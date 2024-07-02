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Новости Санкции против России
2 093 17

Молдова сейчас не может полностью присоединиться к санкциям ЕС против РФ, - МИД

Молдова не може повністю приєднатися до санкцій проти РФ

При введении санкций члены ЕС учитывают свои интересы.

Об этом заявил глава МИД Молдовы Михай Попшой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наши обязательства предусматривают, что политика санкций с ЕС у Республики Молдова будет на уровне 100%. Но это рассчитано на перспективу. У нас сейчас этот показатель составляет примерно 80%. Поэтому мы не можем на данном этапе говорить о полной синхронизации санкций", - пояснил министр.

По словам Попшоя, там, где санкции против РФ касаются молдавского экспорта и импорта, что связано, в частности, с общим советским прошлым (речь идет о запасных частях, технике и оборудовании, производившихся в СССР), Молдова не присоединяется к санкциям. Основной пакет санкций ЕС против РФ был принят в 2014 году и тогда Молдова к нему не присоединилась, поскольку был большой риск.

"Евросоюз с пониманием относится к нашей позиции. У разных стран разная ситуация. Не все страны - члены ЕС применяют санкции одинаково, каждая учитывает свои интересы", - добавил он.

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Автор: 

Молдова (1884) санкции (11441)


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Топ комментарии
+6
Ну правильно...((( ракети ж на голови поки що не падають
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02.07.2024 13:19
+4
Які ракети, мамалижники здадуться без бою, але з занепокохнням
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02.07.2024 13:28
+3
Снабжение мадьярии нефтью (дрюжба) и газом (плюс Словакия) осуществляется по решению и просьбе ЕС.
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02.07.2024 14:18
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Ну правильно...((( ракети ж на голови поки що не падають
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02.07.2024 13:19 Ответить
Які ракети, мамалижники здадуться без бою, але з занепокохнням
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02.07.2024 13:28 Ответить
В Україні рашистські ракети падають на голови майже щодня, але через територію України до ЄС, зокрема до Угорщини йде газ із московії і Україна отримує від агресора кошти за транзит. Тому не потрібно всіх огульно засуджувати не вникаючи в суть справи, а краще почати з себе.
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02.07.2024 13:30 Ответить
ПШНХй, ************. В Україні війна і гине мирне населення щодня, ублюдок смердячий.
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02.07.2024 13:59 Ответить
Те що в Україні йде війна мабуть відомо всім і без вашого повідомлення. А по суті що ви можете відповісти. Чому Україна має право вести бізнес з країною агресором під час війни, а Молдова не перебуваючи в стані війни чомусь не має права торгувати з московитами. Але таке запитання для вас мабуть дуже складне і загальноприйнятими словами без кацапських матюків ви свою думку мабуть сформулювати не здатні..
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02.07.2024 14:58 Ответить
Який бізнес Україна веде з москальщиною і коли , і будь ласка імена, продукція , цифри .
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02.07.2024 16:19 Ответить
За чинним контрактом на транзит між «Нафтогазом» та «Газпромом», російська сторона протягом 2020-2024 років зобов'язана виплатити Україні понад $7,1 млрд. Судячи зі статистики на сайті ООН за 2023 рік, Україна імпортувала з Росії "рослинні матеріали для виготовлення плетених виробів" на 149 тисяч доларів. На 153 тисячі доларів було поставлено "човнів та плавучих конструкцій". Хімія, деревина, вугілля (21 тисяча кубів за 7 тисяч доларів), добрива (інсектициди, гербіциди), брухт чорних металів, покришки. Також 47 тонн "керамічних виробів" ціною 17 тисяч доларів та навіть "звукозаписна апаратура". На 3 мільйони доларів - за кодом "залізничні локомотиви та моторні вагони трамвая". За даними за 2022 рік, Україна імпортувала з Росії металургійну продукцію від мідної фольги до листів сталі. Крім цього, паливні елементи для ядерних реакторів, обладнання для поділу ізотопів на 34,1 млн. доларів, а також гідравлічні труби і вагони ціною під 4 млн. доларів.
Невже вам самому так важко погуглити будь-яку інформацію чи ви намагаєтеся жити в інформаційному вакуумі відгородившись від реальності..
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02.07.2024 17:32 Ответить
твій потік лайна, в купі з ІР, ярке свідчення що ментально ти не українець... тож...
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02.07.2024 19:41 Ответить
Снабжение мадьярии нефтью (дрюжба) и газом (плюс Словакия) осуществляется по решению и просьбе ЕС.
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02.07.2024 14:18 Ответить
я б сказал по НАСТОЯТЕЛЬНОЙ просьбе...
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02.07.2024 19:42 Ответить
Їм що, кацапи кукурудзу на мамалигу дають?
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02.07.2024 13:30 Ответить
Хто не знає - прізвище Попшой з молдавської перекладається як "кукурудза".
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02.07.2024 14:44 Ответить
А шо ж так?
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02.07.2024 13:41 Ответить
Хитрожопые неумеки.
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02.07.2024 13:46 Ответить
Ну, так валите в таежный союз, нах вы в ЕС ?
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02.07.2024 14:15 Ответить
Преднистровье им в дупу!
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02.07.2024 14:46 Ответить
Не може Молдова накласти санкції на 100%, бо основа економіки і енергетики Молдови знаходиться на Лівому березі Дністра - у Придністрянщині. А ця земля, скажімо так ... не зовсім молдавська.
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02.07.2024 14:48 Ответить
 
 