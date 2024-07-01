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На Полтавщині зафіксовано розвідувальний БПЛА росіян: Працюють сили ППО

На Полтавщині працюють сили ППО

На Полтавщині сили протиповітряної оборони працюють по розвідувальному БПЛА росіян.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі в області оголошено повітряну тривогу.

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Автор: 

ППО (3262) Повітряні сили (2735) Полтавська область (1133)


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