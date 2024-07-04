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Новости Война
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Китай продолжит помогать политическому урегулированию "кризиса в Украине", - Си Цзиньпин

Китай продовжить допомагати політичному врегулюванню «кризи в Україні», - Сі Цзіньпін

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Пекин будет продолжать прилагать активные усилия для содействия политическому урегулированию "кризиса в Украине".

Об этом глава КНР заявил на полях саммита ШОС в Астане, пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

"Китай всегда стоял на правильной стороне истории, настаивал на содействии миру и переговорах и готов продолжать прилагать активные усилия для содействия политическому урегулированию острых региональных вопросов, в том числе и "кризиса в Украине" (так в КНР называют российско-украинскую войну, - ред.)", - заявил Си Цзиньпин.

В то же время китайский лидер заявил, что Пекин поддерживает Россию в объединении Глобального Юга, предотвращении новой "холодной войны" и противостоянии "незаконным односторонним санкциям и гегемонизму".

"Китай и Россия должны продолжать укреплять всестороннюю стратегическую координацию, противостоять внешнему вмешательству и совместно поддерживать мир и стабильность в регионе", - заявил глава КНР.

К слову, на полях саммита ШОС в Астане Си Цзиньпин встретился с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Си Цзиньпин и его российский коллега Владимир Путин заявили, что отношения между их странами являются "лучшими за всю историю", пишет Bloomberg.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай разрабатывает для России ударный дрон, являющийся аналогом иранского Shahed-136, - Bloomberg

 

 

Автор: 

Китай (3042) россия (96169) Си Цзиньпин (301)


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Топ комментарии
+12
пішов ***** зі своєю кризою. Допоки не назове цю біду справжнім іменем - війною; а касапів - окупантами, - то ***** його слухати від слова "взагалі".
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04.07.2024 14:46 Ответить
+11
Йди в сраку,жовтопикий спонсор рашизма- терроризма.
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04.07.2024 14:46 Ответить
+4
+ 100 ! як казав Лєонід Іліч:

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04.07.2024 15:03 Ответить
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Йди в сраку,жовтопикий спонсор рашизма- терроризма.
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04.07.2024 14:46 Ответить
+ 100 ! як казав Лєонід Іліч:

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04.07.2024 15:03 Ответить
пішов ***** зі своєю кризою. Допоки не назове цю біду справжнім іменем - війною; а касапів - окупантами, - то ***** його слухати від слова "взагалі".
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04.07.2024 14:46 Ответить
дронами?
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04.07.2024 14:47 Ответить
Україна завжди мала і буде мати об'єктивну, справедливу і правильну точку зору на роль кєтая: СІ, ***** САСІ!
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04.07.2024 14:49 Ответить
Отже буде продовжувати постачати кацапам зброю.
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04.07.2024 14:51 Ответить
З іншого боку, цікаво, скільки мату буде на цій гілці?
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04.07.2024 14:51 Ответить
Сцяний Пень Бліду Міль відгодовує разом із КНДР та Іраном і при цьому сцить всьому світові просто поміж очі. А тим часом Штати та ЄС змагаються у малюванні коричневих ліній для власного споживання.
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04.07.2024 14:52 Ответить
а напад на сусідню державу це не зовнішнє втручання ? чи в китайців інші виміри ?
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04.07.2024 14:54 Ответить
Ти добре докладаєш зусиль що б росія продовжувала цю криваву війну в Україні ,саме завдяки Китаю на росію поставляєтся 90% компонентів для виготовлення ракет та іншої техніки ,на китай припадає 40% російського експорту ,тому ти є одним із співучасником злочинів проти України.
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04.07.2024 14:54 Ответить
Він сам зрозумів - шо наговорив? - і в иого руках 1.5 млд народ
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04.07.2024 14:57 Ответить
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04.07.2024 15:02 Ответить
кепські новини для торгівельних партнерів чайни... варто б поквапитись з розставанням...
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04.07.2024 15:03 Ответить
і Росія повинні продовжувати зміцнювати всебічну стратегічну координацію, протистояти зовнішньому втручанню та спільно підтримувати мир і стабільність у регіоні", що в перекладі з лукавого Китай буде продовжувати НЕ ТІЛЬКИ протистояти зовнішній допомозі жертві агресії, а продовжить зміцнювати всебічну стратегічну координацію з агресором.

І все це під лозунгом "докладати активних зусиль для сприяння політичному врегулюванню "кризи в Україні".
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04.07.2024 15:07 Ответить
Арабська мудрість: - Язиком змії правди не скажеш!
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04.07.2024 15:12 Ответить
Якщо для цього ДолбоСі це криза,то що тоді війна ?
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04.07.2024 15:14 Ответить
чим може допомогти чоловік з ім'ям
Сці Навсіх??
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04.07.2024 15:15 Ответить
А де можна прочитати про результати початкових дій влади Китаю на шляху встановлення миру в Україні?
Бо з продовженням того, що не почате досі виглядає непереконливо.
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04.07.2024 15:16 Ответить
Тільки у них мета врегулювати шляхом нашої капітуляції. В цьому контексті він не збрехав.
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04.07.2024 15:17 Ответить
У пресі США та ЄС така думка була:
КНР не може одночасно 1) отримувати економ.вигоди від торгівлі з ЄС та США 2) вести війну проти ЄС та США через прокси:КНДР, РФ.
США та ЄС мають або заблокувати торгівлю КНР, або примусити КНР припинити війну (КНР є учасником війни, який надає фінансування РФ, озброєння через КНДО). Мають, але не роблять цього.
Індія - така сама, має обрати.
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04.07.2024 15:28 Ответить
Але як такі рішення може пролобіювати посли України:
-у Болгарії це колишня секс-тренер (з неї сміються у Болгарії),
- у Англії - "яйця по 17" є послом (як до такого вора ставляться у КНР, Ви можете здогадатися), etc.
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04.07.2024 15:31 Ответить
1. Ну як не може, все може...
Перенесення виробництва в Індію-привіт до тієї ж делемі.

Виходу немає, або просто бути бідними і незалежними від Китаю...
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04.07.2024 17:03 Ответить
Так США и ЕС делают тоже самое!! Они прикладывают максимум усилий для мирного урегулирования!! Вот на днях на 150 млн $ было представлено мирных инициатив!!
Аж прослезился....
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04.07.2024 15:30 Ответить
Китай продовжить допомагати політичному врегулюванню "кризи в Україні", - що означає ," Жовта чума" і надалі надаватиме допомогу паРАШІ, ми ніби голуби миру, але не зовсім більше ворони, і не білі, а гівняно - жовті і трохи чумнуваті...
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04.07.2024 17:15 Ответить
Треба робити так, щоб була "криза в Китаї".
Для цього відмовитись від китайської мануфактури і блокувати їх товари по всьому світу.
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05.07.2024 12:57 Ответить
 
 