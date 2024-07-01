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Новости Война
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На Полтавщине зафиксирован разведывательный БПЛА россиян: Работают силы ПВО

На Полтавщині працюють сили ППО

На Полтавщине силы противовоздушной обороны работают по разведывательному БПЛА россиян.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

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Автор: 

ПВО (2824) Воздушные силы (2399) Полтавская область (1177)


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