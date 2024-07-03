УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5064 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 523 27

Сі Цзіньпін міг би вмовити Путіна припинити війну в Україні, - президент Фінляндії Стубб

Зустріч путіна та Сі Цзіньпіна

Росія нині значно залежить від Китаю, тому один лише телефонний дзвінок глави Китаю Сі Цзіньпіна російському диктатору Володимиру Путіну допоміг би зупинити війну в Україні.

Таку думку висловив президент Фінляндії Александр Стубб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Росія зараз настільки залежить від Китаю...Один телефонний дзвінок від президента Сі Цзіньпіна міг би розв'язати цю кризу", - сказав він.

На думку Стубба, якби Пекін зараз сказав Москві, що час розпочинати мирні переговори з Києвом, вона б це зробила.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Візит Путіна в КНДР був "виделкою в очі" лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, - Зеленський

Водночас фінський президент вважає що Китай виграє від припинення путінської "агресивної та колоніальної війни" проти України.

"Йому необхідно захищати міжнародні правила, пов'язані з територіальною цілісністю та суверенітетом. Це правильно. І це також продемонструє лідерство Китаю", - сказав він.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що президент Фінляндії Стубб закликав Китай вплинути на Путіна для завершення війни в Україні

Автор: 

Китай (4691) росія (65994) Сі Цзіньпін (333) Стубб Александр (93)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
А навіщо це Сі Цзіньпіню? Не для того він ***** на олімпіаді на війну благословляв щоб нині "заднюю давать"
показати весь коментар
03.07.2024 07:14 Відповісти
+7
Навіщо?
Яка вигода від припинення вогню, для Китаю ?
показати весь коментар
03.07.2024 07:23 Відповісти
+4
Чепуху сказал финский парень. Зря. Низкорослому и его конторе отступать нельзя. Слишком много натворили. Ведь вылезет все сразу. В этом наша беда.
показати весь коментар
03.07.2024 07:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А навіщо це Сі Цзіньпіню? Не для того він ***** на олімпіаді на війну благословляв щоб нині "заднюю давать"
показати весь коментар
03.07.2024 07:14 Відповісти
Навіщо?
Яка вигода від припинення вогню, для Китаю ?
показати весь коментар
03.07.2024 07:23 Відповісти
Чепуху сказал финский парень. Зря. Низкорослому и его конторе отступать нельзя. Слишком много натворили. Ведь вылезет все сразу. В этом наша беда.
показати весь коментар
03.07.2024 07:24 Відповісти
ЩОДО НАТВОРИЛИ!

Для того і ставили лейтенанта на генеральську посаду

https://republic.com.ua/article/dlya-togo-i-stavili-lejtenanta-na-generalsku-posadu.html#respond https://republic.com.ua/rub/opinion

В Ізраїлі глава розвідки вже вибачився за провал 7 жовтня і подав у відставку.

В нас гярой-Буданов досі на місці. Попри найграндіозніший у світі провал розвідки країни за останні десятиліття.

В своїх інтерв'ю Буданов дав повне викриття на себе і на Зельку. Ще 23 лютого, за добу до вторгнення, Буданов доповідав про імовірність у форматі: вторгнення або буде, або не буде - 50 на 50. Дослівно: «у рф все готове для нападу, імовірність вторгнення висока, але є надія, що вторгнення не відбудеться».

Це він вихвалявся в інтерв'ю сам. Його ніхто за язик не тягнув.

Тобто глава розвідки попри ореол супер-розвідника сам викрив себе, що чіткої розвідінформації для президента і армійського командування він не мав, перед вторгненням заплутаний ворогом, через це - величезні втрати армії, народу і країни. І сидить далі, займає посаду.

Чому?

Та тому, що для того і ставили лейтенанта на генеральську посаду, щоб писав доповіді, які хотіло начальство. Дорослий мужик не допустив би такої безвідповідальності, а от сопливий пацан, який за одну мить злетів до небес - так.

Так засланий єрмачок з зеленським і продовжують тримати такого Джеймс Бонда при собі. А ми йдемо далі від провалу до провалу.https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__[0]=AZW4ctQKdsgn-WyS3oWXh9_sWazcHEM06KiUTnbBZGr6AsBQYrfVHJwb4YAQYfP5_oj7jU6PAL62X_k_-lCcZXnsh0KISYpESzEKAyo2RRZdztA5iQZiFD4aIleky0pbGE98D26LsUhGsi2o3mYGTNqLAZek0DRcWNuavwCNQktEoxpe0DwwBfxKwO7Mx45BZ1Q&__tn__=-]C%2CP-R Джон Сміт
показати весь коментар
03.07.2024 07:31 Відповісти
Товариш Сі сидить, як і учив Конфуцій, на горі і спостерігає, як там тигри п........ться. шоб мертвого тигра за хвоста потягати.
показати весь коментар
03.07.2024 07:33 Відповісти
Ні,припинити підтримку і таким чином змусити.
показати весь коментар
03.07.2024 07:42 Відповісти
Та куйло і без всяких дзвінків готовий почати перемовини, однак всі знають його умови. І ще, як побачиш слово криза, далі хоч не читай ...
показати весь коментар
03.07.2024 07:52 Відповісти
не треба сприймати умови ***** як щось нерухоме... є така приказка: "вимагай більшого, отримаєш реальне"! от ***** в цій парадигмі і задвигає свої "пропозиції про перемовини"!
показати весь коментар
03.07.2024 08:29 Відповісти
Тому вже нам пора вимагати Томагавки ….
показати весь коментар
03.07.2024 10:04 Відповісти
Не треба вмовляти Сі. Потрібно пояснити. Якщо СІ не припинить допомагати Пу то захід припинить обмін технологіями та закриватиме заводи по всьому Кі( таю). Та не буде закуповувати товари.
Якщо не дійде - не просто закривати а з вивезенням всього високотехнологічного обладнання.
І Кітай повернеться до початку як при Мао. У френчі та паперові ліхтарі.
показати весь коментар
03.07.2024 07:56 Відповісти
захід без китаю вже не може
як ватсон без трубки
показати весь коментар
03.07.2024 08:02 Відповісти
Є Індія, є Вьєтнам...
показати весь коментар
03.07.2024 08:22 Відповісти
"Якщо не дійде - не просто закривати а з вивезенням всього високотехнологічного обладнання."
Не допоможе. Китайці своє наштампують-вони вже усі технології мають, тому що свого часу увесь світ повівся на дешеву рабсилу та дав їм усе.
показати весь коментар
03.07.2024 08:38 Відповісти
Нічого у них не забрати...

Навіть закривши заводи, вони завалять світ своїми чіпами...
показати весь коментар
03.07.2024 09:07 Відповісти
Сірий вовк, Західу глибоко до дупи що ти там про них пишеш, ніхто і нічого з Китаєм припиняти не буде. Це для Заходу гроші і дуже значні гроші. В цьому світі кожен сам за себе і як що б в нас не було таких керівників під час війни типу пороха і зєлі то була б у нас і своя зброя і свій ВПК і своя економіка. А Китай працює тільки на себе, при цьому плешивий Гітлер для Сі ніхто…. Головний постулат Китаю у зовнішній політиці вироблений ще Конфуцієм - «немає постійних друзів, немає постійних ворогів, є постійні інтереси китайської імперії». Це все.
показати весь коментар
03.07.2024 10:14 Відповісти
Не вельми шановний пане Шарль.
"У Великої Британії немає постійних друзів і постійних ворогів, у Великої Британії є постійні інтереси"?
Сер Ві́нстон Леонард Спенсер-Че́рчилль . Ось зараз все.
показати весь коментар
03.07.2024 14:35 Відповісти
Погодьтеся, що Конфуцій жив значно раніше за Уїнстона Черчіля. Так я знаю що британський премʼєр дуже ******** повторювати це висловлювання китайського філософа і навіть переробив його на свій лад. Але все ж таки авторство приписують на йому а китайцю. До речі, цей постулат ******** вставляти у свої промови ( значнораніше за Черчіля) імператор Австро-Угорщини Франц Іосіф але він теж не є автором. Ось тепер начебто все.
показати весь коментар
04.07.2024 14:40 Відповісти
По-друге, подивиться як пишеться імʼя Шарль латиницею. Не Шарль я.
показати весь коментар
04.07.2024 14:42 Відповісти
Смерть Кощея / путлєр/ в яиці /Сі\ - Китаи має значнии вплив на пупса і Іран
показати весь коментар
03.07.2024 08:12 Відповісти
Змусе приборкати ***** тільки ядерна зброя у нас
показати весь коментар
03.07.2024 08:14 Відповісти
Ага. Хочаб якийсь Ф16 заблукав...
показати весь коментар
03.07.2024 08:28 Відповісти
На думку , якби Пекін зараз сказав Москві, що час розпочинати мирні переговори з Києвом, вона б це зробила. ВИВЕСТИ ВІЙСКА З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, А ПЕРЕГОВОРИ З НИНІШНІМИ ОКУПОВАНИМИ УКРАЇНСЬКИМИ ТЕРИТОРІЯМИ-ЦЕ ТА Ж САМА КУЙНЯ ,ЯКУ В 2014 РОЦІ МЕРКЕЛЬ.ОЛАНД.МОГЕРІНІ І ТУСК НАВЯЗАЛИ ПОРОШЕНКУ...
показати весь коментар
03.07.2024 09:04 Відповісти
Президент.... А наивный.
показати весь коментар
03.07.2024 09:24 Відповісти
Китай вже весь всівся на березі Амура і чекає коли мимо пропливе труп Росіі.Яка вже починає потроху здихати десь у верхів"ях ріки...
показати весь коментар
03.07.2024 10:41 Відповісти
...вмовити. Офуєть, маньяка-вбивцю "вмовляти". Та дешевше в сортирі...
показати весь коментар
03.07.2024 12:11 Відповісти
Піднебесна на халяву придбала ресури сибіру і далекого сходу раши і війна в Європі її тепер мало цікавить
показати весь коментар
03.07.2024 14:20 Відповісти
 
 