В последнее время наблюдается увеличение количества попыток незаконного пересечения границы, - ГПСУ

В последнее время фиксируется увеличение количества попыток незаконно пересечь границу группами. Этому способствуют дельцы, которые берут с нарушителей немалые деньги.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

"За последнее время мы видим более дерзкие попытки преступных групп доставлять к границе группами людей. Это может быть десять человек, 20, 30. Рекордную группу задерживали в количестве 47 человек. Преступные группы помогают переместить их как можно ближе к границе. В дальнейшем могут делить их на меньшие группы",- рассказал представитель ГПСУ.

По словам Демченко, гражданам в попытке незаконного пересечения границы способствуют преступные группировки, которые берут за свои услуги от 3 до 12 тысяч долларов. В некоторых случаях нарушители платили и больше - 18-20 тысяч долларов за попытку нелегально покинуть страну.

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