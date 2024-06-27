Проросійський експрезидент Молдови Додон не впевнений, чи є Херсон і Донбас частиною України: Дочекаємось результатів переговорів. ВIДЕО

Колишній президент Молдови Ігор Додон вважає, що необхідно дочекатися закінчення бойових дій, після чого стане зрозуміло, які нині окуповані області належать Україні, а які - Росії.

Про це він заявив в інтерв’ю "Настоящему времени", передає Цензор.НЕТ.

Під час інтерв'ю Додон уникнув прямої відповіді на запитання про те, хто ввів війська в Україну, заявивши, що "всі сторони винні в тому, що сталося в Україні".

Про приналежність окупованих регіонів

Коли молдовського експрезидента запитали про приналежність Криму, Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей, то він ухилився від прямої відповіді, сказавши: "За результатами мирних переговорів буде зрозуміло, де зупиниться війна".

Хтось каже, що ці області – частина Росії, хтось каже, що частина України. Тому дочекаймось, що відбуватиметься за результатами переговорів і закінчення конфлікту війни в Україні", - зазначив Додон.

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Про події в Бучі

Крім того, на запитання про події в Бучі, де російські загарбники вбивали мирних жителів на початку повномасштабного вторгнення, Додон сказав, що "бачив різні позиції щодо Бучі".

"Дехто каже, що це постановка. Я не буду зараз стверджувати, постановка це чи ні. Перше, що я можу сказати - це жахливо", - резюмував проросійський експрезидент Молдови.

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