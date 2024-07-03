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Китай заявляє, що є "нейтральним гравцем" у війні, але продовжує надавати Росії військову допомогу, - постпред США у НАТО Сміт

Посол США при НАТО Джуліанна Сміт про допомогу Китаю Росії

Китай, попри свої заяви про "нейтрального гравця", постачає Росії компоненти подвійного призначення, які допомагають російським окупантам вести війну проти України.

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявила посол США при НАТО Джуліанна Сміт, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми витрачаймо багато часу в штаб-квартирі НАТО, обговорюючи поглиблення відносин між КНР та Росією. Китай користується кожною нагодою, щоб заявити: вони є "нейтральним гравцем" у війні в Україні. Проте, в реальності Китай постачає довгий список компонентів подвійного призначення, які допомагають Росії продовжувати цю агресивну війну проти України", - наголосила Сміт.

За її словами, йдеться зокрема про постачання верстатів й мікроелектроніки.

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Пані посол додала, що НАТО працює над тим, щоб підтвердити той факт, що Китай більше не є так званим "нейтральним гравцем" у цій війні.

"Альянс також попереджає Китай про ризики підтримки Росії в цій неспровокованій війні", - резюмувала Сміт. 

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Китай кидає виклик НАТО та розпалює найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни.

Також читайте: Сі Цзіньпін міг би вмовити Путіна припинити війну в Україні, - президент Фінляндії Стубб

Автор: 

Китай (4691) НАТО (6531) росія (65994)


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Топ коментарі
+4
"нейтральним гравцем"
Нейтральність виключає будь-яку "гру", скажіть вже хтось про це тим "гравцям".
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03.07.2024 12:53 Відповісти
+4
китайцы, белорусы так же как и кацапы это враги
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03.07.2024 12:55 Відповісти
+4
Ні, це не тупість, а переоснащення військових виробництв і переозброєння військ Заходу.
Всі 200 млрд. так і залишились на Заході, а Україні відправлене списане озброєння і снаряди до нього зі зберігання.
Таким чином Захід переозброївся тими же F-35 і новими зразками тиехніки, а також зекономив кошти на утилізації старих снарядів і ракет.
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03.07.2024 13:22 Відповісти
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якщо Китай вважає себе нейтральним, то хай і нам постачає такі компоненти
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03.07.2024 12:47 Відповісти
ну, взагалі-то китай при бажанні міг би обламати поставки комплектуючих до дронів в момент. а це до 70% від усіх нанесених кацапам уражень як мінімум за останні пів-року. і мабуть до 90% від усіх розвід дронів, що застосовуються на рівні рота-батальон. тому нехай на косооких американці гавкають, Україна не в тому становищі для цього.
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03.07.2024 12:52 Відповісти
от цікаво, як отримавши від Заходу, за останні 2 роки - більше 200,000,000,000 (двохсот мільярдів) долларів допомоги, уряд України не спромігся створити власні потужності для виробництва необхідних компонентів?

Наприклад, програма розробки F35 коштувала 50 мільярдів долларів - в 4 рази меньше за те що надали Україні за останні 2 роки!!

дрон якийсь надскладний аппарат, складніший за F35?

чи це вроджена тупість?
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03.07.2024 13:09 Відповісти
Ні, це не тупість, а переоснащення військових виробництв і переозброєння військ Заходу.
Всі 200 млрд. так і залишились на Заході, а Україні відправлене списане озброєння і снаряди до нього зі зберігання.
Таким чином Захід переозброївся тими же F-35 і новими зразками тиехніки, а також зекономив кошти на утилізації старих снарядів і ракет.
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03.07.2024 13:22 Відповісти
а от ніфіга подібного! тільки ПРЯМА фінансова допомога склала не меньше 73!! мільярдів долларів! це просто тупо баблом залили
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03.07.2024 13:27 Відповісти
А ці гроші це гуманітарна допомога і на них озброєння не купиш.
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03.07.2024 13:32 Відповісти
це фінанси на які можна купити устаткування і побудувати фабрики для виробництва компонентів...
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03.07.2024 13:51 Відповісти
73 мільярди, коли економіка знищена і не працює, і навіть зерно толком вивезти не могли. а в України лише пенсіонерів - 10,2 млн. якщо порахувати пенсію баксів в 150, то тільки за 2,5 роки війни тільки на пенсії потрібно майже 46млрд. баксів. думаєте їх просто в тумбочці можна взяти?
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03.07.2024 13:46 Відповісти
ну то і компоненти дрона не космічні технології
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03.07.2024 13:49 Відповісти
так, і ті, шо можна здешевити і локалізовувати - давно роблять. рама, пропи, батарейні збірки і навіть польотники (проте питання чіпів до них залшається відкритим).

а ви пропонуєте виготовляти двигуни? для цього потрібні неодимові магніти, тобто рідкоземельні елементи. і неодимовий магніт - це лише вершина цілого технологічного ланцюжку, дуже складної і важкої металургії. і де ви будете брати сировину? і яка у вас буде кінцева ціна такого виробу? чи не виявиться, шо за рахунок інвестицій в ті ж двигуни, можна купити десятки мільйонів двигунів і перекрити в них потреби на 10 років вперед?

виглядає так, шо ви в житті не відкрили жодного бізнесу чи виробництва, проте з впевненістю розмовляєте, як це треба робити.
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03.07.2024 14:40 Відповісти
чого ж кєтай відкрив виробництво двигунів? чому ж кєтай створив важку металургію? чого ж кєтай шукає дешеву сировину і замислюється про кінцеву вартість таких виробів? може тому шо в нього немає такого талановитого речника, як , який не відкрив жодного бізнесу, але має язик як помело?
от тупі кєтайці, інша справа талановиті українці, яким дали 200+ мільярдів долларів допомоги а вони повний цикл кінчених дронів не можуть зробити...
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03.07.2024 17:38 Відповісти
я ж і кажу, людина, що в своєму житті не створила нічого, що не розбирається ні в інвестиціях, ні в ланцюжках поставок, ні в технологічних процесах, при цьому повчає, шо і як треба було робити. типовий виборець зеленського, чо.
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03.07.2024 18:35 Відповісти
це добре що ти усвідомлюєш свої помилки! усвідомлення цього - перший крок до одужання! одужуй!
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03.07.2024 19:14 Відповісти
Такии неитральнии - шо весь піздєц
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03.07.2024 12:48 Відповісти
Диктаторам з світової осі зла повірити - себе не поважати.
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03.07.2024 12:49 Відповісти
якби Китай не був зацікавлений у цій війні, то її б не сталося, це зрозуміло вже всім, чому нема відповідних дій, санкцій, обмежень і т. д. ?
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03.07.2024 12:50 Відповісти
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03.07.2024 12:50 Відповісти
головне, що б не було ескалації!
долой, волюнтаризм та девальвацію!
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03.07.2024 12:52 Відповісти
В этом вся суть террористов коммунистов. Они врут без малейших колебаний. Говорят одно, делают другое. Есть только один способ, как держать этих тварей в узде - это периодическое выписывание хороших люлей. Не надо пытаться их вразумить или вести себя с ними по человечески. Для них это проявление слабости и сигнал к насилию против тех, кто выглядит слабее них.
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03.07.2024 12:52 Відповісти
"нейтральним гравцем"
Нейтральність виключає будь-яку "гру", скажіть вже хтось про це тим "гравцям".
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03.07.2024 12:53 Відповісти
китайцы, белорусы так же как и кацапы это враги
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03.07.2024 12:55 Відповісти
Китай играет в святую наивность. "Дорогой, ну и что с того, что я останусь ночевать у друзей и с моим бывшим, ты что мне не доверяешь? "
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03.07.2024 12:57 Відповісти
Ну от ви се знаєте що Китай на стороні орків та проти заходу... дії кісь будуть чи просто п...ш

А от дії у вас такі.... Байден одразу прийшовши до влади зняв додаткові мита на китайську продукції, тим самим надав косооким такі можливості озброюватись та допомагати тим же оркам і Пн. Кореї
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03.07.2024 13:35 Відповісти
Штаты своей беззубой политикой допустили бардак в Мире, а теперь сидят как усравшись и не знают как решить проблемы.
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03.07.2024 13:36 Відповісти
..и это в отсутствии ссср,вд,мсс,сэв...
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03.07.2024 15:46 Відповісти
"Ми витрачаймо багато часу в штаб-квартирі НАТО, обговорюючи поглиблення відносин між КНР та Росією.

Китай користується кожною нагодою, щоб заявити: вони є "нейтральним гравцем" у війні в Україні. Проте, в реальності постачає довгий список компонентів подвійного призначення, які допомагають Росії продовжувати цю агресивну війну проти України",

Китай більше не є так званим "нейтральним гравцем" у цій війні.

"Альянс також попереджає Китай про ризики підтримки Росії в цій неспровокованій війні",
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03.07.2024 13:52 Відповісти
А чому тут дивуватися. В політиці правда не є добре вітана але всі Диктатури традиційно є брехливими. Тут першість безумовно належить росії. Китай теж не відстає. Якщо Кім Чин Ін перекона свій народ, що це КНДР виграла чемпіонат світу по футболу в Японії, то чому ми дивуємось.
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03.07.2024 14:22 Відповісти
Китай наш ворог і Україна має поводитися з Китаєм як з ворогом жаль що дегенеративна влада і частина дегенеративного населення цього не розуміє
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03.07.2024 19:47 Відповісти
 
 