув і ВСІ ЗАГИБЛІ у війні були б ЖИВІ.
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30.06.2024 16:40 Відповісти
Це не помічники агресора.
У ВСІХ бідах війни ВИННИЙ НЕ лише АГРЕСОР.
Можете не відповідати, у мене все.
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30.06.2024 16:42 Відповісти
Бритва Оккама - не треба робити більше припущень, ніж мінімально потрібно.
У ВСІХ бідах війни ВИННИЙ лише АГРЕСОР - тобто Гаазький педофіл владімір путін.
Якби не путін - НІХТО Б НЕ загинув і ВСІ ЗАГИБЛІ у війні були б ЖИВІ.
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30.06.2024 16:46 Відповісти
Ярослав - якщо слідувати за вашою логікою та напрямком то можна...
... дійти до Господа-Всевишнього що придумав смерть
Подумайте про це.
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30.06.2024 16:52 Відповісти
Вітаю з цім.
Цікаво, шо з цього приводу прогундосить прострочений?
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30.06.2024 09:03 Відповісти
Текст не готовий і їбало заспане.Потужна буде промова,всим подякує
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30.06.2024 09:31 Відповісти
Он лысого дружбана квартального на остров пошлет поздравительную речь толкнуть.
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30.06.2024 11:55 Відповісти
Воно так рано не встає. Та й похмелитись треба (пардон - пококоїнитись...).
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30.06.2024 13:36 Відповісти
О, згадало. Швидше про це йому нагадали..
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30.06.2024 09:10 Відповісти
Слава героям!!!
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30.06.2024 09:24 Відповісти
Надо отметить. Правда, у нас сухой закон. Но, кто ищет, тот всегда найдет. И, вообще, пора этот день выходным сделать.
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30.06.2024 10:40 Відповісти
Вояка хренов, ти до чого
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30.06.2024 12:15 Відповісти
О! Черговий повід для відосика і брудного гнусавого пустого місця...
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30.06.2024 10:52 Відповісти
Зміїїний -це ні взяти, ні віддати..
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30.06.2024 11:39 Відповісти
бійцям слава, всього то було дві установки - Богдана і Цезар
але без упину і **** - кацапський жест доброї волі..
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30.06.2024 12:08 Відповісти
десь так пацаняткі - це вам не в 30м Тисі захльобуватися...
не вмієте? - не плавайте, а так по суходолу.....
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30.06.2024 12:15 Відповісти
ми пам'ятаємо як все задорно і весело починалося...
"я узькій корабель - ну узький так узький.."
британці возмутилися - ці українці перехопили планку,
останній флагман який був потопленений - це були ми...
вже не ви пацани.
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30.06.2024 12:28 Відповісти
це ми тільки в футбола гонять не вміємо,
а атак як кому по ібліщу? - приймаємо заявки..
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30.06.2024 12:32 Відповісти
нормально, хлопці - я б це обізвав "отріцательноє прісутствіє кацапні" на острові Зміїний
як яка потреба буде? - хлопці можуть і повторить.
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30.06.2024 12:50 Відповісти
з яко б то круя любий нормальний став би свої чесні гроші за паркан викидувати?
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30.06.2024 13:53 Відповісти
а може і правда ми все переплутали, ***** ***** - батальон злих, нормальних на бубіне охранялово може?
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30.06.2024 14:36 Відповісти
 
 