РФ глушила европейские спутниковые системы со станций в Москве, Калининграде и Павловке, - ООН

Международный союз электросвязи ООН (МСЭ) осудил серию случаев вмешательства России в спутниковые системы европейских стран и призвал страну-агрессора прекратить соответствующие действия.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на на сообщение Международного союза электросвязи, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на прошлой неделе организация рассматривала ряд жалоб от Украины и четырех стран Евросоюза - Франции, Нидерландов, Швеции и Люксембурга. Перечисленные страны заявили, что Россия на протяжении последних месяцев вмешивается в работу спутниковых систем.

Страны, которые пожаловались, заявили, что глушение сигнала GPS поставило под угрозу управление воздушным движением, а также это прервало трансляцию детских телеканалов, чтобы показать жестокие изображения войны в Украине.

Радиорегламентный комитет Международного союза электросвязи "выразил свою серьезную обеспокоенность по поводу использования сигналов для создания преднамеренных вредных помех".

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Там отметили, что перебои в работе французской и шведской спутниковых сетей "похоже, происходят от наземных станций, расположенных в районах Москвы, Калининграда и Павловки".

МСЭ попросил Россию немедленно прекратить свои действия. Сообщается также, что этот специализированный орган ООН созвал встречу между пострадавшими странами и РФ, чтобы решить эти случаи и предотвратить их повторение.

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