Оккупанты повышают коммунальные тарифы для ускорения паспортизации на ВОТ, - Центр нацсопротивления
Россияне планируют повысить коммунальные тарифы для населения на временно оккупированных территориях, чтобы заставить людей получать паспорта РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Уничтожив экономику временно захваченных территорий, россияне продолжают делать местных жителей все более зависимыми от оккупационных властей", - пишут в ЦНС.
Отмечается, что россияне анонсировали поднятие коммунальных тарифов на 15%, но тут же напомнили что субсидию можно получить только с паспортом РФ.
"Таким образом кремль использует коммунальные платежи как средство достижения цели по паспортизации региона. Стоит заметить, что все захваченные территории являются дотационными и большинство населения не имеют возможности платить установленные москвой тарифы. При этом для РФ нет экономической целесообразности эти тарифы поднимать, но есть "политический интерес", - говорится в сообщении Центра.
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Во!
збрехали,сказали, то так воно і було. Не здивуюсь як шо вони згодом сповістять шо він вбивав брата десь п'ять - шисть а може і вісімь разів поспіль. Десь один раз на квартал.
Це якщо через шмарофон таку штуку плебс прохаває, так і буде. А якщо не прохаває, то це - майже новий сюжет для нового серіалу.
За бюджетні кошти, ясін пінь.
B Росії з 1 липня 2024 року припинила діяти пільгова іпотечна програма під вісім відсотків річних.
Щоб схвалити іпотечний кредит за ставками 18%, рекомендована зарплата в Москві повинна становити не менше ₽233,9 тис., В Санкт-Петербурзі - не менше ₽164,8 тис., а у всіх інших регіонах в середньому буде потрібно дохід в ₽77,6 тис.
Експерти вважають, що ринкова іпотека практично не по кишені за нинішніх відсоткових ставок.
Тим більше є для пільгова для молодих сімей і всякі далекосхідні і на ТОТ - 2%, залишаються.
І як шо виходить з цієй новини то у нас при владі також окупанти.