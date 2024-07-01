РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6735 посетителей онлайн
Новости Война
1 228 1

По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ носителя "Кинжалов" - самолета МиГ-31К (обновлено)

кинджал

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - предупредили в ВС.

23:30 отбой угрозы. Тревога продолжалась 19 минут.

Также смотрите: Оккупант исчезает после сброса с украинского дрона. ВИДЕО

Автор: 

воздушная тревога (805)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Срачку на кацапопілота і важкої смерті.
показать весь комментарий
01.07.2024 23:23 Ответить
 
 