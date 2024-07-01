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Оккупант исчезает после сброса с украинского дрона. ВИДЕО

Российский оккупант исчезает после взрыва боеприпаса, который сбросил украинский дрон.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

дроны (4079)


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Топ комментарии
+8
Зайняв квантову суперпозицію..
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01.07.2024 19:59
+3
Розклався на атоми.
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01.07.2024 19:32
+3
То він, як барон Мюнхаузен на ядрі на концерт Кабзона на Місяць полетів!
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01.07.2024 19:39
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Правила форума Совет форумчан
перейшов у іньший вимір ))) чи газоподібний стан )))
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01.07.2024 19:26 Ответить
Зайняв квантову суперпозицію..
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01.07.2024 19:59 Ответить
анігіляція звичайна
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01.07.2024 20:50 Ответить
Кот орк Шрёдингера?
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01.07.2024 22:24 Ответить
Випарувався ...
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01.07.2024 21:49 Ответить
хвокус-покус
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01.07.2024 23:40 Ответить
походу це був мазутник , ніт ?
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01.07.2024 19:30 Ответить
Розклався на атоми.
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01.07.2024 19:32 Ответить
То він, як барон Мюнхаузен на ядрі на концерт Кабзона на Місяць полетів!
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01.07.2024 19:39 Ответить
Отак : був і нема. І лади нема.
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01.07.2024 19:46 Ответить
Де ви людину побачили? Кацап гірше тварини.
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01.07.2024 19:51 Ответить
Каzап телепортувався на концерт до Кобzона.
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01.07.2024 19:52 Ответить
Девид К.
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01.07.2024 19:53 Ответить
Шайтан!
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01.07.2024 20:00 Ответить
👀Ракети у напрямку Новоросійську
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01.07.2024 19:57 Ответить
https://t.me/voynareal/92825 🔥 В Балаклаві від спекотних Storm або ATACAMS горять обʼєкти окупантів Всі, хто не «ушел с пляжа», перестаньте балуватися кальянами
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01.07.2024 19:58 Ответить
https://t.me/voynareal/92829 Момент прильоту в Криму
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01.07.2024 19:59 Ответить
https://t.me/voynareal/92830 🔥 Бєлгород приймає ракетну естафету - русня постить кадри потужної пожежі внаслідок прильоту!
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01.07.2024 20:00 Ответить
И очистилась земля.
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01.07.2024 20:38 Ответить
Це якiсь новiтнi снаряди, чи шо?
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01.07.2024 20:56 Ответить
разумеется. Микроаннигиляционная реакция при разрыве.
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01.07.2024 21:43 Ответить
Конвертнули одного великого коцаба в мiл'ярд маленьких.
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01.07.2024 22:02 Ответить
Чисто по біблійські з праху вийдеш і в прах перетворишся
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01.07.2024 21:20 Ответить
Те, що залишилося, засипало землею. Ось весь фокус
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01.07.2024 21:53 Ответить
Напевно шось коротнуло в проводкi.
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01.07.2024 22:04 Ответить
Дым развеялся а кацапа нема - телепортировался. Куда? Ответьте, кто знает...
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01.07.2024 22:15 Ответить
Закопався у землю!
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02.07.2024 06:21 Ответить
Повернувся у Конго надшвидким експресом
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02.07.2024 12:03 Ответить
Хоттабич спалився.
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01.07.2024 23:33 Ответить
Дрон - телепорт - концерт.
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02.07.2024 01:49 Ответить
 
 