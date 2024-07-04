Китай продолжит помогать политическому урегулированию "кризиса в Украине", - Си Цзиньпин

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Пекин будет продолжать прилагать активные усилия для содействия политическому урегулированию "кризиса в Украине".

Об этом глава КНР заявил на полях саммита ШОС в Астане, пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

"Китай всегда стоял на правильной стороне истории, настаивал на содействии миру и переговорах и готов продолжать прилагать активные усилия для содействия политическому урегулированию острых региональных вопросов, в том числе и "кризиса в Украине" (так в КНР называют российско-украинскую войну, - ред.)", - заявил Си Цзиньпин.

В то же время китайский лидер заявил, что Пекин поддерживает Россию в объединении Глобального Юга, предотвращении новой "холодной войны" и противостоянии "незаконным односторонним санкциям и гегемонизму".

"Китай и Россия должны продолжать укреплять всестороннюю стратегическую координацию, противостоять внешнему вмешательству и совместно поддерживать мир и стабильность в регионе", - заявил глава КНР.

К слову, на полях саммита ШОС в Астане Си Цзиньпин встретился с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Си Цзиньпин и его российский коллега Владимир Путин заявили, что отношения между их странами являются "лучшими за всю историю", пишет Bloomberg.

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