Візит Путіна в КНДР був "виделкою в очі" лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін негативно сприйняв візит російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї.

Про це президент розповів у інтерв’ю The Philadelphia Inquirer, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також він зазначив, що у Китаї бояться, що без Росії їхні відносини з Вашингтоном стануть ще складнішими. А втім, президент додав, що намагається "відтягнути увагу" Пекіна від москви, щоб долучити його до мирного процесу.

"Це справедливо, бо у нас війна, і в нас повинна бути ініціатива щодо закінчення війни", - зазначив Зеленський.

Та додав що "складно воювати на багато фронтів". Тому глава держави вважає, що заходу варто шукати діалогу з Китаєм.

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"У Китаю є "суворий" діалог із США, але він намагається знайти "теплий" формат з Європою. Безумовно, європейський ринок на 600 мільйонів людей цікавий Китаю, і це ж великі економіки світу", - сказав він.

Крім того, Зеленський заявив, що візит голови рф володимира путіна до Північної Кореї був "виделкою в очі" лідеру Китаю Сі Цзіньпіну.

"Путін усе одно боїться Китаю, але відчув безвихідь (після Саміту миру - Ред.). Передусім він хотів зробити щось політично, бо побачив понад 100 країн на Саміті миру. Це змусило шукати союзників", - розповів президент.

Нагадаємо, 19 червня, під час поїздки до Північної Кореї Володимира Путіна було підписано угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти РФ чи КНДР.

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