Оккупанты повышают коммунальные тарифы для ускорения паспортизации на ВОТ, - Центр нацсопротивления

Россияне планируют повысить коммунальные тарифы для населения на временно оккупированных территориях, чтобы заставить людей получать паспорта РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Уничтожив экономику временно захваченных территорий, россияне продолжают делать местных жителей все более зависимыми от оккупационных властей", - пишут в ЦНС.

Отмечается, что россияне анонсировали поднятие коммунальных тарифов на 15%, но тут же напомнили что субсидию можно получить только с паспортом РФ.

"Таким образом кремль использует коммунальные платежи как средство достижения цели по паспортизации региона. Стоит заметить, что все захваченные территории являются дотационными и большинство населения не имеют возможности платить установленные москвой тарифы. При этом для РФ нет экономической целесообразности эти тарифы поднимать, но есть "политический интерес", - говорится в сообщении Центра.

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