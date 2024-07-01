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По всей Украине объявлена ​​воздушная тревога из-за взлета в РФ носителя "Кинжалов" - самолета МиГ-31К

кинжал,кинджал

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - предупредили в ПС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве и ряде регионов снова была тревога (обновлено)

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воздушная тревога (805)


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