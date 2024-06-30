Сьогодні друга річниця визволення від окупантів острова Зміїний

Сьогодні, 30 червня 2024 року - друга річниця звільнення легендарного острова Зміїний.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нагадують у Держприкордонслужбі.

Як зазначається, два роки тому Сили оборони України вибили з острова окупантів та повернули його під український прапор.

"Саме на Зміїному пролунала відома фраза українського прикордонника, який вказав напрям російському військовому кораблю. Ці слова стали символом незламності та сміливості українського народу й облетіли весь світ. Пам'ятаємо, що Україна завжди вистоїть перед будь-якими викликами, як би важко не було, адже її захисники – справжні герої!", - наголошують у Держприкордонслужбі.

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Як інформував раніше Цензор.НЕТ, "Військовий курʼєр" у проєкті "Мапи війни" детально відтворив подробиці операції ЗСУ зі звільнення Зміїного - як саме усе відбувалося, як затопили крейсер "Москва", чому Зміїний такий важливий, як росіян змусили до "жесту доброї волі"?