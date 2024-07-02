Молдова сейчас не может полностью присоединиться к санкциям ЕС против РФ, - МИД

При введении санкций члены ЕС учитывают свои интересы.

Об этом заявил глава МИД Молдовы Михай Попшой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наши обязательства предусматривают, что политика санкций с ЕС у Республики Молдова будет на уровне 100%. Но это рассчитано на перспективу. У нас сейчас этот показатель составляет примерно 80%. Поэтому мы не можем на данном этапе говорить о полной синхронизации санкций", - пояснил министр.

По словам Попшоя, там, где санкции против РФ касаются молдавского экспорта и импорта, что связано, в частности, с общим советским прошлым (речь идет о запасных частях, технике и оборудовании, производившихся в СССР), Молдова не присоединяется к санкциям. Основной пакет санкций ЕС против РФ был принят в 2014 году и тогда Молдова к нему не присоединилась, поскольку был большой риск.

"Евросоюз с пониманием относится к нашей позиции. У разных стран разная ситуация. Не все страны - члены ЕС применяют санкции одинаково, каждая учитывает свои интересы", - добавил он.

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