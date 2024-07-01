На Полтавщине зафиксирован разведывательный БПЛА россиян: Работают силы ПВО
На Полтавщине силы противовоздушной обороны работают по разведывательному БПЛА россиян.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
Сейчас в области объявлена воздушная тревога.
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Александр Иванов #442761
показать весь комментарий01.07.2024 11:17 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Прощай немытая раССея
показать весь комментарий01.07.2024 11:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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