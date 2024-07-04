Китай продолжит помогать политическому урегулированию "кризиса в Украине", - Си Цзиньпин
Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Пекин будет продолжать прилагать активные усилия для содействия политическому урегулированию "кризиса в Украине".
Об этом глава КНР заявил на полях саммита ШОС в Астане, пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
"Китай всегда стоял на правильной стороне истории, настаивал на содействии миру и переговорах и готов продолжать прилагать активные усилия для содействия политическому урегулированию острых региональных вопросов, в том числе и "кризиса в Украине" (так в КНР называют российско-украинскую войну, - ред.)", - заявил Си Цзиньпин.
В то же время китайский лидер заявил, что Пекин поддерживает Россию в объединении Глобального Юга, предотвращении новой "холодной войны" и противостоянии "незаконным односторонним санкциям и гегемонизму".
"Китай и Россия должны продолжать укреплять всестороннюю стратегическую координацию, противостоять внешнему вмешательству и совместно поддерживать мир и стабильность в регионе", - заявил глава КНР.
К слову, на полях саммита ШОС в Астане Си Цзиньпин встретился с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Си Цзиньпин и его российский коллега Владимир Путин заявили, что отношения между их странами являются "лучшими за всю историю", пишет Bloomberg.
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І все це під лозунгом "докладати активних зусиль для сприяння політичному врегулюванню "кризи в Україні".
Сці Навсіх??
Бо з продовженням того, що не почате досі виглядає непереконливо.
КНР не може одночасно 1) отримувати економ.вигоди від торгівлі з ЄС та США 2) вести війну проти ЄС та США через прокси:КНДР, РФ.
США та ЄС мають або заблокувати торгівлю КНР, або примусити КНР припинити війну (КНР є учасником війни, який надає фінансування РФ, озброєння через КНДО). Мають, але не роблять цього.
Індія - така сама, має обрати.
-у Болгарії це колишня секс-тренер (з неї сміються у Болгарії),
- у Англії - "яйця по 17" є послом (як до такого вора ставляться у КНР, Ви можете здогадатися), etc.
Перенесення виробництва в Індію-привіт до тієї ж делемі.
Виходу немає, або просто бути бідними і незалежними від Китаю...
Аж прослезился....
Для цього відмовитись від китайської мануфактури і блокувати їх товари по всьому світу.