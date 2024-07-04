Китай продовжить допомагати політичному врегулюванню "кризи в Україні", - Сі Цзіньпін
Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що Пекін продовжуватиме докладати активних зусиль для сприяння політичному врегулюванню "кризи в Україні".
Про це глава КНР заявив на полях саміту ШОС в Астані, пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Китай завжди стояв на правильному боці історії, наполягав на сприянні миру та переговорах і готовий продовжувати докладати активних зусиль для сприяння політичному врегулюванню гострих регіональних питань, зокрема і "кризи в Україні" (так у КНР називають російсько-українську війну, - ред.)", - заявив Сі Цзіньпін.
Водночас китайський лідер заявив, що Пекін підтримує Росію в об’єднанні Глобального Півдня, запобіганні нової "холодної війни" та протистоянні "незаконним одностороннім санкціям і гегемонізму".
"Китай і Росія повинні продовжувати зміцнювати всебічну стратегічну координацію, протистояти зовнішньому втручанню та спільно підтримувати мир і стабільність у регіоні", - заявив глава КНР.
До слова, на полях саміту ШОС в Астані Сі Цзіньпін зустрівся з диктатором РФ Володимиром Путіним.
Сі Цзіньпін та його російський колега Володимир Путін заявили, що відносини між їхніми країнами є "найкращими за всю історію", пише Bloomberg.
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І все це під лозунгом "докладати активних зусиль для сприяння політичному врегулюванню "кризи в Україні".
Сці Навсіх??
Бо з продовженням того, що не почате досі виглядає непереконливо.
КНР не може одночасно 1) отримувати економ.вигоди від торгівлі з ЄС та США 2) вести війну проти ЄС та США через прокси:КНДР, РФ.
США та ЄС мають або заблокувати торгівлю КНР, або примусити КНР припинити війну (КНР є учасником війни, який надає фінансування РФ, озброєння через КНДО). Мають, але не роблять цього.
Індія - така сама, має обрати.
-у Болгарії це колишня секс-тренер (з неї сміються у Болгарії),
- у Англії - "яйця по 17" є послом (як до такого вора ставляться у КНР, Ви можете здогадатися), etc.
Перенесення виробництва в Індію-привіт до тієї ж делемі.
Виходу немає, або просто бути бідними і незалежними від Китаю...
Аж прослезился....
Для цього відмовитись від китайської мануфактури і блокувати їх товари по всьому світу.