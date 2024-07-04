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Новини Війна
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Китай продовжить допомагати політичному врегулюванню "кризи в Україні", - Сі Цзіньпін

Китай продовжить допомагати політичному врегулюванню «кризи в Україні», - Сі Цзіньпін

Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що Пекін продовжуватиме докладати активних зусиль для сприяння політичному врегулюванню "кризи в Україні".

Про це глава КНР заявив на полях саміту ШОС в Астані, пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Китай завжди стояв на правильному боці історії, наполягав на сприянні миру та переговорах і готовий продовжувати докладати активних зусиль для сприяння політичному врегулюванню гострих регіональних питань, зокрема і "кризи в Україні" (так у КНР називають російсько-українську війну, - ред.)", - заявив Сі Цзіньпін.

Водночас китайський лідер заявив, що Пекін підтримує Росію в об’єднанні Глобального Півдня, запобіганні нової "холодної війни" та протистоянні "незаконним одностороннім санкціям і гегемонізму".

"Китай і Росія повинні продовжувати зміцнювати всебічну стратегічну координацію, протистояти зовнішньому втручанню та спільно підтримувати мир і стабільність у регіоні", - заявив глава КНР.

До слова, на полях саміту ШОС в Астані Сі Цзіньпін зустрівся з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Сі Цзіньпін та його російський колега Володимир Путін заявили, що відносини між їхніми країнами є "найкращими за всю історію", пише Bloomberg.

Читайте також: Китай заявляє, що є "нейтральним гравцем" у війні, але продовжує надавати Росії військову допомогу, - постпред США у НАТО Сміт

 

 

Автор: 

Китай (4691) росія (65994) Сі Цзіньпін (333)


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Топ коментарі
+12
пішов ***** зі своєю кризою. Допоки не назове цю біду справжнім іменем - війною; а касапів - окупантами, - то ***** його слухати від слова "взагалі".
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04.07.2024 14:46 Відповісти
+11
Йди в сраку,жовтопикий спонсор рашизма- терроризма.
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04.07.2024 14:46 Відповісти
+4
+ 100 ! як казав Лєонід Іліч:

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04.07.2024 15:03 Відповісти
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Йди в сраку,жовтопикий спонсор рашизма- терроризма.
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04.07.2024 14:46 Відповісти
+ 100 ! як казав Лєонід Іліч:

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04.07.2024 15:03 Відповісти
пішов ***** зі своєю кризою. Допоки не назове цю біду справжнім іменем - війною; а касапів - окупантами, - то ***** його слухати від слова "взагалі".
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04.07.2024 14:46 Відповісти
дронами?
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04.07.2024 14:47 Відповісти
Україна завжди мала і буде мати об'єктивну, справедливу і правильну точку зору на роль кєтая: СІ, ***** САСІ!
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04.07.2024 14:49 Відповісти
Отже буде продовжувати постачати кацапам зброю.
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04.07.2024 14:51 Відповісти
З іншого боку, цікаво, скільки мату буде на цій гілці?
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04.07.2024 14:51 Відповісти
Сцяний Пень Бліду Міль відгодовує разом із КНДР та Іраном і при цьому сцить всьому світові просто поміж очі. А тим часом Штати та ЄС змагаються у малюванні коричневих ліній для власного споживання.
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04.07.2024 14:52 Відповісти
а напад на сусідню державу це не зовнішнє втручання ? чи в китайців інші виміри ?
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04.07.2024 14:54 Відповісти
Ти добре докладаєш зусиль що б росія продовжувала цю криваву війну в Україні ,саме завдяки Китаю на росію поставляєтся 90% компонентів для виготовлення ракет та іншої техніки ,на китай припадає 40% російського експорту ,тому ти є одним із співучасником злочинів проти України.
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04.07.2024 14:54 Відповісти
Він сам зрозумів - шо наговорив? - і в иого руках 1.5 млд народ
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04.07.2024 14:57 Відповісти
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04.07.2024 15:02 Відповісти
кепські новини для торгівельних партнерів чайни... варто б поквапитись з розставанням...
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04.07.2024 15:03 Відповісти
і Росія повинні продовжувати зміцнювати всебічну стратегічну координацію, протистояти зовнішньому втручанню та спільно підтримувати мир і стабільність у регіоні", що в перекладі з лукавого Китай буде продовжувати НЕ ТІЛЬКИ протистояти зовнішній допомозі жертві агресії, а продовжить зміцнювати всебічну стратегічну координацію з агресором.

І все це під лозунгом "докладати активних зусиль для сприяння політичному врегулюванню "кризи в Україні".
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04.07.2024 15:07 Відповісти
Арабська мудрість: - Язиком змії правди не скажеш!
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04.07.2024 15:12 Відповісти
Якщо для цього ДолбоСі це криза,то що тоді війна ?
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04.07.2024 15:14 Відповісти
чим може допомогти чоловік з ім'ям
Сці Навсіх??
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04.07.2024 15:15 Відповісти
А де можна прочитати про результати початкових дій влади Китаю на шляху встановлення миру в Україні?
Бо з продовженням того, що не почате досі виглядає непереконливо.
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04.07.2024 15:16 Відповісти
Тільки у них мета врегулювати шляхом нашої капітуляції. В цьому контексті він не збрехав.
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04.07.2024 15:17 Відповісти
У пресі США та ЄС така думка була:
КНР не може одночасно 1) отримувати економ.вигоди від торгівлі з ЄС та США 2) вести війну проти ЄС та США через прокси:КНДР, РФ.
США та ЄС мають або заблокувати торгівлю КНР, або примусити КНР припинити війну (КНР є учасником війни, який надає фінансування РФ, озброєння через КНДО). Мають, але не роблять цього.
Індія - така сама, має обрати.
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04.07.2024 15:28 Відповісти
Але як такі рішення може пролобіювати посли України:
-у Болгарії це колишня секс-тренер (з неї сміються у Болгарії),
- у Англії - "яйця по 17" є послом (як до такого вора ставляться у КНР, Ви можете здогадатися), etc.
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04.07.2024 15:31 Відповісти
1. Ну як не може, все може...
Перенесення виробництва в Індію-привіт до тієї ж делемі.

Виходу немає, або просто бути бідними і незалежними від Китаю...
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04.07.2024 17:03 Відповісти
Так США и ЕС делают тоже самое!! Они прикладывают максимум усилий для мирного урегулирования!! Вот на днях на 150 млн $ было представлено мирных инициатив!!
Аж прослезился....
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04.07.2024 15:30 Відповісти
Китай продовжить допомагати політичному врегулюванню "кризи в Україні", - що означає ," Жовта чума" і надалі надаватиме допомогу паРАШІ, ми ніби голуби миру, але не зовсім більше ворони, і не білі, а гівняно - жовті і трохи чумнуваті...
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04.07.2024 17:15 Відповісти
Треба робити так, щоб була "криза в Китаї".
Для цього відмовитись від китайської мануфактури і блокувати їх товари по всьому світу.
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05.07.2024 12:57 Відповісти
 
 