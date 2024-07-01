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В Одессе 17-летняя девушка случайно застрелила военного из автомата: полиция расследует обстоятельства

В Одесі 17-річна дівчина застрелила військового з автомата

В ночь на 30 июня в одной из квартир многоэтажки в Одессе 17-летняя девушка во время застолья застрелила 23-летнего военнослужащего.

Об этом сообщили в ГУНП Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инцидент произошел в Приморском районе города.

Что известно о происшествии?

По данным следствия, двое военных 23 и 24 лет пригласили к себе в гости девушек в возрасте 17 и 20 лет.

"Во время хмельного застолья меньшая по возрасту девушка изъявила желание попробовать разобрать и собрать автомат, принадлежащий владельцу квартиры, взяла оружие в руки и произошли выстрелы. Пули попали в 23-летнего военного. К сожалению, от полученных ранений он погиб на месте", - говорится в сообщении.

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С места преступления следователи изъяли автомат Калашникова и несколько магазинов с патронами к нему, гильзы, два пистолета и направили их на экспертизу.

Полиция расследует инцидент как убийство по неосторожности

Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины - убийство по неосторожности.

Также они выясняют основания наличия и хранения автоматического оружия по месту жительства.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Следствие продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начато расследование по факту умышленного убийства должностного лица Запорожского горсовета, - Офис генпрокурора

Автор: 

Одесса (7918) Нацполиция (16552) убийство (6505)


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Топ комментарии
+18
алкоголь і зброя не сумісні речі !
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01.07.2024 16:26
+15
Жуть конечно. Это многое говорит о подготовке людей в учебках. Если как минимум ты находишься в кругу посторонних гражданских - и у тебя магазин с патронами пристегнут. А перед тем как дать оружие кому то - ты не магазин не отсоединил и не проверил патрон в патроннике. Это же абсолютно азбучные истины.
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01.07.2024 16:18
+9
Зброя належить військовій частині, а не самому солдату, зберігати вдома її незаконно.
Так війною будь-яку дичину можна вібділювати, це не правильною.
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01.07.2024 16:25
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А росія - Великобританія. А "сво" - військова місія з приборкання агресивних дикунів задля безпеки місцевого населення. Дякувати треба росії, а не стріляти в неї. Цивілізацію нам несе, як не як.
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01.07.2024 16:22 Ответить
...хлопчікі с дєвочкамі пагулялі і водочкі папілі...
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01.07.2024 17:13 Ответить
Одні свохм соскам паруліть дають на машинкє, з трупами в кінцевому результаті, інші автоматом погратися.
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01.07.2024 17:16 Ответить
Хех, треба свій калаш на антресолі закинути.
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01.07.2024 16:15 Ответить
Жуть конечно. Это многое говорит о подготовке людей в учебках. Если как минимум ты находишься в кругу посторонних гражданских - и у тебя магазин с патронами пристегнут. А перед тем как дать оружие кому то - ты не магазин не отсоединил и не проверил патрон в патроннике. Это же абсолютно азбучные истины.
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01.07.2024 16:18 Ответить
Та яка учебка. Це якісь ахвіцери-барани, після військового училища, з правом командувати мобілізованими нормальними людьми.
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01.07.2024 16:31 Ответить
Патрон в патроннике откуда на гражданке? Передача личного оружия посторонним лицам откуда? Какая часть и с какой целью отправляет на "отдых" бойцов со снаряженным боевым оружием?
Что там с ОК"ЮГ"? Де Мар'яна?
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01.07.2024 16:40 Ответить
який патрон в патроннікє? калаш тупо під стінкою в прихожці мабуть стояв. Там порушено ВСІ правила поводження з вогнепальною зброєю.
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01.07.2024 16:50 Ответить
"Устав караульной службы" не?
Разрядил, под присмотром и в отведенном месте, оружие, патроны сдал по-счету... Калаш без набоїв - не зброя
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01.07.2024 16:58 Ответить
1. Штик-ніж ??
2. Прикладом по ... ??
3. ... варіанти ??
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01.07.2024 19:15 Ответить
... з'ясовують підстави наявності та зберігання автоматичної зброї за місцем проживання ...
Які такі підстави, війна в країні, якщо слідчі не в курсі.
Тільки от зброя та пьянка речі несумісні.
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01.07.2024 16:22 Ответить
Зброя належить військовій частині, а не самому солдату, зберігати вдома її незаконно.
Так війною будь-яку дичину можна вібділювати, це не правильною.
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01.07.2024 16:25 Ответить
Одеса не Куп'янськ, щоб була необхідність військовим навіть на орендованій квартирі з автоматом і боєкомплектом перебувати. Увечері здається зброя - вранці знову під розпис. Ті хто в патрулях і на чергуванні, той ясна річ, що зі зброєю. Але це під час виконання завдання, а не на відпочинку на квартирах
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01.07.2024 16:27 Ответить
Пацани вирішили сходити на ****** і загудіти... От і сходили, заодно і загуділи, але не всі, декому вдалося, комусь не вдалося,- яка прикрість

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01.07.2024 16:22 Ответить
Кому вдалося теж не позаздриш( Служба між пляжАми та дівкАми від служби у 47, 110, 3, "АЗОВ-СТАЛЬ" трохи інша буде...
І, доречі, нахіба довбні шалені гроші за "втопитися у Тисі" платять? У Адессе звільнилися місця у ППО!!!Шалений конкурс...
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01.07.2024 16:50 Ответить
Нічого нікого не вчить - то гранати то автомат
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01.07.2024 16:24 Ответить
Про це тяжко писати. Навіть не знаєш що. Я кадровий військовий, офіцер не можу зрозуміти як це трапилось.
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01.07.2024 16:26 Ответить
Від дурі ліків нема
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01.07.2024 17:06 Ответить
В лічьном дєлє мав стояти припис "склонєн к употребленію спіртосодердащіх жидкостей"
Извините за наречие!) Уход двух АК б/к в городе, где пляжи открывают???
У НИХ, ОДЕССИТОВ, ЕСТЬ ОЩУЩЕНИЕ 1941-го года?
Они помнят, что передвзятием их города было??? Или тока Утёмов с "у самага моря"?
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01.07.2024 17:13 Ответить
Адєсса ждьот асвабадітєлєй.
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01.07.2024 17:27 Ответить
Або у автівці вивезли тихцем. Або у частину не з"явились з наряду.
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01.07.2024 19:18 Ответить
А вы думаете только оркостан набирает наркош и имбекцилов?
Неприятная правда но и у нас они есть в "составе штатной численности".
Плядовали.
Перед малрлетками выделывались.
Боевой Алень страшный зверь, особенно если спермотоксины мозг сужают
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01.07.2024 21:15 Ответить
алкоголь і зброя не сумісні речі !
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01.07.2024 16:26 Ответить
Непризовний хранітєль гєнофонда нації погіб від кулі ******* , яка прикрість .
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01.07.2024 16:28 Ответить
А може вона якраз й припинила спробу домагання?
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01.07.2024 18:28 Ответить
домагання до неповнолітньої 👆
вона його від вʼязниці врятувала
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01.07.2024 18:39 Ответить
Ахвіцери ж якісь, не просто мобіки.
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01.07.2024 16:28 Ответить
..ці двоє військових 23 та 24 років напевне ж "папкіни добровольці" у найглибшому тилу з зряплатою переднього краю і, звісно ж, вже з ксівою УБД.. он, навіть зброя у окопі-ліжу..
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01.07.2024 16:40 Ответить
Ну, саме так і казали : правила поводження зі зброєю пишуться кров'ю.... Такому треба вчити задовго до таблиці множення.
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01.07.2024 16:40 Ответить
Твоя зброя - це продовження самого тебе. Віддавати свою зброю іншим - заборонено. Прикро за такі втрати.
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01.07.2024 16:42 Ответить
Естественный отбор. В 23 года уже нужно понимать с кем, где, как
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01.07.2024 17:05 Ответить
Это правда
Вроде и война такая страшная идет... Но тут поддержу 100 % , премия Дарвина заслужена и даже выпрошена!
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01.07.2024 21:17 Ответить
А хіба додому з автоматами відпускають, за 200 км від фронту, як не зашквар якийсь, то Одеса на першому місці.
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01.07.2024 18:22 Ответить
Побухали.....
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01.07.2024 20:14 Ответить
 
 