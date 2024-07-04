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Новини
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Останнім часом спостерігається збільшення кількості спроб незаконного перетину кордону,- ДПСУ

Останнім часом спостерігається збільшення кількості спроб незаконного перетину кордону,- ДПСУ

Останнім часом фіксується збільшення кількості спроб незаконно перетнути кордон групами. Цьому сприяють ділки, які беруть з порушників немалі гроші.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"За останній час ми бачимо більш зухвалі спроби злочинних груп доправляти до кордону групами людей. Це може бути десять осіб, 20, 30. Рекордну групу затримували в кількості 47 осіб. Злочинні групи допомагають перемістити їх якомога ближче до кордону. Надалі можуть ділити їх на менші групи",- розповів речник ДПСУ.

За словами Демченка, громадянам у спробі незаконного перетину кордону сприяють злочинні угруповання, які беруть за свої послуги від 3 до 12 тисяч доларів. У деяких випадках порушники платили й більше - 18-20 тисяч доларів за спробу нелегально покинути країну.

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Автор: 

порушення (608) прикордонники (1109) ухилянти (991)


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Цікаво, чому б це?
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04.07.2024 10:29 Відповісти
"Патріотизм" зашкалює!
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04.07.2024 10:30 Відповісти
І хто більше всіх зацікавлений в цих групах по перетину кордону ?
І хто зробив і продовжує створювати умови для того, щоб в Україні не було бажання знаходитеся?
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04.07.2024 10:30 Відповісти
І не кажіть! Знов піндоси пацаваті мутять
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04.07.2024 10:34 Відповісти
Ломанулись на Захід - мабуть чуика
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04.07.2024 10:32 Відповісти
Ні, це не вава, мабуть зінка
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04.07.2024 10:33 Відповісти
Зелені кажуть, треба зняти з фронту 5 бригад, і закрити кордони, а ще потрібно 500тис тцкшників!
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04.07.2024 11:40 Відповісти
 
 