Китай заявляє, що є "нейтральним гравцем" у війні, але продовжує надавати Росії військову допомогу, - постпред США у НАТО Сміт
Китай, попри свої заяви про "нейтрального гравця", постачає Росії компоненти подвійного призначення, які допомагають російським окупантам вести війну проти України.
Про це в інтерв’ю Bloomberg заявила посол США при НАТО Джуліанна Сміт, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми витрачаймо багато часу в штаб-квартирі НАТО, обговорюючи поглиблення відносин між КНР та Росією. Китай користується кожною нагодою, щоб заявити: вони є "нейтральним гравцем" у війні в Україні. Проте, в реальності Китай постачає довгий список компонентів подвійного призначення, які допомагають Росії продовжувати цю агресивну війну проти України", - наголосила Сміт.
За її словами, йдеться зокрема про постачання верстатів й мікроелектроніки.
Пані посол додала, що НАТО працює над тим, щоб підтвердити той факт, що Китай більше не є так званим "нейтральним гравцем" у цій війні.
"Альянс також попереджає Китай про ризики підтримки Росії в цій неспровокованій війні", - резюмувала Сміт.
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Китай кидає виклик НАТО та розпалює найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни.
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Наприклад, програма розробки F35 коштувала 50 мільярдів долларів - в 4 рази меньше за те що надали Україні за останні 2 роки!!
дрон якийсь надскладний аппарат, складніший за F35?
чи це вроджена тупість?
Всі 200 млрд. так і залишились на Заході, а Україні відправлене списане озброєння і снаряди до нього зі зберігання.
Таким чином Захід переозброївся тими же F-35 і новими зразками тиехніки, а також зекономив кошти на утилізації старих снарядів і ракет.
а ви пропонуєте виготовляти двигуни? для цього потрібні неодимові магніти, тобто рідкоземельні елементи. і неодимовий магніт - це лише вершина цілого технологічного ланцюжку, дуже складної і важкої металургії. і де ви будете брати сировину? і яка у вас буде кінцева ціна такого виробу? чи не виявиться, шо за рахунок інвестицій в ті ж двигуни, можна купити десятки мільйонів двигунів і перекрити в них потреби на 10 років вперед?
виглядає так, шо ви в житті не відкрили жодного бізнесу чи виробництва, проте з впевненістю розмовляєте, як це треба робити.
от тупі кєтайці, інша справа талановиті українці, яким дали 200+ мільярдів долларів допомоги а вони повний цикл кінчених дронів не можуть зробити...
долой, волюнтаризм та девальвацію!
Нейтральність виключає будь-яку "гру", скажіть вже хтось про це тим "гравцям".
А от дії у вас такі.... Байден одразу прийшовши до влади зняв додаткові мита на китайську продукції, тим самим надав косооким такі можливості озброюватись та допомагати тим же оркам і Пн. Кореї
Китай користується кожною нагодою, щоб заявити: вони є "нейтральним гравцем" у війні в Україні. Проте, в реальності постачає довгий список компонентів подвійного призначення, які допомагають Росії продовжувати цю агресивну війну проти України",
Китай
більшене є так званим "нейтральним гравцем" у цій війні.
"Альянс також попереджає Китай про ризики підтримки Росії в цій неспровокованій війні",