В Одессе 17-летняя девушка случайно застрелила военного из автомата: полиция расследует обстоятельства
В ночь на 30 июня в одной из квартир многоэтажки в Одессе 17-летняя девушка во время застолья застрелила 23-летнего военнослужащего.
Об этом сообщили в ГУНП Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что инцидент произошел в Приморском районе города.
Что известно о происшествии?
По данным следствия, двое военных 23 и 24 лет пригласили к себе в гости девушек в возрасте 17 и 20 лет.
"Во время хмельного застолья меньшая по возрасту девушка изъявила желание попробовать разобрать и собрать автомат, принадлежащий владельцу квартиры, взяла оружие в руки и произошли выстрелы. Пули попали в 23-летнего военного. К сожалению, от полученных ранений он погиб на месте", - говорится в сообщении.
С места преступления следователи изъяли автомат Калашникова и несколько магазинов с патронами к нему, гильзы, два пистолета и направили их на экспертизу.
Полиция расследует инцидент как убийство по неосторожности
Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины - убийство по неосторожности.
Также они выясняют основания наличия и хранения автоматического оружия по месту жительства.
Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Следствие продолжается.
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Что там с ОК"ЮГ"? Де Мар'яна?
Разрядил, под присмотром и в отведенном месте, оружие, патроны сдал по-счету... Калаш без набоїв - не зброя
2. Прикладом по ... ??
3. ... варіанти ??
Які такі підстави, війна в країні, якщо слідчі не в курсі.
Тільки от зброя та пьянка речі несумісні.
Так війною будь-яку дичину можна вібділювати, це не правильною.
І, доречі, нахіба довбні шалені гроші за "втопитися у Тисі" платять? У Адессе звільнилися місця у ППО!!!Шалений конкурс...
Извините за наречие!) Уход двух АК б/к в городе, где пляжи открывают???
У НИХ, ОДЕССИТОВ, ЕСТЬ ОЩУЩЕНИЕ 1941-го года?
Они помнят, что передвзятием их города было??? Или тока Утёмов с "у самага моря"?
Неприятная правда но и у нас они есть в "составе штатной численности".
Плядовали.
Перед малрлетками выделывались.
Боевой Алень страшный зверь, особенно если спермотоксины мозг сужают
вона його від вʼязниці врятувала
Вроде и война такая страшная идет... Но тут поддержу 100 % , премия Дарвина заслужена и даже выпрошена!