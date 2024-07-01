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Санкции против Беларуси ограничивают доступ РФ к товарам войны, - глава МИД Эстонии Цахкна

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что ужесточение санкций Евросоюза против Беларуси усложнит доступ России к ряду товаров, которые нужны ей для ведения войны против Украины.

Об этом пишет Postimees, передает Цензор.НЕТ.

"В отношении Беларуси вводятся дополнительные санкции, которые лучше всего привязаны к ограничительным мерам в отношении России. Тем самым сокращаются возможности России через Беларусь получать доступ к ряду товаров, которые нужны России на поле боя в агрессии против Украины", - отметил Цахкна.

По его словам, давно существовала проблема из-за того, что, хотя ЕС ввел в отношении России большие санкции, она все же получала необходимые для войны материалы с помощью Беларуси.

"Новый пакет санкций существенно усложняет это", - заверил Цахкна.

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У Німеччині теж, крига скресла!!
Перший - пішов. Слідом - Ангела?

Путінського друга, колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера викликали на допит у справі про будівництво "Північного потоку-2" - ASB Zeitung.

Окрім Шредера, який очолював Nord Stream 2 AG, на допит Слідчої комісії парламенту землі Мекленбург-Передня Померанія також викликали прем'єрку землі, голову німецького бундесрата Мануелу Швезіг.

Йдеться про роботу фонду підтримки будівництва російського газопроводу, заснованного у 2021 році. А найбільшим донором фонду був "Північний потік-2".

Наразі комісія вивчає, наскільки великим був вплив російських донорів на місцевий уряд під час заснування фонду. Попередньо йдеться про пожертву в розмірі 20 млн євро.
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01.07.2024 21:36 Ответить
 
 