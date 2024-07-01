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В Белгороде и области произошел блекаут: "Электричества нет, трамваи стали, люди идут пешком". ВИДЕО

У Бєлгороді та області зникло світло

В Белгордской области РФ пропал свет из-за "технологических нарушений, вызванных внешним воздействием на энергообъект".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA, об этом заявили в "Белгордэнерго".

Жители областного центра сообщили об отсутствии света.

Также, по данным пропагандистских СМИ, в Белгороде не работают светофоры, есть проблемы с интернетом.

"Белоблводоканал" также заявил, что из-за отсутствия электроэнергии в ряде населенных пунктов области нет воды.

Также смотрите: Украинский МиГ-29 сбрасывает авиабомбы AASM-250 "Hammer" на позиции россиян в Белгородской области. ВИДЕО

Автор: 

россия (96107) Белгород (457) блэкаут (32)


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Топ комментарии
+43
Там блекаут має бути кожний день.
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01.07.2024 11:03
+28
Мало. Поки москва зі світлом, це все комарині укуси...хоча напевно товариш ярмак не дозволяє.
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01.07.2024 11:04
+21
Обіцяли до 13.00 відновить. Треба б було щоб пара дронів глянули на хід робіт...
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01.07.2024 11:09
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Там блекаут має бути кожний день.
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01.07.2024 11:03 Ответить
👍
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01.07.2024 11:25 Ответить
Тільки там? Дуже шкода шь тільки там. Прострочений з дЕрьмаком піклуются про московитів бо це є не українці яким вони зробили новий геноцид за допомогою 73% стада баранів та вівець.
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01.07.2024 11:04 Ответить
Мало. Поки москва зі світлом, це все комарині укуси...хоча напевно товариш ярмак не дозволяє.
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01.07.2024 11:04 Ответить
ну так !!! зе влада повернула Україну в найгірші часи кацапо-совка та червоної комуно-нацистької окупації !!! навіть легенда 2019 року про "піввареника" стала реальністю.
ОПУ ЗІ СМАКОМ СТАЛІНІЗМУ На "Українській правді" вийшов доволі цікавий матеріал про Андрія Єрмака. Матеріал справді вартий уваги. Хто ж такий Андрій Єрмак? А ніхто - таке саме ніхто, як і президент Зеленський. В політику Єрмак як і Зеленський прийшов з кіновиробництва. Ба-більше, у перші дні Зеленського у владі в офісі "Слуги народу" не всі розуміли - хто це, власне, такий? Характерна деталь - Єрмак тоді демонстрував свою лояльність до Зеленського аж за межею пристойного. Пригадуєте коли Єрмак вперше став відомий загалу? На зустрічі з військовими блогерами він заявив, що Зеленський - "один з найвпливовіших лідерів світу". Ще тоді я писав, сказано це було для вух Зеленського. Перші досягнення Єрмака, що цікаво, пов'язані з Росією. Саме Єрмак орагнізував обмін моряків захоплених Москвою в Керченській протоці - тобто подарував Москві Цемаха, учасника збиття Малайзійського Боїнга. Саме Єрмак організовував зустріч Путін-Зеленський що відбулася в Парижі. Важливе! "Українська правда" повідомила що до України (на зв'язках Коломойського) приїздили переговорники з Москви, а Єрмак здійснив "візит у відповідь". Цікаво куди? В Мінськ, в Стамбул? Чи прямо до Москви? Саме тоді, до речі, випливла формула Штайнмайєра, про яку українці з російських ЗМІ дізналися швидше ніж з українських, і через яку виникли масові протести. Далі був паризький саміт, де за словами Арсена Авакова одіозний Владіслав Сурков горлав на українську делегацію "Ми так не домовлялися!" і де Зеленський говорив з Путіним віч-на-віч, але про що говорив він тепер, типу, не пам'ятає. Наводить на роздуми? Ще одне "досягнення" Єрмака - в гонитві за дипломатичними перемогами він зв'язався з адвокатом Трампа Джуліані - у результаті Зеленський потрапив у скандал з імпічментом Трампу. Цікавий момент. За словами співрозмовників УП як керівник Офісу Єрмак - таке собі. Що й не дивно, керівничого досвіду на таких посадах він не має. Проте. Єрмаку вдалося повністю завоювати увагу Зеленського щодо його оточення. Ще, взяти під контроль таке делікатне питання як призначення і усування керівничих кадрів. А ще - міжнародну дипломатію. Щодо першого - результати відомі. стараннями Єрмака у відставку відправилися голова ОПУ Богдан, прем'єр Гончарук, генпрокурор Рябошапка, прес-секретар Зеленського Юлія Мендель, колишній продюсер Кварталу-95 Трофімов тощо. Ледь не єдина з попереднього оточення хто лишився біля Зеленського - його секретарка Марія Левченко, чоловік якої... ну ви пам'ятаєте. Єрмак по факту зараз керує призначенням міністрів і керівників. Тобто офіційно їх призначає Зеленський, але виключно з людей Єрмака. Татаров, Щурма, Зарівна, Костін, Литвиненко - продовжувати можна довго. Людей Єрмак відбирає за простими ознаками - повна лояльність і результат. Вищим смертним гріхом там вважається контакт з командою Порошенка. Ще одне. По-факту, саме Єрмаку Зеленський делегував все спілкування з іноземними дипломатами. Не маючи жодного офіційного статусу, саме Єрмак вирішує долю міжннародної підтримки України. Без перебільшення, в своїх руках Єрмак зібрав просто неймовірну владу. Він призначає все керівавництво країни. Він визначає зовнішню політику. Його люди по-факту створили монополію у ЗМІ... Я згадую, кого ж мені нагадує ця особа в минулому? Мати Божа, та це ж Сталін! Той теж переважно не був, ані прем'єром, ані президентом (керівником партії). Той теж займався призначенням керівників всіх рівнів (кадри вирішують все). Той теж крутив світовою політикою... Давно сказано, українці подають все більше сигналів того, що вони тяжіють до авторитаризму. Вся країна аж до непідкупних демократичних журналістів радісно простелилася під такого "Сталіна на мінімалках" - і це говорить саме за себе. Щоправда Сталін не мав опозиції, з якою він змушений рахуватися і з якою нічого не може зробити. І ще. Головна проблема Єрмака - ті таки українці, які його практично ненавидять. Свіже опитування Центру Разумкова показало - довіряють Єрмаку 19,5% проти недовіри у 63,9%.



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01.07.2024 11:24 Ответить
А хто такий цей "ярмак" і чим саме він має дозволити бити по Москві?
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01.07.2024 16:01 Ответить
"Бєлоблводоканал" також заявив, що через відсутність електроенергії у низці населених пунктів області немає води.
==========

До Хрещення можна потерпеть, а там и в проруби помыться и исподнее заодно всполоснуть. Не время сейчас про плотские утехи да пустые забавы думать
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01.07.2024 11:06 Ответить
Хтось підсуєтився?
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01.07.2024 11:07 Ответить
у нас отой блекаут кожен день, 2-3 рази на добу. Знайшли з чім порівнювати. І до речі. У мордорі електика не подорожчала, на відміну від нас. То хто заробляє на блекаутах?
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01.07.2024 11:08 Ответить
Обіцяли до 13.00 відновить. Треба б було щоб пара дронів глянули на хід робіт...
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01.07.2024 11:09 Ответить
Мочу хай п"ють...урина
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01.07.2024 11:09 Ответить
Боже, а можна так по всьому рашкостану? Ну, ДУЖЕ треба!
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01.07.2024 11:10 Ответить
Тобто одне тимчасове зникнення електрики у Бєлгороді це блекаут.

А постійне регулярне зникнення електрики по всій Україні - це шо?
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01.07.2024 11:11 Ответить
Чисто технічно блекаут це фарс-мажор, зникнення електрики після аварії. У нас "контрольовані відключення" - це трошки не те. Блекаут був в 2022 листопаді.
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01.07.2024 11:17 Ответить
Хто сказав, що кацапи не вважають одне це вимкнення контрольованим?

Судячи з графіків, наші вимкнення такі фАрс-мажорні.

Ну і маштаби - вся Україна і одне не саме велике місто Роісі.
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01.07.2024 14:51 Ответить
Хочу.щоб блеккапут стався для всієї раші...
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01.07.2024 11:11 Ответить
содіваюсь щось гарно прилетіло на ПС на 330 kV - на ПС Фрунзєнская і ПС Бєлгород нов., які мають сумарну потужність 900 MVA.
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01.07.2024 11:14 Ответить
яка "сумна" новина ...

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01.07.2024 11:19 Ответить
Интересная причина
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01.07.2024 11:19 Ответить
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01.07.2024 12:36 Ответить
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01.07.2024 11:29 Ответить
ЦзіньПін, КімЧенИн - де світло?!!!
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01.07.2024 11:35 Ответить
Блекаут повинен бути по всій паРаші + щоб вони всі здохли ,
та дали нам спокій😡
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01.07.2024 11:43 Ответить
А бензин чего у них есть? безобразие
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01.07.2024 11:54 Ответить
Я від щирого серця співчуваю жителям ************** - ну правда від щирого серця ( ************ тримайтеся там і всього вам найкращого ).
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01.07.2024 11:55 Ответить
І єта ми есчо не начіналі.
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01.07.2024 12:18 Ответить
Людей не вижу от слова совсем)))чепуха одна передвигается на клешнях)))быстро сдались оркособаки конченные
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01.07.2024 12:21 Ответить
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01.07.2024 13:08 Ответить
зачьот
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01.07.2024 14:12 Ответить
Треба, щоб і пішки ходити було небезпечно.
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01.07.2024 13:43 Ответить
лепестками"роз", типо, сею-вею -посеваю, налывайте бо сiдаю... (молча, не стукаясь).
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01.07.2024 14:26 Ответить
Це тіпа пАд пЄсТню сьЄрова?
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01.07.2024 15:17 Ответить
И в москве тоже должно быть такое.
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01.07.2024 14:05 Ответить
я дивуюся чому у них аеропорти працюють....У нас проблема запустити туди дрони?
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01.07.2024 15:56 Ответить
А что у них там случилось, пробки перегорели? )
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01.07.2024 14:29 Ответить
...своим пешком. Как выражается AC 😃
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01.07.2024 15:25 Ответить
Белгород - город контрастов. 🤠
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01.07.2024 17:38 Ответить
 
 