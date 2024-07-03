Си Цзиньпин мог бы уговорить Путина остановить войну в Украине, - президент Финляндии Стубб
Россия сейчас значительно зависит от Китая, поэтому один лишь телефонный звонок главы Китая Си Цзиньпина российскому диктатору Владимиру Путину помог бы остановить войну в Украине.
Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Россия сейчас настолько зависит от Китая...Один телефонный звонок от президента Си Цзиньпина мог бы разрешить этот кризис", - сказал он.
По мнению Стубба, если бы Пекин сейчас сказал Москве, что пора начинать мирные переговоры с Киевом, она бы это сделала.
В то же время финский президент считает, что Китай выиграет от прекращения путинской "агрессивной и колониальной войны" против Украины.
"Ему необходимо защищать международные правила, связанные с территориальной целостностью и суверенитетом. Это правильно. И это также продемонстрирует лидерство Китая", - сказал он.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что президент Финляндии Стубб призвал Китай повлиять на Путина для завершения войны в Украине
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Яка вигода від припинення вогню, для Китаю ?
Для того і ставили лейтенанта на генеральську посаду
https://republic.com.ua/article/dlya-togo-i-stavili-lejtenanta-na-generalsku-posadu.html#respond https://republic.com.ua/rub/opinion
В Ізраїлі глава розвідки вже вибачився за провал 7 жовтня і подав у відставку.
В нас гярой-Буданов досі на місці. Попри найграндіозніший у світі провал розвідки країни за останні десятиліття.
В своїх інтерв'ю Буданов дав повне викриття на себе і на Зельку. Ще 23 лютого, за добу до вторгнення, Буданов доповідав про імовірність у форматі: вторгнення або буде, або не буде - 50 на 50. Дослівно: «у рф все готове для нападу, імовірність вторгнення висока, але є надія, що вторгнення не відбудеться».
Це він вихвалявся в інтерв'ю сам. Його ніхто за язик не тягнув.
Тобто глава розвідки попри ореол супер-розвідника сам викрив себе, що чіткої розвідінформації для президента і армійського командування він не мав, перед вторгненням заплутаний ворогом, через це - величезні втрати армії, народу і країни. І сидить далі, займає посаду.
Чому?
Та тому, що для того і ставили лейтенанта на генеральську посаду, щоб писав доповіді, які хотіло начальство. Дорослий мужик не допустив би такої безвідповідальності, а от сопливий пацан, який за одну мить злетів до небес - так.
Так засланий єрмачок з зеленським і продовжують тримати такого Джеймс Бонда при собі. А ми йдемо далі від провалу до провалу.https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__[0]=AZW4ctQKdsgn-WyS3oWXh9_sWazcHEM06KiUTnbBZGr6AsBQYrfVHJwb4YAQYfP5_oj7jU6PAL62X_k_-lCcZXnsh0KISYpESzEKAyo2RRZdztA5iQZiFD4aIleky0pbGE98D26LsUhGsi2o3mYGTNqLAZek0DRcWNuavwCNQktEoxpe0DwwBfxKwO7Mx45BZ1Q&__tn__=-]C%2CP-R Джон Сміт
Якщо не дійде - не просто закривати а з вивезенням всього високотехнологічного обладнання.
І Кітай повернеться до початку як при Мао. У френчі та паперові ліхтарі.
як ватсон без трубки
Не допоможе. Китайці своє наштампують-вони вже усі технології мають, тому що свого часу увесь світ повівся на дешеву рабсилу та дав їм усе.
Навіть закривши заводи, вони завалять світ своїми чіпами...
"У Великої Британії немає постійних друзів і постійних ворогів, у Великої Британії є постійні інтереси"?
Сер Ві́нстон Леонард Спенсер-Че́рчилль . Ось зараз все.