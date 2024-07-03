Си Цзиньпин мог бы уговорить Путина остановить войну в Украине, - президент Финляндии Стубб

Россия сейчас значительно зависит от Китая, поэтому один лишь телефонный звонок главы Китая Си Цзиньпина российскому диктатору Владимиру Путину помог бы остановить войну в Украине.

Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Россия сейчас настолько зависит от Китая...Один телефонный звонок от президента Си Цзиньпина мог бы разрешить этот кризис", - сказал он.

По мнению Стубба, если бы Пекин сейчас сказал Москве, что пора начинать мирные переговоры с Киевом, она бы это сделала.

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В то же время финский президент считает, что Китай выиграет от прекращения путинской "агрессивной и колониальной войны" против Украины.

"Ему необходимо защищать международные правила, связанные с территориальной целостностью и суверенитетом. Это правильно. И это также продемонстрирует лидерство Китая", - сказал он.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что президент Финляндии Стубб призвал Китай повлиять на Путина для завершения войны в Украине