Украина запустила серийное производство дальнобойных дронов, они поражают вражеские объекты за 1000 км, - гендиректор "Укроборонпрома" Сметанин
Украина за довольно короткий промежуток времени разработала и запустила в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин заявил в интервью АрмияInform.
То, почему нам их (РФ. - Ред.) удалось опередить, достигнуто титаническими усилиями работников наших оборонных предприятий. Например, в некоторых сферах мы быстрее осваиваем новые для нас технологии. Так, за довольно короткий промежуток времени мы разработали и запустили в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны. Сейчас они поражают стратегические объекты врага на расстоянии более 1000 км", - отметил Сметанин.
По его словам, мы стали более нелинейными и инновационными.
"Россия имеет огромные ресурсы и сверхмощную промышленность, поэтому слепо копировать ее подход нет никакого смысла. Мы вынуждены быть более гибкими и изобретательными. В свое время Давид понял, что бороться с Голиафом методами самого же Голиафа - ошибочная идея. В итоге он выбрал то оружие, которое могло принести победу, и умело применил его", - добавил Сметанин.
Он также напомнил, что Украина уже успешно развернула массовое производство FPV-дронов. Немалый вклад внесли наши предприятия, которые наладили тесное сотрудничество с частниками и помогли им масштабировать производство.
"Мы очень быстро обучаемся новому. Наши специалисты быстро освоили ремонт и обслуживание разнообразной техники, которая поступает от союзников. Также мы постоянно совершенствуем наше вооружение, учитывая опыт его боевого использования, прислушиваемся к мнению военных и ориентируемся на реалии современной войны. Например, мы внесли немало усовершенствований в техническую документацию БТР-4Е, благодаря чему он остается одной из лучших боевых машин своего класса в мире. Все это - наши преимущества перед врагом",- резюмирует Сметанин.
Ранее Сметанин сообщал, что Украина догнала Россию по объемам производства аналогов "шахедов".
Как сообщалось, в ноябре 2023 года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявлял, что Украина уже производит десятки так называемых украинских "Шахедов" в месяц, которые являются аналогами иранских беспилотников.
В феврале этого года Камышин утверждал, что мощности по производству аналогов иранских дронов типа Shahed в Украине не уступают российским.
О разработке дрона-камикадзе, который способен летать на 1000 км, еще в начале 2023 года сообщало бывшее руководство "Укроборонпрома". Изделие тогда было лишь на стадии испытания.
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всі ТЕЦ в радіусі 1000
а також мацкву
Україна має повідомити, що все аеропорти тепер її законна ціль і всі рейси мають бути скасовано. Уявіть ефект такого для цапів! чому цього досі не зроблено??? навіть пару гі*няних дронів нам би вже вистачило для такого.
Про умовну кількість ГП і те, що ці дрони ніхто не бачив - Бутусов вже багато казав.
Ні кількості ні ритмічності.
Проте пан Герман вліпив вітхозавітні іудейські балачки про своїх героїв.
"Ми можемо запропонувати провідним світовим гравцям ринку озброєнь чимало нового...від технологій виробництва та відновлення до до величезного досвіду...". Тільки досвід.
"...ефективну антикорупційну інфраструктуру". Час усе покаже.