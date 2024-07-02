Ударная подлодка РФ дважды зафиксирована в районе Ирландского моря, - Bloomberg

С начала полномасштабной войны российские ударные подводные лодки дважды проводили миссии неподалеку от Ирландского моря.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Издание заявило, что это "беспрецедентный" шаг и отметило, что он заставил военных Великобритании принять меры для защиты британских и ирландских вод.

Первое развертывание российской подводной лодки класса "Кило" вблизи Ирландского моря произошло около 18 месяцев назад. Второй случай произошел недавно.

Источники издания утверждают, что масштабы движения подводной лодки вышли за пределы того, что ранее фиксировал Лондон.

Два человека сказали, что американские чиновники знали о передвижении подводных лодок. Высокопоставленный чиновник Белого дома также заявил, что Соединенные Штаты отслеживают деятельность российского флота.

Источники Bloomberg считают, что развертывание Россией подводных лодок вокруг Великобритании и Ирландии может быть попыткой выявить потенциальные слабые места в обороне или попыткой запугать британцев в ответ на поддержку Украины.

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Подробнее о подводной лодке класса "Кило"

Военно-морской институт США описывает программу "Кило", как "одну из самых успешных военно-морских программ в современной истории". По данным института, более 60 подводных лодок класса "Кило" остаются на вооружении. Они использовались в Черном море для атак на цели в Украине.

Согласно информационному бюллетеню на сайте Военно-морского института США, подводные лодки класса "Кило" развивают максимальную скорость 17 узлов на поверхности или 20 узлов под водой.