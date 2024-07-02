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Оккупанты повышают коммунальные тарифы для ускорения паспортизации на ВОТ, - Центр нацсопротивления

Підвищення тарифів на ТОТ

Россияне планируют повысить коммунальные тарифы для населения на временно оккупированных территориях, чтобы заставить людей получать паспорта РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Уничтожив экономику временно захваченных территорий, россияне продолжают делать местных жителей все более зависимыми от оккупационных властей", - пишут в ЦНС.

Отмечается, что россияне анонсировали поднятие коммунальных тарифов на 15%, но тут же напомнили что субсидию можно получить только с паспортом РФ.

"Таким образом кремль использует коммунальные платежи как средство достижения цели по паспортизации региона. Стоит заметить, что все захваченные территории являются дотационными и большинство населения не имеют возможности платить установленные москвой тарифы. При этом для РФ нет экономической целесообразности эти тарифы поднимать, но есть "политический интерес", - говорится в сообщении Центра.

Также читайте: Оккупанты на Луганщине будут передавать жилье украинцев силовикам и мигрантам, - Центр национального сопротивления

Автор: 

оккупация (10190) тарифы (1889) Центр национального сопротивления (576)


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Топ комментарии
+23
А у нас свої тарифи пiдвищують
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02.07.2024 01:00
+22
А які ж це гицелі у нас тарифи підвищують? Може, це також окупанти?
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02.07.2024 01:11
+13
Дуже якскраве порівнняня!!!Окупанти на окупованих теріторіях підвищують тарифи.Окупанти в офісі презідента(5-6 менеджерів)вже підвищіли ціну на електроінергію в Україні.
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02.07.2024 06:07
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Rape is Russian love. Що в приблизному перекладі означає: за тисячу років нічого не змінилося.
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02.07.2024 00:55 Ответить
А у нас свої тарифи пiдвищують
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02.07.2024 01:00 Ответить
в Украине в гаражных кооперативах свет подорожал на 300 процентов. был 2.68 стал 7.42.
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02.07.2024 01:08 Ответить
Ті, що окупували ВР восені побутовим споживачам 7.4 хочуть зробити. Й підняти тариф на опалення..
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02.07.2024 02:09 Ответить
То все Порошенко винуватий.
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02.07.2024 05:53 Ответить
Угу.Ніяк клятий янетряпкою "барига" не вгамується.
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02.07.2024 07:42 Ответить
А які ж це гицелі у нас тарифи підвищують? Може, це також окупанти?
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02.07.2024 01:11 Ответить
Вальодья тут не до чого. Це все наробив Порошенко.
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02.07.2024 05:54 Ответить
А тобі подобається ця зелена фуйня, банда невигласів ,нікчем та злодюжек?
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02.07.2024 08:48 Ответить
Ага! А ще Порошенко вбив брата і з'їв його!
Во!
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02.07.2024 13:32 Ответить
Безперечно, раз СМИ олігархів та мосейсучки про те збрехали, сказали, то так воно і було. Не здивуюсь як шо вони згодом сповістять шо він вбивав брата десь п'ять - шисть а може і вісімь разів поспіль. Десь один раз на квартал.
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02.07.2024 14:33 Ответить

Це якщо через шмарофон таку штуку плебс прохаває, так і буде. А якщо не прохаває, то це - майже новий сюжет для нового серіалу.
За бюджетні кошти, ясін пінь.
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02.07.2024 20:11 Ответить
Ого як!!! І шо тепер? В нас тарифи чомусь від пачпорта не залежать...
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02.07.2024 01:16 Ответить
поки що,але як ідею ти вже ім підкинув😁
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02.07.2024 08:20 Ответить
Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Тому й урізають видатки.

B Росії з 1 липня 2024 року припинила діяти пільгова іпотечна програма під вісім відсотків річних.

Щоб схвалити іпотечний кредит за ставками 18%, рекомендована зарплата в Москві повинна становити не менше ₽233,9 тис., В Санкт-Петербурзі - не менше ₽164,8 тис., а у всіх інших регіонах в середньому буде потрібно дохід в ₽77,6 тис.

Експерти вважають, що ринкова іпотека практично не по кишені за нинішніх відсоткових ставок.
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02.07.2024 01:33 Ответить
Там пільгова ставка начебто 8% пару років була, хто хотів взяв.

Тим більше є для пільгова для молодих сімей і всякі далекосхідні і на ТОТ - 2%, залишаються.
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02.07.2024 05:37 Ответить
У цей новині все прекрасно.
І як шо виходить з цієй новини то у нас при владі також окупанти.
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02.07.2024 06:03 Ответить
Знущання з українців: зарплати керівництва Укренерго складають від 440 тисяч до 2 мільйонів на місяць. І нічого ці діячи не виробляють. Взагалі!. Нові Коболеви та Вітренки
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02.07.2024 10:39 Ответить
Дуже якскраве порівнняня!!!Окупанти на окупованих теріторіях підвищують тарифи.Окупанти в офісі презідента(5-6 менеджерів)вже підвищіли ціну на електроінергію в Україні.
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02.07.2024 06:07 Ответить
На счет повышение тарифов кацапы отдыхают против нас , тут мы лидируем без санкций...Ни одного выполненного обещания , ни одного ...Но гайки продолжают закручивать . Резьба не выдержит....
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02.07.2024 09:41 Ответить
що ж постіснялися вказати самі тарифи?
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02.07.2024 13:05 Ответить
У нас теж підвищують тарифи, бо прискорюють дохіди ділків від "Укренерго" разом з олігархами.
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02.07.2024 15:08 Ответить
 
 