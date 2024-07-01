Оккупант исчезает после сброса с украинского дрона. ВИДЕО
Российский оккупант исчезает после взрыва боеприпаса, который сбросил украинский дрон.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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