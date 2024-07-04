Китай продовжить допомагати політичному врегулюванню «кризи в Україні», - Сі Цзіньпін

Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що Пекін продовжуватиме докладати активних зусиль для сприяння політичному врегулюванню "кризи в Україні".

Про це глава КНР заявив на полях саміту ШОС в Астані, пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Китай завжди стояв на правильному боці історії, наполягав на сприянні миру та переговорах і готовий продовжувати докладати активних зусиль для сприяння політичному врегулюванню гострих регіональних питань, зокрема і "кризи в Україні" (так у КНР називають російсько-українську війну, - ред.)", - заявив Сі Цзіньпін.

Водночас китайський лідер заявив, що Пекін підтримує Росію в об’єднанні Глобального Півдня, запобіганні нової "холодної війни" та протистоянні "незаконним одностороннім санкціям і гегемонізму".

"Китай і Росія повинні продовжувати зміцнювати всебічну стратегічну координацію, протистояти зовнішньому втручанню та спільно підтримувати мир і стабільність у регіоні", - заявив глава КНР.

До слова, на полях саміту ШОС в Астані Сі Цзіньпін зустрівся з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Сі Цзіньпін та його російський колега Володимир Путін заявили, що відносини між їхніми країнами є "найкращими за всю історію", пише Bloomberg.

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