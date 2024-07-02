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Новости Война
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Ударная подлодка РФ дважды зафиксирована в районе Ирландского моря, - Bloomberg

Підводний човен у Чорному морі

С начала полномасштабной войны российские ударные подводные лодки дважды проводили миссии неподалеку от Ирландского моря.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Издание заявило, что это "беспрецедентный" шаг и отметило, что он заставил военных Великобритании принять меры для защиты британских и ирландских вод.

Первое развертывание российской подводной лодки класса "Кило" вблизи Ирландского моря произошло около 18 месяцев назад. Второй случай произошел недавно.

Источники издания утверждают, что масштабы движения подводной лодки вышли за пределы того, что ранее фиксировал Лондон.

Два человека сказали, что американские чиновники знали о передвижении подводных лодок. Высокопоставленный чиновник Белого дома также заявил, что Соединенные Штаты отслеживают деятельность российского флота.

Источники Bloomberg считают, что развертывание Россией подводных лодок вокруг Великобритании и Ирландии может быть попыткой выявить потенциальные слабые места в обороне или попыткой запугать британцев в ответ на поддержку Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне выбрали новую тактику в Черном море: постоянно держат одну подлодку, которая является носителем крылатых ракет, - ВМС ВСУ

Подробнее о подводной лодке класса "Кило"

Военно-морской институт США описывает программу "Кило", как "одну из самых успешных военно-морских программ в современной истории". По данным института, более 60 подводных лодок класса "Кило" остаются на вооружении. Они использовались в Черном море для атак на цели в Украине.

Согласно информационному бюллетеню на сайте Военно-морского института США, подводные лодки класса "Кило" развивают максимальную скорость 17 узлов на поверхности или 20 узлов под водой.

Автор: 

Ирландия (121) подводная лодка (196) россия (96107)


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Топ комментарии
+2
ну шо, допомогла вам наша відібрана яз, ракети і літаки??
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02.07.2024 01:40
+1
Подвійна занепокоєність має допомогти. Напевно. Принаймі треба вірити
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02.07.2024 04:14
+1
"Пропадать так с музикой". Х**ло понтується, як може.перед неминучим 3.14дєцом.
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02.07.2024 06:09
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ну шо, допомогла вам наша відібрана яз, ракети і літаки??
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02.07.2024 01:40 Ответить
Попался сученышь!
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02.07.2024 01:41 Ответить
буряти як завжди на передку?
маленька шпана куда захочеш засовується...
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02.07.2024 02:40 Ответить
Кіло це десь два паунда + буряти, но то баласт,
шо би всплити їх за звичяй за борт викидують...
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02.07.2024 03:05 Ответить
Подвійна занепокоєність має допомогти. Напевно. Принаймі треба вірити
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02.07.2024 04:14 Ответить
а може дорогу якусь прокласти?
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02.07.2024 04:25 Ответить
на сході і вширшину кацапькіх танкеток?
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02.07.2024 04:30 Ответить
пане андрій ковальов - кушає...
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02.07.2024 04:49 Ответить
Обнюхівалі торговиє путі. Он на Кубу приплило така ж з обідраними бортами. Всьо харашо,прекрасная маркіза ! Всьо харашо.
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02.07.2024 05:12 Ответить
"Пропадать так с музикой". Х**ло понтується, як може.перед неминучим 3.14дєцом.
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02.07.2024 06:09 Ответить
ніколи не переїзбирайте бубу!
ну як капцапня - обнуліть його шо лі...
шо би всім вже все стало зрозуміло....
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02.07.2024 06:40 Ответить
Нарід, голосуйте тепер за Люсю Арестовича. Він точно знає, що робити. Хуже нє будєт.
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02.07.2024 07:52 Ответить
Не "ударний",а ударений підводний човен.
Об дно.
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02.07.2024 06:50 Ответить
Знахабнілі кацапи шастають по Ірландському морю, яке по суті є внутрішнім морем Британії.
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02.07.2024 09:01 Ответить
А десяток ''кіло'' з вибухівкою по ньому запустити слабо? Ах так, це ж ескалація.
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02.07.2024 09:32 Ответить
А де двоповерхове обурення ?
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02.07.2024 10:38 Ответить
 
 