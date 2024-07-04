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Новости
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В последнее время наблюдается увеличение количества попыток незаконного пересечения границы, - ГПСУ

Останнім часом спостерігається збільшення кількості спроб незаконного перетину кордону,- ДПСУ

В последнее время фиксируется увеличение количества попыток незаконно пересечь границу группами. Этому способствуют дельцы, которые берут с нарушителей немалые деньги.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

"За последнее время мы видим более дерзкие попытки преступных групп доставлять к границе группами людей. Это может быть десять человек, 20, 30. Рекордную группу задерживали в количестве 47 человек. Преступные группы помогают переместить их как можно ближе к границе. В дальнейшем могут делить их на меньшие группы",- рассказал представитель ГПСУ.

По словам Демченко, гражданам в попытке незаконного пересечения границы способствуют преступные группировки, которые берут за свои услуги от 3 до 12 тысяч долларов. В некоторых случаях нарушители платили и больше - 18-20 тысяч долларов за попытку нелегально покинуть страну.

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нарушения (949) пограничники (1583) уклонисты (924)


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Цікаво, чому б це?
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04.07.2024 10:29 Ответить
"Патріотизм" зашкалює!
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04.07.2024 10:30 Ответить
І хто більше всіх зацікавлений в цих групах по перетину кордону ?
І хто зробив і продовжує створювати умови для того, щоб в Україні не було бажання знаходитеся?
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04.07.2024 10:30 Ответить
І не кажіть! Знов піндоси пацаваті мутять
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04.07.2024 10:34 Ответить
Ломанулись на Захід - мабуть чуика
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04.07.2024 10:32 Ответить
Ні, це не вава, мабуть зінка
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04.07.2024 10:33 Ответить
Зелені кажуть, треба зняти з фронту 5 бригад, і закрити кордони, а ще потрібно 500тис тцкшників!
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04.07.2024 11:40 Ответить
 
 