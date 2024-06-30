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Новини
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Візит Путіна в КНДР був "виделкою в очі" лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, - Зеленський

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін негативно сприйняв візит російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї.

Про це президент розповів у інтерв’ю The Philadelphia Inquirer, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також він зазначив, що у Китаї бояться, що без Росії їхні відносини з Вашингтоном стануть ще складнішими. А втім, президент додав, що намагається "відтягнути увагу" Пекіна від москви, щоб долучити його до мирного процесу.

"Це справедливо, бо у нас війна, і в нас повинна бути ініціатива щодо закінчення війни", - зазначив Зеленський.

Та додав що "складно воювати на багато фронтів". Тому глава держави вважає, що заходу варто шукати діалогу з Китаєм.

Читайте: Росіяни вирішили відправляти дітей відпочивати в КНДР: Там "хороші умови"

"У Китаю є "суворий" діалог із США, але він намагається знайти "теплий" формат з Європою. Безумовно, європейський ринок на 600 мільйонів людей цікавий Китаю, і це ж великі економіки світу", - сказав він.

Крім того, Зеленський заявив, що візит голови рф володимира путіна до Північної Кореї був "виделкою в очі" лідеру Китаю Сі Цзіньпіну.

"Путін усе одно боїться Китаю, але відчув безвихідь (після Саміту миру - Ред.). Передусім він хотів зробити щось політично, бо побачив понад 100 країн на Саміті миру. Це змусило шукати союзників", - розповів президент.

Нагадаємо, 19 червня, під час поїздки до Північної Кореї Володимира Путіна було підписано угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти РФ чи КНДР.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24253) КНДР (1247) путін володимир (24080) Сі Цзіньпін (332)


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Топ коментарі
+26
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30.06.2024 21:35
+21
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30.06.2024 21:40
+19
Хтось закрийте йому рота, скажіть що розумні не говорять багато.
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30.06.2024 21:36
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30.06.2024 21:35 Відповісти
лабутенами по яйцях сусіднього мальчіка партнера по гей-гей шоу в лосинах
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30.06.2024 21:45 Відповісти
ще те інтервью !
цитати:

Я вошел в президентский кабинет через заднюю дверь здания, плотно заткнутую мешками с песком,(ЗЄ-ля мішки за два роки вже кілька разів міняв? то може на часі поставити бєтонних півників? )

Со стороны России предпринимались многочисленные попытки убийства Зеленского, последняя из которых произошла в мае, когда украинская разведка разоблачила сеть российских агентов, стремившихся взять президента в заложники и убить его (може навпаки - хотіли убіть, а потім взяти у заложніки ? . Для украинского лидера это были тяжелые несколько месяцев. Его войска (!!!! НЕ України, а його! ) остановили российское наступление на севере....
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30.06.2024 23:14 Відповісти
З чого такий висновок?
Здається навпаки китайози погодили зустріч двох пенів
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30.06.2024 21:36 Відповісти
насправді ні, китайозам не дуже сподобалось що їх цуцики злигались без дозволу господаря
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30.06.2024 21:50 Відповісти
уявляю собі імператора поднєбєсной,
який уявляє собі як йому "засвітили" вілкой в глаз....

бр-р-р-р-р увявлєнія не приятні самі по-собі !

зє-ля., тебе з твоїм балаганом в китайську оперу на гастролі не пустять

.
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01.07.2024 00:56 Відповісти
Хтось закрийте йому рота, скажіть що розумні не говорять багато.
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30.06.2024 21:36 Відповісти
Він же не з пантоміми.
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30.06.2024 22:55 Відповісти
А що там в Керчі???
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30.06.2024 21:37 Відповісти
радій мовчки...
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30.06.2024 21:37 Відповісти
Після багаторічного масажу хутінського ануса отримати виделкою в око не страшно. Тим більше те око в окулярах
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30.06.2024 21:38 Відповісти
Китай, ''старший брат'' Північної Кореї. Тільки завдяки йому і СРСР вона виникла.
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30.06.2024 21:38 Відповісти
всім пофіг, що ти думаєш або вигадуєш
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30.06.2024 21:38 Відповісти
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30.06.2024 21:40 Відповісти
2020-21 не тільки в асфальт, як би ж то тільки в асфальт! Ще й в кармани добряче впало!
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30.06.2024 21:43 Відповісти
ОПУ зі с маком сталенізму .
https://republic.com.ua/article/opu-zi-smakom-stalinizmu.html

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30.06.2024 22:28 Відповісти
но позвольте, а где же ЗЄлєнский ?

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30.06.2024 23:16 Відповісти
До Ковіду, ніхто не був готовий, жодна країна. Так що мимо
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30.06.2024 22:44 Відповісти
Не придирайся до слів - всі бачили ковідних аферистів від зевлади у всій красі!
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30.06.2024 22:49 Відповісти
А ще Земля пласка і Білл Гейтц, всім чіпи вживив
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30.06.2024 22:52 Відповісти
А хто така "Земля"...хоча...ну тобі длбпу видніше
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30.06.2024 22:56 Відповісти
Це планета, на якій ти живеш, дурнику...
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30.06.2024 23:00 Відповісти
Вчи мову. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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30.06.2024 23:24 Відповісти
Дурік, якщо в лапках то це не просто так, але ви ж зедлбпи! Доречі...навчися "ссилки" правильно додавати бо виглядаєш неуком
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30.06.2024 23:33 Відповісти
"Ссилки", українською - "посилання". Не ганьбись далі. Іди спати
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30.06.2024 23:45 Відповісти
Дурік я ж знову в лапки взяв слово))А ти лох повівся!
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30.06.2024 23:46 Відповісти
набір огризалок зачьот, а набір виправдалок ЗЕБЛДМ- не катить
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30.06.2024 23:06 Відповісти
Слуги-мародери і тут перещеголяли всіх неготових.

"В Україні зафіксований перший випадок зараження коронавірусом. І головне зараз питання - чи готова наша держава до спалаху епідемії. Ліків не існує, амбулаторії не готові, лікарі не забезпечені тестами. А найпростіший засіб запобігання поширенню вірусу - марлеві маски - не знайти в жодній аптеці країни, бо їх заздалегідь викупив і продав у Китай "слуга народу" Радуцький.

Про це лідер політичної партії "https://nationalcorps.org/yak-zarobiti-na-koronavirusi-shema-vid-ukrainskih-politikiv/ Національний Корпус " Андрій Білецький https://www.youtube.com/watch?v=889w7acAz2Y&feature=youtu.be розповів у своєму відеоблозі на https://www.youtube.com/watch?v=889w7acAz2Y&feature=youtu.be Youtube ."
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30.06.2024 23:37 Відповісти
ви помиляєтесь. зе та його ******* як вони назвали себе мастєрами по борьбє з ковідом не зарезервували вакцину в європі, як наполягав Порошенко. звідсіля більше 120 000 смертей.
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01.07.2024 08:18 Відповісти
Путін усе одно боїться Китаю, але відчув безвихідь (після Саміту миру - Ред.). Передусім він хотів зробити щось політично, бо побачив понад 100 країн на Саміті миру.

Врет и не краснеет... Не было там даже 100 стран. А даже если бы и были, толку от них 0.
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30.06.2024 21:40 Відповісти
Там головні гаранти безпеки - африканськи та океанськи племена, з озброєння - луки з гілля.
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30.06.2024 21:44 Відповісти
Зесрань сере зачотно
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01.07.2024 00:08 Відповісти
Щось забагато клоуна сьогодні ...
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30.06.2024 21:41 Відповісти
Нюхнул добряче.
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30.06.2024 21:56 Відповісти
Где можно увидеть это интервью. Мне трудно поверить что он это говорил.
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30.06.2024 21:41 Відповісти
Там же в тексте гиперссылка есть. Ну или так можете: https://www.youtube.com/watch?v=xMkPNU4W53c
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30.06.2024 23:25 Відповісти
ви як маяк біля насмішок над недогенералісімусом.-подяка від Подляки - добра робота
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30.06.2024 23:16 Відповісти
За грою Кіса Воробьяніов, за статками Корейко , за запасом особистих думок та слів та розумом Елочка , зате все інше це- Козир -ібнОМАН -ібн Остап ібнІбрагімовіч
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30.06.2024 23:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UMsZ1jGIL3c дайтє гламному тріпломату сєльОдкі...
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30.06.2024 21:42 Відповісти
скумбрію..по 7 грн...
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30.06.2024 21:46 Відповісти
підбурювач Зеля
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30.06.2024 21:43 Відповісти
Так, давайте ще в геополітику пограємо. З усією повагою, але ми її об'єкт, а не суб'єкт
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30.06.2024 21:43 Відповісти
А 🤡 про виделку в очі ...гурман однако малахольний ...в Краве Мага ,там достатньо пальцем в око ...
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30.06.2024 21:47 Відповісти
😂😂😂 Це цого Єрмак переконав! Щоб до Китаю загнати. Мовляв, бачиш, пуцин китайцям в очі виделки пхає! Отже Китай буде за нас. Тільки правда така, що без дозволу Сі Цзінпіня пуцин до Ина не поїхав би.
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30.06.2024 21:49 Відповісти
стулите пельку цьому довбню
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30.06.2024 21:50 Відповісти
Зебільчику та ти ж взагалі боїся не те що слухати, а й читати що саме робить та каже Петро! І доречі Петро не мовчить, але ж ти тупориле навіть ніколи не бачиш що відбувається у Раді...та й не дивно бо твоє зелене макло притулене тільки до ш.м.а.р.а.ф.о.н.у - ну один в один як зазомбовані рашковани!
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30.06.2024 22:55 Відповісти
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30.06.2024 21:50 Відповісти
Яке воно дурне
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30.06.2024 21:51 Відповісти
він лакмусовий папір нашого суспільства нажаль
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30.06.2024 21:55 Відповісти
Да, буба - это голова!
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30.06.2024 21:54 Відповісти
Гарно Зєля про "вилку в око" )))
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30.06.2024 21:57 Відповісти
Звичайно, що пуйло, що кім з півнячної кореї, не з Миколаєва, величезні потвори, але хто б не говорив і не давав оцінку різним візитам, тільки не криворізький дипломат, головним послом по всім питаннях в якого є начальник швабр і туалетного папіру.
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30.06.2024 21:58 Відповісти
Ц🤦🏻‍♂️
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30.06.2024 21:59 Відповісти
Звідки Зеля це знає? Сі звітував чи сам вигадав? Як був бовдурем так й лишився...
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30.06.2024 22:02 Відповісти
А якже ОДКБ? Вони також повиннi захищати Вiнiпуха вiд бджiл?
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30.06.2024 22:03 Відповісти
Откуда такая уверенность, что визит не был согласован с Китаем, да и выражение с вилкой, не соответствует уровню президента
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30.06.2024 22:10 Відповісти
Нормальна дипломатія. Сі буде дуже роздратований, що Пиня посмів "вилкою в око", а ще більше буде роздратований на Пиню, що Зєля це зрозумів.
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30.06.2024 22:19 Відповісти
Ага, нормальна, для зесрані самий раз
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01.07.2024 00:11 Відповісти
Збагачення - це єдиний резон і інтерес перебувати на державній посаді. Війна ще більше зацементувала цю істину. Вибий із-під державної служби можливість заробітку й ставати мільйонером - державна служба втратить сенс свого існування. ОСЬ це ключове, а вилки то для красного словца !
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30.06.2024 22:13 Відповісти
Криво-рагульський юрист почав нести отсєбятіну. єрмак профукав імпровізацію напівграмотного шута😂
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30.06.2024 22:13 Відповісти
Сі від цього візиту ні холодно ні жарко
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30.06.2024 22:37 Відповісти
Зацікавився геополітикою,стратег(((
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30.06.2024 22:51 Відповісти
сра-тег
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30.06.2024 22:55 Відповісти
фофчік разводящій
знає хто кого віделкою штрикає..
Краще би займався своєю державою
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30.06.2024 22:54 Відповісти
візит куйла в Китай був "шампуром" в задницю і США І НАТО І ЄС
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30.06.2024 23:27 Відповісти
Ти краще скажи поц, чому до пухляша першим поiхав путiн, а не ти.
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30.06.2024 23:27 Відповісти
кто-то может объяснить этому придурку, что говорить такое о единоличном лидере сверхдержавы нельзя?! Си управляет первой экономикой мира и 20% населения планеты, он может просто по человечески обидится, и эта обида обернется полной жопой для Украины.
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01.07.2024 00:11 Відповісти
Ну, пожалуй второй, но, все равно для зепіла закон не писан
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01.07.2024 00:14 Відповісти
Кого виделкою в око, а кого і шампурами взад.... Вся вовтузня з Глобальними партнерами х......задумувалась Дуетом,коли Платонич був на пєрєдкє дагаварьонностєй. Платонича ушлі,причому разом з першими помічниками, і Дерьмак якось осиротів - ну не а вже шикарного блата в Гниловодську. Недарма ж гХрипатий просить за фотку Дерьмака як рівного серед рівних
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01.07.2024 01:42 Відповісти
Хоче цілуватися з вузькоокими комуняками взасос щоб дістатися язиком до очка *****.
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01.07.2024 06:56 Відповісти
 
 