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Десятеро чоловіків намагалися прокрастися до Угорщини пшеничним полем заплативши від 7 до 10 тис. дол.. ВIДЕО

На Закарпатті десятеро чоловіків намагалися прокрастися до Угорщини пшеничним полем. Кожен сплатив переправникам від 7 до 10 тисяч доларів.

Про це повідомляє Держприкордослужба, інформує Цензор.НЕТ.

Посеред поля чоловіків затримали прикордонники. Двоє "женців" ще й намагалися втекти. Затриманих тепер чекає адміністративне покарання, а організаторів – кримінальне.

Також читайте: На Закарпатті чоловік намагався вивезти за кордон двох "пасажирів" і 20 тис. пачок сигарет в обшивці мікроавтобуса, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6130) ухилянти (991) Закарпатська область (2075)


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Топ коментарі
+24
Мені в таких новинах тільки одне цікаво - за що вони платять стільки грошей? Привезли до прикордоння, показали напрямок і чешіть.
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03.07.2024 18:41 Відповісти
+23
За квест з заздалегидь влаштованою засідкой. Всі задоволені.
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03.07.2024 18:46 Відповісти
+9
Ось і відділення. Ці слимаки воювати наврядчи будут, но судно з під поранених воінів зможуть виносить. Гівно до виносу гівна прилаштують.
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03.07.2024 18:45 Відповісти
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Мені в таких новинах тільки одне цікаво - за що вони платять стільки грошей? Привезли до прикордоння, показали напрямок і чешіть.
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03.07.2024 18:41 Відповісти
За квест з заздалегидь влаштованою засідкой. Всі задоволені.
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03.07.2024 18:46 Відповісти
вже злагоджена ДРГ
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03.07.2024 20:08 Відповісти
Так. Але ну дуже тупа.
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03.07.2024 22:02 Відповісти
Очень у многих получается, сейчас пачками регистрируются в Чехии например.
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04.07.2024 21:31 Відповісти
Ось і відділення. Ці слимаки воювати наврядчи будут, но судно з під поранених воінів зможуть виносить. Гівно до виносу гівна прилаштують.
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03.07.2024 18:45 Відповісти
тобі яка різниця?
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03.07.2024 19:11 Відповісти
о, да тут ціле бандформування рашиських ботів !
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03.07.2024 20:09 Відповісти
менше гамна телемарафон вживай! Зараз переважна більшість чоловічого населення в тотальному ігноруванні до мобілізації. І це ще м"ягко сказано.
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03.07.2024 20:19 Відповісти
Це ти в своєму Мухосранську чув?
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03.07.2024 22:03 Відповісти
Тобто ,ти підтримуєш поділ людей на ухилянтів без суда та слідства, репресії з бусифікацією, тортурами та смертями у піідвалах тцк, хабарі для реально інвалідів для ВЛК і МСЄК, щоб їх визнали інвалідами, Ти-добриво нафронтне звичайне, Т.н. "нафронтнік". ти,,,,як свиня евген дикий ,будеш всх загганяти на фронт жерти ікру червону та пити вино з чоколядом за півмльярда коштів платників , сидячі на дивані. А це вже не працює. Такі виродки вбили мотиваацію за 1.5 роки. Чим тоді Україна відрізняється від підорашкі ? - нічим
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03.07.2024 20:18 Відповісти
а може вони хотіли орбана провести до дому,хустинкою помахати.... а тут відразу ухилянти-ухилянти ...
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03.07.2024 18:53 Відповісти
Колись настане цей день.

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03.07.2024 18:54 Відповісти
О соромище!!!
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03.07.2024 18:56 Відповісти
холопи в кацапії, ти не там сереш, шуруй до 'сваіх'
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03.07.2024 19:09 Відповісти
"бідні" холопи блукають пшеничним полем заплативши за труси від 7 до 10 тис. дол.

Доречи як там Deutsche (дойче), Deutschland поживає трусы не жмут ???



Реєстрація: 28.02.2024 малюєш з бургерштрасе 8 ???
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03.07.2024 19:55 Відповісти
ти не донецький, ти гівнюк !

в мене половина знайомих - донецькі.
вони в 14-му втратили все, виїхавчи в чому були.
нині знову мають квартири та бізнеса.

Донбас не ниє, Донбас работаєт, мілай !
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03.07.2024 20:24 Відповісти
ридна ненька

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03.07.2024 20:28 Відповісти
ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ О СВОЕМ НАРОДЕ

М.Ю. Лермонтов: «Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна господ...»
Н.А.Некрасов: «Люди холопского звания - сущие псы, иногда: чем тяжелей наказание, тем им милей господа»
А.С.Пушкин: «О, как груб наш русский язык!»
Л.Н.Толстой: "Московия - Русь тайги, монгольская, дикая, звериная."
Ф.Н.Достоевский: "Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения."
М.Н.Булгаков: "Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев."
А.М.Горький: "Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость".
С.Т.Аксаков: "Ох, как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости вранья и злодейства".
И.С.Тургенев: "Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете".

Определись звідки ВИ ще ???
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03.07.2024 20:39 Відповісти
Ох, Ирина, Ира. Зачем, кацапам на радость, так подставляться?
Достоевский со зла ляпнул, когда в Баден-Бадене в карты продул.
А может у Аксакова живот болел и сказал не подумав.
Вы проделали огромную работу выискивая в собраниях сочинений великих русских слова о своем народе.
Давайте издание, том, и страницу где я могу убедиться в правдивости ваших слов.
Или вы копирайтер?
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03.07.2024 23:08 Відповісти
А.И.Солженицын: "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качествомжизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но…смертные твари....


вбей в поиск --- ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ О СВОЕМ НАРОДЕ

М.Ю. Лермонтов: «Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна господ...»
Н.А.Некрасов: «Люди холопского звания - сущие псы, иногда: чем тяжелей наказание, тем им милей господа»

и будет тебе счастье..... вся правда

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ильин, Иван Александрович

Ильина считают одним из идейных вдохновителей президента России Владимира Путина.

Русский философ Иван Ильин: «Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир».

приємного спілкування
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04.07.2024 22:12 Відповісти
Дякую. Я так и думал. Вы такие прогнозируемые, даже вызывает сожаление.
А я надеялся идейного борца встретить.
Удаляюсь. Пишите дальше
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04.07.2024 22:59 Відповісти
Анижедети © а где ботва, выгораживающая Ухилянтов?
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03.07.2024 19:00 Відповісти
кацапчик, шуруй 'к сваім'
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03.07.2024 19:10 Відповісти
якщо у тебе тільки такі 'сваі', то можу лише поспівчувати, проте кацапам співчувати теж не правильно, отже не співчуваю
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03.07.2024 19:16 Відповісти
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03.07.2024 19:02 Відповісти
уходят от смерти
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03.07.2024 19:07 Відповісти
дурне, від смерті не втекти, то обман
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03.07.2024 19:13 Відповісти
ну в европе или в окопе разница есть
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03.07.2024 19:16 Відповісти
Та як він піде, в нього ж інша роль, він всіх інших закликає їти захищати його сраку
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03.07.2024 19:47 Відповісти
Ну ти ж якось втікаєш
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03.07.2024 19:50 Відповісти
Оце бізнес, 10 тисяч баксів, за помах рукою в сторону поля. Торгівці наркотою ідуть мимо, таких заробітків їм не досягти ніколи.
Але маю підозру, що закінчиться це вкрай погано -формуванням надзвичайно сильних мафіозних угрупувань, як в часи сухого закону в США.
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03.07.2024 19:13 Відповісти
Капец, в сами они это поле найти не могли?
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03.07.2024 19:16 Відповісти
Бедные холопы заплатили по 10 косарей баксов за "вон туда идите"
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03.07.2024 19:36 Відповісти
дурні буратіни самі на полє чудєс попасти не можуть..
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03.07.2024 20:18 Відповісти
Ну казали ж, що пшеничний глютен шкідливий.
Треба було стрибати у гречку.
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03.07.2024 20:00 Відповісти
в кропиву...
або в будяки..
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03.07.2024 20:13 Відповісти
дурні - потрібно було на комбайні їхати - всі би вирішили що вже жнива почалися
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03.07.2024 20:00 Відповісти
візьміть ті срані 10тис. доларів з цих сцикунів, передайте УСЕ безпосередньО на ЗСУ (не через бариг-мародерів зєлєнскага), а ці поклонникі Зєлєнскага-уклоніста нехай пздть за кордон, звісно, згодом, без права голоса в Україні на +-25років і можливості обиратися до керівних посад в не їхній Державі Україна, як вони самі себе визначили, ніяких пільг і плюшок цим какаразніцам...
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03.07.2024 20:13 Відповісти
Краще їх розстріляти, а їхнє майно конфіскувати на користь ЗСУ.
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04.07.2024 11:58 Відповісти
лохів на гроші знову розвели...
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03.07.2024 20:14 Відповісти
Валютні козаки. Та відкривайте вже оті кордони - скіки можна ганьбитись перед усім світом - кожної доби, чи як.
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04.07.2024 10:46 Відповісти
А гроші за ці послуги, випадково, не пішли по тумбочкам служок з ВРУ …
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04.07.2024 13:17 Відповісти
 
 