Молдова зараз не може повністю приєднатися до санкцій ЄС проти РФ, - МЗС
Під час запровадження санкцій члени ЄС враховують свої інтереси.
Про це заявив глава МЗС Молдови Міхай Попшой, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наші зобов'язання передбачають, що політика санкцій з ЄС у Республіки Молдова буде на рівні 100%. Але це розраховано на перспективу. У нас наразі цей показник становить приблизно 80%. Тому ми не можемо на цьому етапі говорити про повну синхронізацію санкцій", - пояснив міністр.
За словами Попшоя, там, де санкції проти РФ торкаються молдовського експорту та імпорту, що пов'язано, зокрема, зі спільним радянським минулим (ідеться про запасні частини, техніку й устаткування, що виробляли в СРСР), Молдова не приєднується до санкцій. Основний пакет санкцій ЄС проти РФ було ухвалено 2014 року і тоді Молдова до нього не приєдналася, оскільки був великий ризик.
"Євросоюз із розумінням ставиться до нашої позиції. У різних країн різна ситуація. Не всі країни - члени ЄС застосовують санкції однаково, кожна враховує свої інтереси", - додав він.
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