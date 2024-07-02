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РФ глушила европейские спутниковые системы со станций в Москве, Калининграде и Павловке, - ООН

РФ глушила європейські супутникові системи зі станцій у Москві, Калінінграді та Павлівці, - ООН

Международный союз электросвязи ООН (МСЭ) осудил серию случаев вмешательства России в спутниковые системы европейских стран и призвал страну-агрессора прекратить соответствующие действия.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на на сообщение Международного союза электросвязи, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на прошлой неделе организация рассматривала ряд жалоб от Украины и четырех стран Евросоюза - Франции, Нидерландов, Швеции и Люксембурга. Перечисленные страны заявили, что Россия на протяжении последних месяцев вмешивается в работу спутниковых систем.

Страны, которые пожаловались, заявили, что глушение сигнала GPS поставило под угрозу управление воздушным движением, а также это прервало трансляцию детских телеканалов, чтобы показать жестокие изображения войны в Украине.

Радиорегламентный комитет Международного союза электросвязи "выразил свою серьезную обеспокоенность по поводу использования сигналов для создания преднамеренных вредных помех".

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Там отметили, что перебои в работе французской и шведской спутниковых сетей "похоже, происходят от наземных станций, расположенных в районах Москвы, Калининграда и Павловки".

МСЭ попросил Россию немедленно прекратить свои действия. Сообщается также, что этот специализированный орган ООН созвал встречу между пострадавшими странами и РФ, чтобы решить эти случаи и предотвратить их повторение.

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Автор: 

ООН (4187) россия (96107) связь (322)


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Топ комментарии
+14
Сколько беспомощности в каждом слове. Просто позор...
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02.07.2024 00:03
+8
Спеціалізований орган ООН бездіяльний, як ганчірка.
Слід просто дзеркально завдати ударів з орбіти
по Павлівці, Калініграді і Москві.
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02.07.2024 00:02
+7
А на коленях просил ?
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01.07.2024 23:53
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А на коленях просил ?
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01.07.2024 23:53 Ответить
Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ) куколдiв засудив серію випадків втручання Росії

Исправил, не благодарите.

Засудить бы смог какой-нибудь ATACMS по станции, но увы не в этой жизни.
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01.07.2024 23:54 Ответить
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01.07.2024 23:59 Ответить
Спеціалізований орган ООН бездіяльний, як ганчірка.
Слід просто дзеркально завдати ударів з орбіти
по Павлівці, Калініграді і Москві.
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02.07.2024 00:02 Ответить
Сколько беспомощности в каждом слове. Просто позор...
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02.07.2024 00:03 Ответить
Москва не жалеет заварки на подкуп функционеров.
Думает, что их поведение не вызывает подозрений.
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02.07.2024 00:23 Ответить
МСЕ попросив Росію негайно припинити свої дії. Повідомляється також, що цей спеціалізований орган ООН скликав зустріч між постраждалими країнами та РФ, щоб вирішити ці випадки та запобігти їхньому повторенню.
А де занепокоєння та стурбованість? І взагалі росія зараз головує в ООН(!) - тому цей спіціалізований орган може не скликатись.
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02.07.2024 00:03 Ответить
Про дитячі канали навіть заплакав( сучі кацапи....
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02.07.2024 00:17 Ответить
Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ) засудив серію випадків втручання Росії в супутникові системи європейських країн та закликав країну-агресорку припинити відповідні дії. .... то які наслідки для русні панове сплежуї....
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02.07.2024 00:34 Ответить
ООН помойка.
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02.07.2024 00:37 Ответить
Якщо оон здохне (політичною смертю) -- ніхто й не жалітиме.

У Ліги Націй вистачило духу принаймні саморозпуститися. оон -- жалюгідне збіговисько наскрізь корумпованих нероб.
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02.07.2024 00:56 Ответить
Камаз щебенки на орбиту
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02.07.2024 01:56 Ответить
может попробовать выразить озабоченность?
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02.07.2024 02:23 Ответить
На жаль у світі немає єдності... Безкарність підорафії призвела до того що вже кожне лайно погрожує де тільки можна, ви не хочете третьої світової..., та вона вже йде і зупинити її може тільки загальний спротив, а тупі пошуки миру, як мертвому припарки!
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02.07.2024 09:50 Ответить
 
 