Санкции против Беларуси ограничивают доступ РФ к товарам войны, - глава МИД Эстонии Цахкна

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что ужесточение санкций Евросоюза против Беларуси усложнит доступ России к ряду товаров, которые нужны ей для ведения войны против Украины.

Об этом пишет Postimees, передает Цензор.НЕТ.

"В отношении Беларуси вводятся дополнительные санкции, которые лучше всего привязаны к ограничительным мерам в отношении России. Тем самым сокращаются возможности России через Беларусь получать доступ к ряду товаров, которые нужны России на поле боя в агрессии против Украины", - отметил Цахкна.

По его словам, давно существовала проблема из-за того, что, хотя ЕС ввел в отношении России большие санкции, она все же получала необходимые для войны материалы с помощью Беларуси.

"Новый пакет санкций существенно усложняет это", - заверил Цахкна.

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