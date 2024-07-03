Сі Цзіньпін міг би вмовити Путіна припинити війну в Україні, - президент Фінляндії Стубб

Росія нині значно залежить від Китаю, тому один лише телефонний дзвінок глави Китаю Сі Цзіньпіна російському диктатору Володимиру Путіну допоміг би зупинити війну в Україні.

Таку думку висловив президент Фінляндії Александр Стубб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Росія зараз настільки залежить від Китаю...Один телефонний дзвінок від президента Сі Цзіньпіна міг би розв'язати цю кризу", - сказав він.

На думку Стубба, якби Пекін зараз сказав Москві, що час розпочинати мирні переговори з Києвом, вона б це зробила.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Візит Путіна в КНДР був "виделкою в очі" лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, - Зеленський

Водночас фінський президент вважає що Китай виграє від припинення путінської "агресивної та колоніальної війни" проти України.

"Йому необхідно захищати міжнародні правила, пов'язані з територіальною цілісністю та суверенітетом. Це правильно. І це також продемонструє лідерство Китаю", - сказав він.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що президент Фінляндії Стубб закликав Китай вплинути на Путіна для завершення війни в Україні