Китай заявляє, що є "нейтральним гравцем" у війні, але продовжує надавати Росії військову допомогу, - постпред США у НАТО Сміт

Китай, попри свої заяви про "нейтрального гравця", постачає Росії компоненти подвійного призначення, які допомагають російським окупантам вести війну проти України.

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявила посол США при НАТО Джуліанна Сміт, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми витрачаймо багато часу в штаб-квартирі НАТО, обговорюючи поглиблення відносин між КНР та Росією. Китай користується кожною нагодою, щоб заявити: вони є "нейтральним гравцем" у війні в Україні. Проте, в реальності Китай постачає довгий список компонентів подвійного призначення, які допомагають Росії продовжувати цю агресивну війну проти України", - наголосила Сміт.

За її словами, йдеться зокрема про постачання верстатів й мікроелектроніки.

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Пані посол додала, що НАТО працює над тим, щоб підтвердити той факт, що Китай більше не є так званим "нейтральним гравцем" у цій війні.

"Альянс також попереджає Китай про ризики підтримки Росії в цій неспровокованій війні", - резюмувала Сміт.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Китай кидає виклик НАТО та розпалює найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни.

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