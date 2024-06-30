Сьогодні друга річниця визволення від окупантів острова Зміїний
Сьогодні, 30 червня 2024 року - друга річниця звільнення легендарного острова Зміїний.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це нагадують у Держприкордонслужбі.
Як зазначається, два роки тому Сили оборони України вибили з острова окупантів та повернули його під український прапор.
"Саме на Зміїному пролунала відома фраза українського прикордонника, який вказав напрям російському військовому кораблю. Ці слова стали символом незламності та сміливості українського народу й облетіли весь світ. Пам'ятаємо, що Україна завжди вистоїть перед будь-якими викликами, як би важко не було, адже її захисники – справжні герої!", - наголошують у Держприкордонслужбі.
Як інформував раніше Цензор.НЕТ, "Військовий курʼєр" у проєкті "Мапи війни" детально відтворив подробиці операції ЗСУ зі звільнення Зміїного - як саме усе відбувалося, як затопили крейсер "Москва", чому Зміїний такий важливий, як росіян змусили до "жесту доброї волі"?
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Про це він https://www.facebook.com/watch/?v=621819078869149 повідомив у Facebook.
«Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний.
Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці «Богдана», яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження.
Дякую всім, хто допомагає боронити кожний метр української землі і вірить у Збройні Сили України», - наголосив він.
владімір путін наказав бомбити мирний Маріуполь бомбами
владімір путін ВИНЕН у смерті десятка тисяч жителів Маріуполя
владімір путін - У ВСЬОМУ ВИНЕН
Слава Україні! Зміїний - це Україна!
Ще немловажно те, що Верховний обдуривши нарід і військових дав команду на "контрольовану евакуацію" більше 3-х тисяч наших найкращих, фактично здавши їх на кутування і знищення.
Все інше - це перекидати вину з насильника на жертву
по типу якби жертва не супротивилася - була б жива
1. владімір путні на якого виписано ордер в Гаазі за воєнні злочини.
1. сергій шойгу на якого виписано ордер в Гаазі за воєнні злочини.
1. валірій герасімов на якого виписано ордер в Гаазі за воєнні злочини.
Якби не ця свора - НІХТО Б НЕ загинув і ВСІ ЗАГИБЛІ у війні були б ЖИВІ.
У ВСІХ бідах війни ВИННИЙ НЕ лише АГРЕСОР.
Можете не відповідати, у мене все.
У ВСІХ бідах війни ВИННИЙ лише АГРЕСОР - тобто Гаазький педофіл владімір путін.
Якби не путін - НІХТО Б НЕ загинув і ВСІ ЗАГИБЛІ у війні були б ЖИВІ.
... дійти до Господа-Всевишнього що придумав смерть
Подумайте про це.
Цікаво, шо з цього приводу прогундосить прострочений?
але без упину і **** - кацапський жест доброї волі..
не вмієте? - не плавайте, а так по суходолу.....
"я узькій корабель - ну узький так узький.."
британці возмутилися - ці українці перехопили планку,
останній флагман який був потопленений - це були ми...
вже не ви пацани.
а атак як кому по ібліщу? - приймаємо заявки..
як яка потреба буде? - хлопці можуть і повторить.