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Новини Санкції проти Росії
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Молдова зараз не може повністю приєднатися до санкцій ЄС проти РФ, - МЗС

Молдова не може повністю приєднатися до санкцій проти РФ

Під час запровадження санкцій члени ЄС враховують свої інтереси.

Про це заявив глава МЗС Молдови Міхай Попшой, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наші зобов'язання передбачають, що політика санкцій з ЄС у Республіки Молдова буде на рівні 100%. Але це розраховано на перспективу. У нас наразі цей показник становить приблизно 80%. Тому ми не можемо на цьому етапі говорити про повну синхронізацію санкцій", - пояснив міністр.

За словами Попшоя, там, де санкції проти РФ торкаються молдовського експорту та імпорту, що пов'язано, зокрема, зі спільним радянським минулим (ідеться про запасні частини, техніку й устаткування, що виробляли в СРСР), Молдова не приєднується до санкцій. Основний пакет санкцій ЄС проти РФ було ухвалено 2014 року і тоді Молдова до нього не приєдналася, оскільки був великий ризик.

"Євросоюз із розумінням ставиться до нашої позиції. У різних країн різна ситуація. Не всі країни - члени ЄС застосовують санкції однаково, кожна враховує свої інтереси", - додав він.

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Автор: 

Молдова (2086) санкції (12079)


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Топ коментарі
+6
Ну правильно...((( ракети ж на голови поки що не падають
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02.07.2024 13:19 Відповісти
+4
Які ракети, мамалижники здадуться без бою, але з занепокохнням
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02.07.2024 13:28 Відповісти
+3
Снабжение мадьярии нефтью (дрюжба) и газом (плюс Словакия) осуществляется по решению и просьбе ЕС.
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02.07.2024 14:18 Відповісти
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Ну правильно...((( ракети ж на голови поки що не падають
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02.07.2024 13:19 Відповісти
Які ракети, мамалижники здадуться без бою, але з занепокохнням
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02.07.2024 13:28 Відповісти
В Україні рашистські ракети падають на голови майже щодня, але через територію України до ЄС, зокрема до Угорщини йде газ із московії і Україна отримує від агресора кошти за транзит. Тому не потрібно всіх огульно засуджувати не вникаючи в суть справи, а краще почати з себе.
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02.07.2024 13:30 Відповісти
ПШНХй, ************. В Україні війна і гине мирне населення щодня, ублюдок смердячий.
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02.07.2024 13:59 Відповісти
Те що в Україні йде війна мабуть відомо всім і без вашого повідомлення. А по суті що ви можете відповісти. Чому Україна має право вести бізнес з країною агресором під час війни, а Молдова не перебуваючи в стані війни чомусь не має права торгувати з московитами. Але таке запитання для вас мабуть дуже складне і загальноприйнятими словами без кацапських матюків ви свою думку мабуть сформулювати не здатні..
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02.07.2024 14:58 Відповісти
Який бізнес Україна веде з москальщиною і коли , і будь ласка імена, продукція , цифри .
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02.07.2024 16:19 Відповісти
За чинним контрактом на транзит між «Нафтогазом» та «Газпромом», російська сторона протягом 2020-2024 років зобов'язана виплатити Україні понад $7,1 млрд. Судячи зі статистики на сайті ООН за 2023 рік, Україна імпортувала з Росії "рослинні матеріали для виготовлення плетених виробів" на 149 тисяч доларів. На 153 тисячі доларів було поставлено "човнів та плавучих конструкцій". Хімія, деревина, вугілля (21 тисяча кубів за 7 тисяч доларів), добрива (інсектициди, гербіциди), брухт чорних металів, покришки. Також 47 тонн "керамічних виробів" ціною 17 тисяч доларів та навіть "звукозаписна апаратура". На 3 мільйони доларів - за кодом "залізничні локомотиви та моторні вагони трамвая". За даними за 2022 рік, Україна імпортувала з Росії металургійну продукцію від мідної фольги до листів сталі. Крім цього, паливні елементи для ядерних реакторів, обладнання для поділу ізотопів на 34,1 млн. доларів, а також гідравлічні труби і вагони ціною під 4 млн. доларів.
Невже вам самому так важко погуглити будь-яку інформацію чи ви намагаєтеся жити в інформаційному вакуумі відгородившись від реальності..
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02.07.2024 17:32 Відповісти
твій потік лайна, в купі з ІР, ярке свідчення що ментально ти не українець... тож...
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02.07.2024 19:41 Відповісти
Снабжение мадьярии нефтью (дрюжба) и газом (плюс Словакия) осуществляется по решению и просьбе ЕС.
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02.07.2024 14:18 Відповісти
я б сказал по НАСТОЯТЕЛЬНОЙ просьбе...
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02.07.2024 19:42 Відповісти
Їм що, кацапи кукурудзу на мамалигу дають?
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02.07.2024 13:30 Відповісти
Хто не знає - прізвище Попшой з молдавської перекладається як "кукурудза".
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02.07.2024 14:44 Відповісти
А шо ж так?
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02.07.2024 13:41 Відповісти
Хитрожопые неумеки.
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02.07.2024 13:46 Відповісти
Ну, так валите в таежный союз, нах вы в ЕС ?
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02.07.2024 14:15 Відповісти
Преднистровье им в дупу!
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02.07.2024 14:46 Відповісти
Не може Молдова накласти санкції на 100%, бо основа економіки і енергетики Молдови знаходиться на Лівому березі Дністра - у Придністрянщині. А ця земля, скажімо так ... не зовсім молдавська.
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02.07.2024 14:48 Відповісти
 
 