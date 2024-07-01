В Белгороде и области произошел блекаут: "Электричества нет, трамваи стали, люди идут пешком". ВИДЕО

В Белгордской области РФ пропал свет из-за "технологических нарушений, вызванных внешним воздействием на энергообъект".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA, об этом заявили в "Белгордэнерго".

Жители областного центра сообщили об отсутствии света.

Также, по данным пропагандистских СМИ, в Белгороде не работают светофоры, есть проблемы с интернетом.

"Белоблводоканал" также заявил, что из-за отсутствия электроэнергии в ряде населенных пунктов области нет воды.

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