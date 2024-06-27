Проросійський експрезидент Молдови Додон не впевнений, чи є Херсон і Донбас частиною України: Дочекаємось результатів переговорів. ВIДЕО
Колишній президент Молдови Ігор Додон вважає, що необхідно дочекатися закінчення бойових дій, після чого стане зрозуміло, які нині окуповані області належать Україні, а які - Росії.
Про це він заявив в інтерв’ю "Настоящему времени", передає Цензор.НЕТ.
Під час інтерв'ю Додон уникнув прямої відповіді на запитання про те, хто ввів війська в Україну, заявивши, що "всі сторони винні в тому, що сталося в Україні".
Про приналежність окупованих регіонів
Коли молдовського експрезидента запитали про приналежність Криму, Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей, то він ухилився від прямої відповіді, сказавши: "За результатами мирних переговорів буде зрозуміло, де зупиниться війна".
Хтось каже, що ці області – частина Росії, хтось каже, що частина України. Тому дочекаймось, що відбуватиметься за результатами переговорів і закінчення конфлікту війни в Україні", - зазначив Додон.
Про події в Бучі
Крім того, на запитання про події в Бучі, де російські загарбники вбивали мирних жителів на початку повномасштабного вторгнення, Додон сказав, що "бачив різні позиції щодо Бучі".
"Дехто каже, що це постановка. Я не буду зараз стверджувати, постановка це чи ні. Перше, що я можу сказати - це жахливо", - резюмував проросійський експрезидент Молдови.
Будь ласка, зачекайте...
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Странно, що ти другий російський нахрюк на Харків вже підзабув, коли тужився нас тут лякати здачею Херсону
Думаєте, задкуватиме?
Їй потрібна фіксація територіальних здобутків (а насправді - права перекроювати кордони силою) і гарантії нєпротівлєнія України проведенню СВО 2.0.
А з цим якраз і проблемка.
Поки що русні її союзники дають більше БК, ніж нам наші.
Ресурси - ось що вирішує у війнах.
Логістика в Крим вже частково розбита: по мосту возять тільки особовий склад, великі десантні кораблі працюють баржами і плавають з великим гаком на Південь з Новоросійська, бо половину з них вже рознесли. В основному туди зараз перекидують тільки ППО, яке одразу ж знищується.
Якби у відповідь по росії летіло хоча б половина того, що летить по Україні, русня б вже готова була до жєста доброй волі.
Але не летить і десятої частини.
Балістика по Україні - кожного дня. По Криму - хвилями.
Дрони по Україні - щоночі. По росії - з тижневими перервами.
Співвідношення КАБів взагалі до нескінченності наближується. Вони - багато тисяч, ми - одиниці.
Бо умови початку пєрєговоров вже озвучені ******. Навряд чи відмовиться, нє по-пацанскі.
Але пересічним молдаванам дуже не сподобались європейські ціни за енергоносії.
1) Повернення Придністров"я Це може буть лише збройним шляхом Однак у Молдови для цього нема ні зброї ні військ (тим більше що вся тетиторія наступу прикрита Дністром - а форсування водної перешкоди вимагає значних втрат ресурсів Як у техніці так і людях) Тому тут два шляхи - звернення за військовою допомогою до Румунії чи України Який інтерес у Румунії - невідомо У нас інтерес один - анулювання проросійського анклаву на своєму кордоні
В результаті допомоги Румунії Молдова отримує "упокорений" але ворожий регіон який більш ніж наполовину складається з обрусівших "немолдован" - росіян українців та інших національних меншин І це залишиться її проблемою на довгі роки - бо "омолдавить" їх можна буде лише насильно Фактично вони отримають свій "Донбас"
2) Переуступка Придністров"я Україні (Яке до початку ІІ СВітової й було частиною УРСР) При цьому Україна з своєю мобілізованою та боєздатною армією запобіжить військовій операції та пролиттю крові Українська меншина сприйме перехід під владу України якщо не доброзичливо - то хоча-б "нейтрально" Так само нейтрально зреагують й інші нацменшини Бо їм психологічно більш вигідно жить в складі України як повноправним громадянам ніж буть "другосортними "придністровцями" у складі Молдови Залишаться "москалі та "упороті" Але їх буде незначна меншість
https://biz.censor.net/r3447288
ПРО у Молдови де-факто відсутня.
Пара "Калібрів" задачу не вирішать, а наступати ніким, поки Одеса українська.
Тож доволі скиглити. Так, "ми всє умрьом!", але не зараз і не так.
Дочекалися результатів переговорів вступу України та Молдови