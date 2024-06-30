Украина запустила серийное производство дальнобойных дронов, они поражают вражеские объекты за 1000 км, - гендиректор "Укроборонпрома" Сметанин

Украина за довольно короткий промежуток времени разработала и запустила в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин заявил в интервью АрмияInform.

То, почему нам их (РФ. - Ред.) удалось опередить, достигнуто титаническими усилиями работников наших оборонных предприятий. Например, в некоторых сферах мы быстрее осваиваем новые для нас технологии. Так, за довольно короткий промежуток времени мы разработали и запустили в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны. Сейчас они поражают стратегические объекты врага на расстоянии более 1000 км", - отметил Сметанин.

По его словам, мы стали более нелинейными и инновационными.

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"Россия имеет огромные ресурсы и сверхмощную промышленность, поэтому слепо копировать ее подход нет никакого смысла. Мы вынуждены быть более гибкими и изобретательными. В свое время Давид понял, что бороться с Голиафом методами самого же Голиафа - ошибочная идея. В итоге он выбрал то оружие, которое могло принести победу, и умело применил его", - добавил Сметанин.

Он также напомнил, что Украина уже успешно развернула массовое производство FPV-дронов. Немалый вклад внесли наши предприятия, которые наладили тесное сотрудничество с частниками и помогли им масштабировать производство.

"Мы очень быстро обучаемся новому. Наши специалисты быстро освоили ремонт и обслуживание разнообразной техники, которая поступает от союзников. Также мы постоянно совершенствуем наше вооружение, учитывая опыт его боевого использования, прислушиваемся к мнению военных и ориентируемся на реалии современной войны. Например, мы внесли немало усовершенствований в техническую документацию БТР-4Е, благодаря чему он остается одной из лучших боевых машин своего класса в мире. Все это - наши преимущества перед врагом",- резюмирует Сметанин.

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Ранее Сметанин сообщал, что Украина догнала Россию по объемам производства аналогов "шахедов".

Как сообщалось, в ноябре 2023 года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявлял, что Украина уже производит десятки так называемых украинских "Шахедов" в месяц, которые являются аналогами иранских беспилотников.

В феврале этого года Камышин утверждал, что мощности по производству аналогов иранских дронов типа Shahed в Украине не уступают российским.

О разработке дрона-камикадзе, который способен летать на 1000 км, еще в начале 2023 года сообщало бывшее руководство "Укроборонпрома". Изделие тогда было лишь на стадии испытания.