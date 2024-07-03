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Новости Война
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Си Цзиньпин мог бы уговорить Путина остановить войну в Украине, - президент Финляндии Стубб

Зустріч путіна та Сі Цзіньпіна

Россия сейчас значительно зависит от Китая, поэтому один лишь телефонный звонок главы Китая Си Цзиньпина российскому диктатору Владимиру Путину помог бы остановить войну в Украине.

Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Россия сейчас настолько зависит от Китая...Один телефонный звонок от президента Си Цзиньпина мог бы разрешить этот кризис", - сказал он.

По мнению Стубба, если бы Пекин сейчас сказал Москве, что пора начинать мирные переговоры с Киевом, она бы это сделала.

Также читайте: Визит Путина в КНДР был "вилкой в ​​глаза" лидеру Китая Си Цзиньпину, - Зеленский

В то же время финский президент считает, что Китай выиграет от прекращения путинской "агрессивной и колониальной войны" против Украины.

"Ему необходимо защищать международные правила, связанные с территориальной целостностью и суверенитетом. Это правильно. И это также продемонстрирует лидерство Китая", - сказал он.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что президент Финляндии Стубб призвал Китай повлиять на Путина для завершения войны в Украине

Автор: 

Китай (3034) россия (96107) Си Цзиньпин (298) Стубб Александр (91)


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Топ комментарии
+13
А навіщо це Сі Цзіньпіню? Не для того він ***** на олімпіаді на війну благословляв щоб нині "заднюю давать"
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03.07.2024 07:14
+7
Навіщо?
Яка вигода від припинення вогню, для Китаю ?
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03.07.2024 07:23
+4
Чепуху сказал финский парень. Зря. Низкорослому и его конторе отступать нельзя. Слишком много натворили. Ведь вылезет все сразу. В этом наша беда.
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03.07.2024 07:24
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А навіщо це Сі Цзіньпіню? Не для того він ***** на олімпіаді на війну благословляв щоб нині "заднюю давать"
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03.07.2024 07:14 Ответить
Навіщо?
Яка вигода від припинення вогню, для Китаю ?
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03.07.2024 07:23 Ответить
Чепуху сказал финский парень. Зря. Низкорослому и его конторе отступать нельзя. Слишком много натворили. Ведь вылезет все сразу. В этом наша беда.
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03.07.2024 07:24 Ответить
ЩОДО НАТВОРИЛИ!

Для того і ставили лейтенанта на генеральську посаду

https://republic.com.ua/article/dlya-togo-i-stavili-lejtenanta-na-generalsku-posadu.html#respond https://republic.com.ua/rub/opinion

В Ізраїлі глава розвідки вже вибачився за провал 7 жовтня і подав у відставку.

В нас гярой-Буданов досі на місці. Попри найграндіозніший у світі провал розвідки країни за останні десятиліття.

В своїх інтерв'ю Буданов дав повне викриття на себе і на Зельку. Ще 23 лютого, за добу до вторгнення, Буданов доповідав про імовірність у форматі: вторгнення або буде, або не буде - 50 на 50. Дослівно: «у рф все готове для нападу, імовірність вторгнення висока, але є надія, що вторгнення не відбудеться».

Це він вихвалявся в інтерв'ю сам. Його ніхто за язик не тягнув.

Тобто глава розвідки попри ореол супер-розвідника сам викрив себе, що чіткої розвідінформації для президента і армійського командування він не мав, перед вторгненням заплутаний ворогом, через це - величезні втрати армії, народу і країни. І сидить далі, займає посаду.

Чому?

Та тому, що для того і ставили лейтенанта на генеральську посаду, щоб писав доповіді, які хотіло начальство. Дорослий мужик не допустив би такої безвідповідальності, а от сопливий пацан, який за одну мить злетів до небес - так.

Так засланий єрмачок з зеленським і продовжують тримати такого Джеймс Бонда при собі. А ми йдемо далі від провалу до провалу.https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__[0]=AZW4ctQKdsgn-WyS3oWXh9_sWazcHEM06KiUTnbBZGr6AsBQYrfVHJwb4YAQYfP5_oj7jU6PAL62X_k_-lCcZXnsh0KISYpESzEKAyo2RRZdztA5iQZiFD4aIleky0pbGE98D26LsUhGsi2o3mYGTNqLAZek0DRcWNuavwCNQktEoxpe0DwwBfxKwO7Mx45BZ1Q&__tn__=-]C%2CP-R Джон Сміт
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03.07.2024 07:31 Ответить
Товариш Сі сидить, як і учив Конфуцій, на горі і спостерігає, як там тигри п........ться. шоб мертвого тигра за хвоста потягати.
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03.07.2024 07:33 Ответить
Ні,припинити підтримку і таким чином змусити.
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03.07.2024 07:42 Ответить
Та куйло і без всяких дзвінків готовий почати перемовини, однак всі знають його умови. І ще, як побачиш слово криза, далі хоч не читай ...
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03.07.2024 07:52 Ответить
не треба сприймати умови ***** як щось нерухоме... є така приказка: "вимагай більшого, отримаєш реальне"! от ***** в цій парадигмі і задвигає свої "пропозиції про перемовини"!
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03.07.2024 08:29 Ответить
Тому вже нам пора вимагати Томагавки ….
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03.07.2024 10:04 Ответить
Не треба вмовляти Сі. Потрібно пояснити. Якщо СІ не припинить допомагати Пу то захід припинить обмін технологіями та закриватиме заводи по всьому Кі( таю). Та не буде закуповувати товари.
Якщо не дійде - не просто закривати а з вивезенням всього високотехнологічного обладнання.
І Кітай повернеться до початку як при Мао. У френчі та паперові ліхтарі.
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03.07.2024 07:56 Ответить
захід без китаю вже не може
як ватсон без трубки
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03.07.2024 08:02 Ответить
Є Індія, є Вьєтнам...
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03.07.2024 08:22 Ответить
"Якщо не дійде - не просто закривати а з вивезенням всього високотехнологічного обладнання."
Не допоможе. Китайці своє наштампують-вони вже усі технології мають, тому що свого часу увесь світ повівся на дешеву рабсилу та дав їм усе.
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03.07.2024 08:38 Ответить
Нічого у них не забрати...

Навіть закривши заводи, вони завалять світ своїми чіпами...
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03.07.2024 09:07 Ответить
Сірий вовк, Західу глибоко до дупи що ти там про них пишеш, ніхто і нічого з Китаєм припиняти не буде. Це для Заходу гроші і дуже значні гроші. В цьому світі кожен сам за себе і як що б в нас не було таких керівників під час війни типу пороха і зєлі то була б у нас і своя зброя і свій ВПК і своя економіка. А Китай працює тільки на себе, при цьому плешивий Гітлер для Сі ніхто…. Головний постулат Китаю у зовнішній політиці вироблений ще Конфуцієм - «немає постійних друзів, немає постійних ворогів, є постійні інтереси китайської імперії». Це все.
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03.07.2024 10:14 Ответить
Не вельми шановний пане Шарль.
"У Великої Британії немає постійних друзів і постійних ворогів, у Великої Британії є постійні інтереси"?
Сер Ві́нстон Леонард Спенсер-Че́рчилль . Ось зараз все.
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03.07.2024 14:35 Ответить
Погодьтеся, що Конфуцій жив значно раніше за Уїнстона Черчіля. Так я знаю що британський премʼєр дуже ******** повторювати це висловлювання китайського філософа і навіть переробив його на свій лад. Але все ж таки авторство приписують на йому а китайцю. До речі, цей постулат ******** вставляти у свої промови ( значнораніше за Черчіля) імператор Австро-Угорщини Франц Іосіф але він теж не є автором. Ось тепер начебто все.
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04.07.2024 14:40 Ответить
По-друге, подивиться як пишеться імʼя Шарль латиницею. Не Шарль я.
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04.07.2024 14:42 Ответить
Смерть Кощея / путлєр/ в яиці /Сі\ - Китаи має значнии вплив на пупса і Іран
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03.07.2024 08:12 Ответить
Змусе приборкати ***** тільки ядерна зброя у нас
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03.07.2024 08:14 Ответить
Ага. Хочаб якийсь Ф16 заблукав...
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03.07.2024 08:28 Ответить
На думку , якби Пекін зараз сказав Москві, що час розпочинати мирні переговори з Києвом, вона б це зробила. ВИВЕСТИ ВІЙСКА З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, А ПЕРЕГОВОРИ З НИНІШНІМИ ОКУПОВАНИМИ УКРАЇНСЬКИМИ ТЕРИТОРІЯМИ-ЦЕ ТА Ж САМА КУЙНЯ ,ЯКУ В 2014 РОЦІ МЕРКЕЛЬ.ОЛАНД.МОГЕРІНІ І ТУСК НАВЯЗАЛИ ПОРОШЕНКУ...
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03.07.2024 09:04 Ответить
Президент.... А наивный.
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03.07.2024 09:24 Ответить
Китай вже весь всівся на березі Амура і чекає коли мимо пропливе труп Росіі.Яка вже починає потроху здихати десь у верхів"ях ріки...
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03.07.2024 10:41 Ответить
...вмовити. Офуєть, маньяка-вбивцю "вмовляти". Та дешевше в сортирі...
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03.07.2024 12:11 Ответить
Піднебесна на халяву придбала ресури сибіру і далекого сходу раши і війна в Європі її тепер мало цікавить
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03.07.2024 14:20 Ответить
 
 