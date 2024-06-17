Россияне подожгли башню связи на Белгородщине, чтобы уничтожить флаг Украины, установленный с помощью дрона: "Здесь вышка вся к херам горит. Мандец!". ВИДЕО
Российские военные подожгли башню связи в селе Безымянное на Белгородщине, чтобы уничтожить украинский флаг, который был установлен украинскими воинами с помощью дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом военнослужащие армии РФ уничтожили не только украинский флаг, но и лишили своих соотечественников мобильной связи.
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Или заставили ее излучать гей-волны на трансгендерных частотах
-"Якщо плюнути у обличчя поляку - він дістане шмаляр і почне стріляти".
- "Якщо росіянину плюнути в обличчя - він полізе у бійку потім усі нап'ються, будуть брататися и т.ін."
Але якщо плюнути у обличчя українцю - він відступить, промовчить, а через три дні у тебе ЗГОРИТЬ ХАТА...(с)
Так що закарбуйте собі на лобі, паскудна кацапня - горіти буде так, що завиєте, та буде пізно: ваша нікчемна недокраїна вже мчить на зустріч своїй смерті.
Може вони ще не знають, але Бєлгород - це Україна 😁!
Бо ж ліліпутінський президентський штандарт над кремлем спалили ще рік тому.
Чому ж таке місце має дарма простоювати?
рашисти спалили УСЮ МОСКВУ!
Дуже розумним мужиком був Наполеон та добре розумів рашистів.
Бо ж істоти на тій рашкі реально КОНЧЕНІ!