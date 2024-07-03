Сі Цзіньпін міг би вмовити Путіна припинити війну в Україні, - президент Фінляндії Стубб
Росія нині значно залежить від Китаю, тому один лише телефонний дзвінок глави Китаю Сі Цзіньпіна російському диктатору Володимиру Путіну допоміг би зупинити війну в Україні.
Таку думку висловив президент Фінляндії Александр Стубб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Росія зараз настільки залежить від Китаю...Один телефонний дзвінок від президента Сі Цзіньпіна міг би розв'язати цю кризу", - сказав він.
На думку Стубба, якби Пекін зараз сказав Москві, що час розпочинати мирні переговори з Києвом, вона б це зробила.
Водночас фінський президент вважає що Китай виграє від припинення путінської "агресивної та колоніальної війни" проти України.
"Йому необхідно захищати міжнародні правила, пов'язані з територіальною цілісністю та суверенітетом. Це правильно. І це також продемонструє лідерство Китаю", - сказав він.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що президент Фінляндії Стубб закликав Китай вплинути на Путіна для завершення війни в Україні
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Яка вигода від припинення вогню, для Китаю ?
Для того і ставили лейтенанта на генеральську посаду
https://republic.com.ua/article/dlya-togo-i-stavili-lejtenanta-na-generalsku-posadu.html#respond https://republic.com.ua/rub/opinion
В Ізраїлі глава розвідки вже вибачився за провал 7 жовтня і подав у відставку.
В нас гярой-Буданов досі на місці. Попри найграндіозніший у світі провал розвідки країни за останні десятиліття.
В своїх інтерв'ю Буданов дав повне викриття на себе і на Зельку. Ще 23 лютого, за добу до вторгнення, Буданов доповідав про імовірність у форматі: вторгнення або буде, або не буде - 50 на 50. Дослівно: «у рф все готове для нападу, імовірність вторгнення висока, але є надія, що вторгнення не відбудеться».
Це він вихвалявся в інтерв'ю сам. Його ніхто за язик не тягнув.
Тобто глава розвідки попри ореол супер-розвідника сам викрив себе, що чіткої розвідінформації для президента і армійського командування він не мав, перед вторгненням заплутаний ворогом, через це - величезні втрати армії, народу і країни. І сидить далі, займає посаду.
Чому?
Та тому, що для того і ставили лейтенанта на генеральську посаду, щоб писав доповіді, які хотіло начальство. Дорослий мужик не допустив би такої безвідповідальності, а от сопливий пацан, який за одну мить злетів до небес - так.
Так засланий єрмачок з зеленським і продовжують тримати такого Джеймс Бонда при собі. А ми йдемо далі від провалу до провалу.https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__[0]=AZW4ctQKdsgn-WyS3oWXh9_sWazcHEM06KiUTnbBZGr6AsBQYrfVHJwb4YAQYfP5_oj7jU6PAL62X_k_-lCcZXnsh0KISYpESzEKAyo2RRZdztA5iQZiFD4aIleky0pbGE98D26LsUhGsi2o3mYGTNqLAZek0DRcWNuavwCNQktEoxpe0DwwBfxKwO7Mx45BZ1Q&__tn__=-]C%2CP-R Джон Сміт
Якщо не дійде - не просто закривати а з вивезенням всього високотехнологічного обладнання.
І Кітай повернеться до початку як при Мао. У френчі та паперові ліхтарі.
як ватсон без трубки
Не допоможе. Китайці своє наштампують-вони вже усі технології мають, тому що свого часу увесь світ повівся на дешеву рабсилу та дав їм усе.
Навіть закривши заводи, вони завалять світ своїми чіпами...
"У Великої Британії немає постійних друзів і постійних ворогів, у Великої Британії є постійні інтереси"?
Сер Ві́нстон Леонард Спенсер-Че́рчилль . Ось зараз все.