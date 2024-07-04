Останнім часом спостерігається збільшення кількості спроб незаконного перетину кордону,- ДПСУ

Останнім часом фіксується збільшення кількості спроб незаконно перетнути кордон групами. Цьому сприяють ділки, які беруть з порушників немалі гроші.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"За останній час ми бачимо більш зухвалі спроби злочинних груп доправляти до кордону групами людей. Це може бути десять осіб, 20, 30. Рекордну групу затримували в кількості 47 осіб. Злочинні групи допомагають перемістити їх якомога ближче до кордону. Надалі можуть ділити їх на менші групи",- розповів речник ДПСУ.

За словами Демченка, громадянам у спробі незаконного перетину кордону сприяють злочинні угруповання, які беруть за свої послуги від 3 до 12 тисяч доларів. У деяких випадках порушники платили й більше - 18-20 тисяч доларів за спробу нелегально покинути країну.

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