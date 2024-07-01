В Одессе 17-летняя девушка случайно застрелила военного из автомата: полиция расследует обстоятельства

В ночь на 30 июня в одной из квартир многоэтажки в Одессе 17-летняя девушка во время застолья застрелила 23-летнего военнослужащего.

Об этом сообщили в ГУНП Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инцидент произошел в Приморском районе города.

Что известно о происшествии?

По данным следствия, двое военных 23 и 24 лет пригласили к себе в гости девушек в возрасте 17 и 20 лет.

"Во время хмельного застолья меньшая по возрасту девушка изъявила желание попробовать разобрать и собрать автомат, принадлежащий владельцу квартиры, взяла оружие в руки и произошли выстрелы. Пули попали в 23-летнего военного. К сожалению, от полученных ранений он погиб на месте", - говорится в сообщении.

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С места преступления следователи изъяли автомат Калашникова и несколько магазинов с патронами к нему, гильзы, два пистолета и направили их на экспертизу.

Полиция расследует инцидент как убийство по неосторожности

Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины - убийство по неосторожности.

Также они выясняют основания наличия и хранения автоматического оружия по месту жительства.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Следствие продолжается.

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