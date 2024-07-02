РФ не избрали в Экономический и социальный совет ООН, - Кулеба

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Россию избрали в один из шести главных органов ООН - Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС).

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (1 июля - Ред.) состоялся 26-й тур голосования, в котором Россия не смогла быть избранной в ЭКОСОС, один из шести главных органов ООН", - проинформировал министр.

По его словам, это голосование еще раз демонстрирует, что Россия может ударяться о стену сколько угодно раз, но результат останется неизменным: международные преступники не желательны в международных органах

Справка:

ЭКОСОС - главный орган по координации экономической деятельности ООН и специализированных учреждений, связанных с ООН.

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