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Новини Війна
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Україна запустила серійне виробництво далекобійних дронів, вони вражають ворожі об’єкти за 1000 км, - гендиректор "Укроборонпрому" Сметанін

Герман Сметанін розповів про виробництво українських дронів

Україна за доволі стислий проміжок часу розробила та запустила в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін заявив в інтерв'ю АрміяInform.

Те чому нам їх (РФ. - Ред.) вдалося випередити, досягнуто титанічними зусиллями працівників наших оборонних підприємств. Наприклад, у деяких сферах ми швидше опановуємо нові для нас технології. Так, за доволі стислий проміжок часу ми розробили та запустили в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони. Зараз вони уражають стратегічні об’єкти ворога на відстані більш як 1000 км", - зазначив Сметанін.

За його словами, ми стали більш нелінійними та інноваційними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обсяги виробництва військової техніки в Україні збільшено втричі, - гендиректор "Укроборонпрому" Сметанін

"Росія має величезні ресурси та надпотужну промисловість, тому сліпо копіювати її підхід немає жодного сенсу. Ми змушені бути більш гнучкими та винахідливим. Свого часу Давид зрозумів, що боротися із Голіафом методами самого ж Голіафа - хибна ідея. У підсумку він обрав ту зброю, яка могла принести перемогу, та вміло застосував її", - додав Сметанін.

Він також нагадав, що Україна вже успішно розгорнула масове виробнитцво FPV-дронів. Чималий внесок зробили наші підприємства, які налагодили тісну співпрацю з приватниками та допомогли їм масштабувати виробництво.

"Ми дуже швидко навчаємося нового. Наші фахівці швидко опанували ремонт і обслуговування різноманітної техніки, яка надходить від союзників. Також ми постійно вдосконалюємо наше озброєння, з огляду на досвід його бойового використання, дослуховуємося до думок військових та орієнтуємося на реалії сучасної війни. Наприклад, ми внесли чимало вдосконалень у технічну документацію БТР-4Е, завдяки чому він залишається однією з найкращих бойових машин свого класу у світі. Все це - наші переваги перед ворогом",- резюмує Сметанін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна у 2024 році наздогнала Росію за виробництвом дронів-камікадзе, - гендиректор "Укроборонпрому" Сметанін

Раніше Сметанін повідомляв, що Україна наздогнала Росію за обсягами виробництва аналогів "шахедів".

Як повідомлялося, у листопаді 2023 року міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявляв, що Україна вже виробляє десятки так званих українських "Шахедів" на місяць, що є аналогами іранських безпілотників.

У лютому цього року Камишін стверджував, що потужності з виробництва аналогів іранських дронів типу Shahed в Україні не поступаються російським.

Про розробку дрона-камікадзе, який здатен літати на 1000 км, ще на початку 2023 року повідомляло колишнє керівництво "Укроборонпрому". Виріб тоді був лише на стадії випробування.

Автор: 

Укроборонпром (1738) дрони (4856) Сметанін Герман (45)


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Топ коментарі
+28
Як задовбав оцей зелений піар, вони б ще фото з координатами виклали. Рашисти досі ховають постачання зброї і *********** з КНДР, Шахедів з Ірану, комплектуючих з КНР, темпи ремонту техніки і т.п. А в нас безупинна похвальба. То розказують про створення українських КАБів, то хваляться новими дронами, які лише потрапили на фронт, або взагалі на випробуваннях...
Мало фото зелених шмар на фоні полігонів та пересувних госпіталів? Мало наслідків таких фото?
Я ще розумію, коли на Заході озвучують про надане озброєння, в них війни немає, а підзвітність суспільству є. Але в нас все крутиться навколо рейтингів і шляхів їх підняття.
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30.06.2024 10:44
+19
Де українські ракети?!
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30.06.2024 10:45
+14
Це нагадує про надої.А ще планується виготовити зірку смерті.Без конкретики кількості це гучний пук у повітря.Так ********* лише гроші,що виділені на цю сферу
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30.06.2024 10:51
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сподіваюсь що знищать
всі ТЕЦ в радіусі 1000
а також мацкву
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30.06.2024 12:53 Відповісти
Чергова порція локшини!! Націанальне блюдо українців,це не борщ,а локшина !! ))
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30.06.2024 12:59 Відповісти
Підсанкційний Іран робить ті дрони які літають далі і швидше. Ти підсвітуй скількі ви там вкрали.
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30.06.2024 13:21 Відповісти
розумні люди висновки не по словам роблять, а за результатами. поки що результат такий - 2 години через 6 наявна електроенергія у будні дні
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30.06.2024 13:33 Відповісти
А де комплекси ППО, які прикриють тили від ракет і фронти від бомб. Кожна попередня війна у Європі супроводжувалась гіганським технологічним ривком у озброєнні. Це перша віна, у якій відбулася деградація до неспроможності захищатися від зброї попередньої холодної війни 40-літньої давнини.
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30.06.2024 14:23 Відповісти
Дрони - це мабуть непогано, але... Давайте подивимось на те, скільки ми збиваємо підарських шахедів. По звітах усі, або майже усі. Можна здогадатися, що наших таких безпілотників москалі збивають +\- стільки же. То де ж вигода, коли до цілі долітає один з двадцяти ? Москальське ППО збідніє на кілька пострілів ? Але ж у нас інша мета - вразити ту ціль, яку нам потрібно. А у нас є прекрасні ракети "Нептун" ! Чому їх не виготовляють більше ? Або їм подібних ? Чому їх немає на одну, дві, три тисячі км ? Може вигідніше було б виготовити один такий "Нептун" з надзвуковою швидкістю, який би летів 50 метрів над землею і на усі 100% вразив цілі наприклад в оленівці, або в маасква -сіті ? Малі дрони дуже добре працюють на "0", а на далекі відстані малоефективні. Летять як бзділки і збити їх можна навіть з автомата якщо пощастить...
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30.06.2024 14:28 Відповісти
Одне зрозуміло: Україну тягнуть по сценарію. І самостійно впливати на сценарій ніхто не дозволить. Вічна проблема: відсутність національної еліти. Її викорчовували царі, комуністи і так само витіснили хабадники з соросятиною, замінивши верещучко-безуглим ерзацем.
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30.06.2024 14:46 Відповісти
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30.06.2024 14:36 Відповісти
Тут взагалі мудрий Вова войнушку думає згортати і про мирні перемовини починає белькотіти
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30.06.2024 14:42 Відповісти
тоді хотілося б запитати: чому у москалів (навіть в симферополі) досі працюють аєропорти? і чому у нас вони закриті?
Україна має повідомити, що все аеропорти тепер її законна ціль і всі рейси мають бути скасовано. Уявіть ефект такого для цапів! чому цього досі не зроблено??? навіть пару гі*няних дронів нам би вже вистачило для такого.
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30.06.2024 15:23 Відповісти
Зелені казки про аналог шахеда. Аналог це коли в них приблизно однакові ТТХ.
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30.06.2024 16:53 Відповісти
Цікаво. "Він також нагадав, що Україна вже успішно розгорнула масове виробнитцво FPV-дронів.". Але поки ошивався за спиною "рєшали" Камишіна й переважно мовчав було краще. https://osvita.ua/vnz/reports/econom_theory/21669/ ось хай почитає та не ганьбится.
Про умовну кількість ГП і те, що ці дрони ніхто не бачив - Бутусов вже багато казав.
Ні кількості ні ритмічності.
Проте пан Герман вліпив вітхозавітні іудейські балачки про своїх героїв.
"Ми можемо запропонувати провідним світовим гравцям ринку озброєнь чимало нового...від технологій виробництва та відновлення до до величезного досвіду...". Тільки досвід.
"...ефективну антикорупційну інфраструктуру". Час усе покаже.
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30.06.2024 18:13 Відповісти
Не хвались ідучи на рать! Он як про морські малюки ніхто особливо не вихвалявся, а скільки вже шороху кацапам наробили...
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30.06.2024 18:53 Відповісти
Ось коли в москвабаді та спб пожежі розпочнуться і електрика зникне, тоді і можна повірити цьому гендиректору, а так просто балаканина
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30.06.2024 19:22 Відповісти
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