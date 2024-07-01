На Полтавщині зафіксовано розвідувальний БПЛА росіян: Працюють сили ППО
На Полтавщині сили протиповітряної оборони працюють по розвідувальному БПЛА росіян.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Наразі в області оголошено повітряну тривогу.
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Александр Иванов #442761
показати весь коментар01.07.2024 11:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Прощай немытая раССея
показати весь коментар01.07.2024 11:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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