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Россияне подожгли башню связи на Белгородщине, чтобы уничтожить флаг Украины, установленный с помощью дрона: "Здесь вышка вся к херам горит. Мандец!". ВИДЕО

Российские военные подожгли башню связи в селе Безымянное на Белгородщине, чтобы уничтожить украинский флаг, который был установлен украинскими воинами с помощью дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом военнослужащие армии РФ уничтожили не только украинский флаг, но и лишили своих соотечественников мобильной связи.

Также смотрите: Под Белгородом подорвался на мине оператор телеканала "Россия 24": пропагандисты снимали сюжет о том, "как не подорваться на мине". ВИДЕО

Автор: 

мобильная связь (435) связь (322) флаг (937) Белгород (454)


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Топ комментарии
+26
А иначе бы над вышкой надругались бы солдаты НАТО .
Или заставили ее излучать гей-волны на трансгендерных частотах
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17.06.2024 15:52
+25
На кремль треба встановити прапор України
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17.06.2024 15:55
+21
З огляду на те, як добре почало горіти на московщині, раптом згадалася стара байка від Єжи Гофмана, яку він розповів Дімі Гор(н)дону:
-"Якщо плюнути у обличчя поляку - він дістане шмаляр і почне стріляти".
- "Якщо росіянину плюнути в обличчя - він полізе у бійку потім усі нап'ються, будуть брататися и т.ін."
Але якщо плюнути у обличчя українцю - він відступить, промовчить, а через три дні у тебе ЗГОРИТЬ ХАТА...(с)
Так що закарбуйте собі на лобі, паскудна кацапня - горіти буде так, що завиєте, та буде пізно: ваша нікчемна недокраїна вже мчить на зустріч своїй смерті.
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17.06.2024 15:54
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Оце правильно!
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17.06.2024 15:51 Ответить
А иначе бы над вышкой надругались бы солдаты НАТО .
Или заставили ее излучать гей-волны на трансгендерных частотах
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17.06.2024 15:52 Ответить
З огляду на те, як добре почало горіти на московщині, раптом згадалася стара байка від Єжи Гофмана, яку він розповів Дімі Гор(н)дону:
-"Якщо плюнути у обличчя поляку - він дістане шмаляр і почне стріляти".
- "Якщо росіянину плюнути в обличчя - він полізе у бійку потім усі нап'ються, будуть брататися и т.ін."
Але якщо плюнути у обличчя українцю - він відступить, промовчить, а через три дні у тебе ЗГОРИТЬ ХАТА...(с)
Так що закарбуйте собі на лобі, паскудна кацапня - горіти буде так, що завиєте, та буде пізно: ваша нікчемна недокраїна вже мчить на зустріч своїй смерті.
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17.06.2024 15:54 Ответить
Кацапи...
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17.06.2024 15:55 Ответить
-Та не, тут шо-то не то...

Може вони ще не знають, але Бєлгород - це Україна 😁!
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17.06.2024 17:22 Ответить
На кремль треба встановити прапор України
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17.06.2024 15:55 Ответить
Так!
Бо ж ліліпутінський президентський штандарт над кремлем спалили ще рік тому.
Чому ж таке місце має дарма простоювати?
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17.06.2024 16:33 Ответить
👏🤣
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18.06.2024 00:14 Ответить
Рукажопиє лапатнікі рукажопи ва всьом ат раждєнія...
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17.06.2024 15:55 Ответить
Добровільно і с піснями нищать своє майно балалайки
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17.06.2024 15:55 Ответить
Ну слабы люди в экономике,зачем покорять, пусть действуют так и дальше. Дрон и вышка, для них, по стоимости одинаковы. Экономисты....
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17.06.2024 17:09 Ответить
Браво!
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17.06.2024 15:56 Ответить
Прапор нам пробачить. За таку добру справу треба на будинки розвішати, нехай палять
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17.06.2024 15:57 Ответить
Щкода, не Останкіно..
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17.06.2024 16:01 Ответить
Коли Наполеон Бонапарт поставив прапор Франції на одну з Веж Кремля -
рашисти спалили УСЮ МОСКВУ!
Дуже розумним мужиком був Наполеон та добре розумів рашистів.
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17.06.2024 16:07 Ответить
ЗСУ/ СБУ мусять масштабувати цю ініціативу!
Бо ж істоти на тій рашкі реально КОНЧЕНІ!
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17.06.2024 16:30 Ответить
Давайте повісимо прапори на всі москальські НПЗ.
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17.06.2024 16:32 Ответить
оператор дрона - лютий красавчик
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17.06.2024 16:44 Ответить
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17.06.2024 16:47 Ответить
убью козу назло врагу чтоб дети молоко не пили!
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17.06.2024 16:49 Ответить
Це вам не на якийсь там Марс посадити космічний корабель. Спробуйте з дрона, коли вітер здуває прапор, підібрати мить та зробити те, що зумів зробити оператор цього дрона. У орків, мабуть, очі від подиву повилазили.
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17.06.2024 16:57 Ответить
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17.06.2024 17:06 Ответить
Ху...ло через пару лет
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17.06.2024 17:10 Ответить
Та хай там все "к хєрам гаріт" разом з тубільцями-дикунами!
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17.06.2024 17:20 Ответить
А насправді це непогана тактіка! Наступний прапор з дрона ставимо ... наприклад, на білгородську мерію або на ще щось таке!
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17.06.2024 17:55 Ответить
Треба було скинути на телебашню чучело зеленського.🤡
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17.06.2024 18:49 Ответить
жгуни
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17.06.2024 19:00 Ответить
Мабуть, вони готуються до здачі Україні, територій захоплених у неї у 1920-х роках.?! Тому і палить, усе не своє, рашист!
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17.06.2024 20:18 Ответить
 
 