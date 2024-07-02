РФ глушила европейские спутниковые системы со станций в Москве, Калининграде и Павловке, - ООН
Международный союз электросвязи ООН (МСЭ) осудил серию случаев вмешательства России в спутниковые системы европейских стран и призвал страну-агрессора прекратить соответствующие действия.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на на сообщение Международного союза электросвязи, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на прошлой неделе организация рассматривала ряд жалоб от Украины и четырех стран Евросоюза - Франции, Нидерландов, Швеции и Люксембурга. Перечисленные страны заявили, что Россия на протяжении последних месяцев вмешивается в работу спутниковых систем.
Страны, которые пожаловались, заявили, что глушение сигнала GPS поставило под угрозу управление воздушным движением, а также это прервало трансляцию детских телеканалов, чтобы показать жестокие изображения войны в Украине.
Радиорегламентный комитет Международного союза электросвязи "выразил свою серьезную обеспокоенность по поводу использования сигналов для создания преднамеренных вредных помех".
Там отметили, что перебои в работе французской и шведской спутниковых сетей "похоже, происходят от наземных станций, расположенных в районах Москвы, Калининграда и Павловки".
МСЭ попросил Россию немедленно прекратить свои действия. Сообщается также, что этот специализированный орган ООН созвал встречу между пострадавшими странами и РФ, чтобы решить эти случаи и предотвратить их повторение.
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електрозв'язку (МСЕ)куколдiв засудив серію випадків втручання Росії
Исправил, не благодарите.
Засудить бы смог какой-нибудь ATACMS по станции, но увы не в этой жизни.
Слід просто дзеркально завдати ударів з орбіти
по Павлівці, Калініграді і Москві.
Думает, что их поведение не вызывает подозрений.
А де занепокоєння та стурбованість? І взагалі росія зараз головує в ООН(!) - тому цей спіціалізований орган може не скликатись.
У Ліги Націй вистачило духу принаймні саморозпуститися. оон -- жалюгідне збіговисько наскрізь корумпованих нероб.