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РФ не избрали в Экономический и социальный совет ООН, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Россию избрали в один из шести главных органов ООН - Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС).

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (1 июля - Ред.) состоялся 26-й тур голосования, в котором Россия не смогла быть избранной в ЭКОСОС, один из шести главных органов ООН", - проинформировал министр.

По его словам, это голосование еще раз демонстрирует, что Россия может ударяться о стену сколько угодно раз, но результат останется неизменным: международные преступники не желательны в международных органах

Справка:

ЭКОСОС - главный орган по координации экономической деятельности ООН и специализированных учреждений, связанных с ООН.

Также читайте: РФ глушила европейские спутниковые системы со станций в Москве, Калининграде и Павловке, - ООН

Автор: 

ООН (4187) россия (96107) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+14
РФ не обрали до Економічної і соціальної ради ООН, - Джерело:
Очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Росію обрали до одного з шести головних органів ООН - Джерело:
Так обрали чи не обрали?
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02.07.2024 01:20
+5
Та їм насрать на ті соціальні ради оон
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02.07.2024 01:07
+5
" міжнародні злочинці не бажані в міжнародних органах"

Пан Кулеба напевно забув, я нагадаю цьому дипломату, що ці злочинці наразі головують у Радбезі ООН.
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02.07.2024 02:49
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Та їм насрать на ті соціальні ради оон
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02.07.2024 01:07 Ответить
кулєба - це пародія на дипломата
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02.07.2024 09:38 Ответить
РФ не обрали до Економічної і соціальної ради ООН, - Джерело:
Очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Росію обрали до одного з шести головних органів ООН - Джерело:
Так обрали чи не обрали?
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02.07.2024 01:20 Ответить
Людина без гідності. Інших до уряду не беруть
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02.07.2024 02:17 Ответить
" міжнародні злочинці не бажані в міжнародних органах"

Пан Кулеба напевно забув, я нагадаю цьому дипломату, що ці злочинці наразі головують у Радбезі ООН.
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02.07.2024 02:49 Ответить
Ого який темп! Так через років двісті і з ради безпеки ООН виключать...
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02.07.2024 08:29 Ответить
Яка ж воні тупа, самозакохана і самовпевнена влада покоління пепсі!
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02.07.2024 11:22 Ответить
ООН покрывает преступления параши.
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02.07.2024 11:47 Ответить
Х..йлососы не могут быть в ЭКОСОСе
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02.07.2024 13:04 Ответить
 
 