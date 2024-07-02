РФ не избрали в Экономический и социальный совет ООН, - Кулеба
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Россию избрали в один из шести главных органов ООН - Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС).
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня (1 июля - Ред.) состоялся 26-й тур голосования, в котором Россия не смогла быть избранной в ЭКОСОС, один из шести главных органов ООН", - проинформировал министр.
По его словам, это голосование еще раз демонстрирует, что Россия может ударяться о стену сколько угодно раз, но результат останется неизменным: международные преступники не желательны в международных органах
Справка:
ЭКОСОС - главный орган по координации экономической деятельности ООН и специализированных учреждений, связанных с ООН.
Топ комментарии
+14 Полтава и Харьков
показать весь комментарий02.07.2024 01:20 Ссылка
+5 littwa
показать весь комментарий02.07.2024 01:07 Ссылка
+5 Ukraine Press
показать весь комментарий02.07.2024 02:49 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Росію обрали до одного з шести головних органів ООН - Джерело:
Так обрали чи не обрали?
Пан Кулеба напевно забув, я нагадаю цьому дипломату, що ці злочинці наразі головують у Радбезі ООН.