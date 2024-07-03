Десятеро чоловіків намагалися прокрастися до Угорщини пшеничним полем заплативши від 7 до 10 тис. дол.. ВIДЕО
На Закарпатті десятеро чоловіків намагалися прокрастися до Угорщини пшеничним полем. Кожен сплатив переправникам від 7 до 10 тисяч доларів.
Про це повідомляє Держприкордослужба, інформує Цензор.НЕТ.
Посеред поля чоловіків затримали прикордонники. Двоє "женців" ще й намагалися втекти. Затриманих тепер чекає адміністративне покарання, а організаторів – кримінальне.
Топ коментарі
+24 Viktor Mozhaiev
показати весь коментар03.07.2024 18:41 Відповісти Посилання
+23 Старый зольдат
показати весь коментар03.07.2024 18:46 Відповісти Посилання
+9 Старый зольдат
показати весь коментар03.07.2024 18:45 Відповісти Посилання
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Доречи як там Deutsche (дойче), Deutschland поживає трусы не жмут ???
Реєстрація: 28.02.2024 малюєш з бургерштрасе 8 ???
в мене половина знайомих - донецькі.
вони в 14-му втратили все, виїхавчи в чому були.
нині знову мають квартири та бізнеса.
Донбас не ниє, Донбас работаєт, мілай !
М.Ю. Лермонтов: «Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна господ...»
Н.А.Некрасов: «Люди холопского звания - сущие псы, иногда: чем тяжелей наказание, тем им милей господа»
А.С.Пушкин: «О, как груб наш русский язык!»
Л.Н.Толстой: "Московия - Русь тайги, монгольская, дикая, звериная."
Ф.Н.Достоевский: "Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения."
М.Н.Булгаков: "Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев."
А.М.Горький: "Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость".
С.Т.Аксаков: "Ох, как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости вранья и злодейства".
И.С.Тургенев: "Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете".
Определись звідки ВИ ще ???
Достоевский со зла ляпнул, когда в Баден-Бадене в карты продул.
А может у Аксакова живот болел и сказал не подумав.
Вы проделали огромную работу выискивая в собраниях сочинений великих русских слова о своем народе.
Давайте издание, том, и страницу где я могу убедиться в правдивости ваших слов.
Или вы копирайтер?
вбей в поиск --- ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ О СВОЕМ НАРОДЕ
М.Ю. Лермонтов: «Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна господ...»
Н.А.Некрасов: «Люди холопского звания - сущие псы, иногда: чем тяжелей наказание, тем им милей господа»
и будет тебе счастье..... вся правда
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ильин, Иван Александрович
Ильина считают одним из идейных вдохновителей президента России Владимира Путина.
Русский философ Иван Ильин: «Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир».
приємного спілкування
А я надеялся идейного борца встретить.
Удаляюсь. Пишите дальше
Але маю підозру, що закінчиться це вкрай погано -формуванням надзвичайно сильних мафіозних угрупувань, як в часи сухого закону в США.
Треба було стрибати у гречку.
або в будяки..