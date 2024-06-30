Україна запустила серійне виробництво далекобійних дронів, вони вражають ворожі об’єкти за 1000 км, - гендиректор "Укроборонпрому" Сметанін
Україна за доволі стислий проміжок часу розробила та запустила в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін заявив в інтерв'ю АрміяInform.
Те чому нам їх (РФ. - Ред.) вдалося випередити, досягнуто титанічними зусиллями працівників наших оборонних підприємств. Наприклад, у деяких сферах ми швидше опановуємо нові для нас технології. Так, за доволі стислий проміжок часу ми розробили та запустили в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони. Зараз вони уражають стратегічні об’єкти ворога на відстані більш як 1000 км", - зазначив Сметанін.
За його словами, ми стали більш нелінійними та інноваційними.
"Росія має величезні ресурси та надпотужну промисловість, тому сліпо копіювати її підхід немає жодного сенсу. Ми змушені бути більш гнучкими та винахідливим. Свого часу Давид зрозумів, що боротися із Голіафом методами самого ж Голіафа - хибна ідея. У підсумку він обрав ту зброю, яка могла принести перемогу, та вміло застосував її", - додав Сметанін.
Він також нагадав, що Україна вже успішно розгорнула масове виробнитцво FPV-дронів. Чималий внесок зробили наші підприємства, які налагодили тісну співпрацю з приватниками та допомогли їм масштабувати виробництво.
"Ми дуже швидко навчаємося нового. Наші фахівці швидко опанували ремонт і обслуговування різноманітної техніки, яка надходить від союзників. Також ми постійно вдосконалюємо наше озброєння, з огляду на досвід його бойового використання, дослуховуємося до думок військових та орієнтуємося на реалії сучасної війни. Наприклад, ми внесли чимало вдосконалень у технічну документацію БТР-4Е, завдяки чому він залишається однією з найкращих бойових машин свого класу у світі. Все це - наші переваги перед ворогом",- резюмує Сметанін.
Раніше Сметанін повідомляв, що Україна наздогнала Росію за обсягами виробництва аналогів "шахедів".
Як повідомлялося, у листопаді 2023 року міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявляв, що Україна вже виробляє десятки так званих українських "Шахедів" на місяць, що є аналогами іранських безпілотників.
У лютому цього року Камишін стверджував, що потужності з виробництва аналогів іранських дронів типу Shahed в Україні не поступаються російським.
Про розробку дрона-камікадзе, який здатен літати на 1000 км, ще на початку 2023 року повідомляло колишнє керівництво "Укроборонпрому". Виріб тоді був лише на стадії випробування.
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всі ТЕЦ в радіусі 1000
а також мацкву
Україна має повідомити, що все аеропорти тепер її законна ціль і всі рейси мають бути скасовано. Уявіть ефект такого для цапів! чому цього досі не зроблено??? навіть пару гі*няних дронів нам би вже вистачило для такого.
Про умовну кількість ГП і те, що ці дрони ніхто не бачив - Бутусов вже багато казав.
Ні кількості ні ритмічності.
Проте пан Герман вліпив вітхозавітні іудейські балачки про своїх героїв.
"Ми можемо запропонувати провідним світовим гравцям ринку озброєнь чимало нового...від технологій виробництва та відновлення до до величезного досвіду...". Тільки досвід.
"...ефективну антикорупційну інфраструктуру". Час усе покаже.