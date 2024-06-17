Россияне подожгли башню связи на Белгородщине, чтобы уничтожить флаг Украины, установленный с помощью дрона: "Здесь вышка вся к херам горит. Мандец!". ВИДЕО

Российские военные подожгли башню связи в селе Безымянное на Белгородщине, чтобы уничтожить украинский флаг, который был установлен украинскими воинами с помощью дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом военнослужащие армии РФ уничтожили не только украинский флаг, но и лишили своих соотечественников мобильной связи.

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