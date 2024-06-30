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Новости Война
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Украина запустила серийное производство дальнобойных дронов, они поражают вражеские объекты за 1000 км, - гендиректор "Укроборонпрома" Сметанин

Герман Сметанін розповів про виробництво українських дронів

Украина за довольно короткий промежуток времени разработала и запустила в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин заявил в интервью АрмияInform.

То, почему нам их (РФ. - Ред.) удалось опередить, достигнуто титаническими усилиями работников наших оборонных предприятий. Например, в некоторых сферах мы быстрее осваиваем новые для нас технологии. Так, за довольно короткий промежуток времени мы разработали и запустили в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны. Сейчас они поражают стратегические объекты врага на расстоянии более 1000 км", - отметил Сметанин.

По его словам, мы стали более нелинейными и инновационными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Объемы производства военной техники в Украине увеличены втрое, - гендиректор "Укроборонпрома" Сметанин

"Россия имеет огромные ресурсы и сверхмощную промышленность, поэтому слепо копировать ее подход нет никакого смысла. Мы вынуждены быть более гибкими и изобретательными. В свое время Давид понял, что бороться с Голиафом методами самого же Голиафа - ошибочная идея. В итоге он выбрал то оружие, которое могло принести победу, и умело применил его", - добавил Сметанин.

Он также напомнил, что Украина уже успешно развернула массовое производство FPV-дронов. Немалый вклад внесли наши предприятия, которые наладили тесное сотрудничество с частниками и помогли им масштабировать производство.

"Мы очень быстро обучаемся новому. Наши специалисты быстро освоили ремонт и обслуживание разнообразной техники, которая поступает от союзников. Также мы постоянно совершенствуем наше вооружение, учитывая опыт его боевого использования, прислушиваемся к мнению военных и ориентируемся на реалии современной войны. Например, мы внесли немало усовершенствований в техническую документацию БТР-4Е, благодаря чему он остается одной из лучших боевых машин своего класса в мире. Все это - наши преимущества перед врагом",- резюмирует Сметанин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в 2024 году догнала Россию по производству дронов-камикадзе, - гендиректор "Укроборонпрома" Сметанин

Ранее Сметанин сообщал, что Украина догнала Россию по объемам производства аналогов "шахедов".

Как сообщалось, в ноябре 2023 года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявлял, что Украина уже производит десятки так называемых украинских "Шахедов" в месяц, которые являются аналогами иранских беспилотников.

В феврале этого года Камышин утверждал, что мощности по производству аналогов иранских дронов типа Shahed в Украине не уступают российским.

О разработке дрона-камикадзе, который способен летать на 1000 км, еще в начале 2023 года сообщало бывшее руководство "Укроборонпрома". Изделие тогда было лишь на стадии испытания.

Автор: 

Укроборонпром (1239) дроны (4055) Герман Сметанин (29)


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Топ комментарии
+28
Як задовбав оцей зелений піар, вони б ще фото з координатами виклали. Рашисти досі ховають постачання зброї і *********** з КНДР, Шахедів з Ірану, комплектуючих з КНР, темпи ремонту техніки і т.п. А в нас безупинна похвальба. То розказують про створення українських КАБів, то хваляться новими дронами, які лише потрапили на фронт, або взагалі на випробуваннях...
Мало фото зелених шмар на фоні полігонів та пересувних госпіталів? Мало наслідків таких фото?
Я ще розумію, коли на Заході озвучують про надане озброєння, в них війни немає, а підзвітність суспільству є. Але в нас все крутиться навколо рейтингів і шляхів їх підняття.
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30.06.2024 10:44
+19
Де українські ракети?!
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30.06.2024 10:45
+14
Це нагадує про надої.А ще планується виготовити зірку смерті.Без конкретики кількості це гучний пук у повітря.Так ********* лише гроші,що виділені на цю сферу
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30.06.2024 10:51
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сподіваюсь що знищать
всі ТЕЦ в радіусі 1000
а також мацкву
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30.06.2024 12:53 Ответить
Чергова порція локшини!! Націанальне блюдо українців,це не борщ,а локшина !! ))
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30.06.2024 12:59 Ответить
Підсанкційний Іран робить ті дрони які літають далі і швидше. Ти підсвітуй скількі ви там вкрали.
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30.06.2024 13:21 Ответить
розумні люди висновки не по словам роблять, а за результатами. поки що результат такий - 2 години через 6 наявна електроенергія у будні дні
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30.06.2024 13:33 Ответить
А де комплекси ППО, які прикриють тили від ракет і фронти від бомб. Кожна попередня війна у Європі супроводжувалась гіганським технологічним ривком у озброєнні. Це перша віна, у якій відбулася деградація до неспроможності захищатися від зброї попередньої холодної війни 40-літньої давнини.
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30.06.2024 14:23 Ответить
Дрони - це мабуть непогано, але... Давайте подивимось на те, скільки ми збиваємо підарських шахедів. По звітах усі, або майже усі. Можна здогадатися, що наших таких безпілотників москалі збивають +\- стільки же. То де ж вигода, коли до цілі долітає один з двадцяти ? Москальське ППО збідніє на кілька пострілів ? Але ж у нас інша мета - вразити ту ціль, яку нам потрібно. А у нас є прекрасні ракети "Нептун" ! Чому їх не виготовляють більше ? Або їм подібних ? Чому їх немає на одну, дві, три тисячі км ? Може вигідніше було б виготовити один такий "Нептун" з надзвуковою швидкістю, який би летів 50 метрів над землею і на усі 100% вразив цілі наприклад в оленівці, або в маасква -сіті ? Малі дрони дуже добре працюють на "0", а на далекі відстані малоефективні. Летять як бзділки і збити їх можна навіть з автомата якщо пощастить...
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30.06.2024 14:28 Ответить
Одне зрозуміло: Україну тягнуть по сценарію. І самостійно впливати на сценарій ніхто не дозволить. Вічна проблема: відсутність національної еліти. Її викорчовували царі, комуністи і так само витіснили хабадники з соросятиною, замінивши верещучко-безуглим ерзацем.
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30.06.2024 14:46 Ответить
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30.06.2024 14:36 Ответить
Тут взагалі мудрий Вова войнушку думає згортати і про мирні перемовини починає белькотіти
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30.06.2024 14:42 Ответить
тоді хотілося б запитати: чому у москалів (навіть в симферополі) досі працюють аєропорти? і чому у нас вони закриті?
Україна має повідомити, що все аеропорти тепер її законна ціль і всі рейси мають бути скасовано. Уявіть ефект такого для цапів! чому цього досі не зроблено??? навіть пару гі*няних дронів нам би вже вистачило для такого.
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30.06.2024 15:23 Ответить
Зелені казки про аналог шахеда. Аналог це коли в них приблизно однакові ТТХ.
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30.06.2024 16:53 Ответить
Цікаво. "Він також нагадав, що Україна вже успішно розгорнула масове виробнитцво FPV-дронів.". Але поки ошивався за спиною "рєшали" Камишіна й переважно мовчав було краще. https://osvita.ua/vnz/reports/econom_theory/21669/ ось хай почитає та не ганьбится.
Про умовну кількість ГП і те, що ці дрони ніхто не бачив - Бутусов вже багато казав.
Ні кількості ні ритмічності.
Проте пан Герман вліпив вітхозавітні іудейські балачки про своїх героїв.
"Ми можемо запропонувати провідним світовим гравцям ринку озброєнь чимало нового...від технологій виробництва та відновлення до до величезного досвіду...". Тільки досвід.
"...ефективну антикорупційну інфраструктуру". Час усе покаже.
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30.06.2024 18:13 Ответить
Не хвались ідучи на рать! Он як про морські малюки ніхто особливо не вихвалявся, а скільки вже шороху кацапам наробили...
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30.06.2024 18:53 Ответить
Ось коли в москвабаді та спб пожежі розпочнуться і електрика зникне, тоді і можна повірити цьому гендиректору, а так просто балаканина
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30.06.2024 19:22 Ответить
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