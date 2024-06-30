Візит Путіна в КНДР був "виделкою в очі" лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, - Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін негативно сприйняв візит російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї.
Про це президент розповів у інтерв’ю The Philadelphia Inquirer, повідомляє Цензор.НЕТ.
Також він зазначив, що у Китаї бояться, що без Росії їхні відносини з Вашингтоном стануть ще складнішими. А втім, президент додав, що намагається "відтягнути увагу" Пекіна від москви, щоб долучити його до мирного процесу.
"Це справедливо, бо у нас війна, і в нас повинна бути ініціатива щодо закінчення війни", - зазначив Зеленський.
Та додав що "складно воювати на багато фронтів". Тому глава держави вважає, що заходу варто шукати діалогу з Китаєм.
"У Китаю є "суворий" діалог із США, але він намагається знайти "теплий" формат з Європою. Безумовно, європейський ринок на 600 мільйонів людей цікавий Китаю, і це ж великі економіки світу", - сказав він.
Крім того, Зеленський заявив, що візит голови рф володимира путіна до Північної Кореї був "виделкою в очі" лідеру Китаю Сі Цзіньпіну.
"Путін усе одно боїться Китаю, але відчув безвихідь (після Саміту миру - Ред.). Передусім він хотів зробити щось політично, бо побачив понад 100 країн на Саміті миру. Це змусило шукати союзників", - розповів президент.
Нагадаємо, 19 червня, під час поїздки до Північної Кореї Володимира Путіна було підписано угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти РФ чи КНДР.
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цитати:
Я вошел в президентский кабинет через заднюю дверь здания, плотно заткнутую мешками с песком,(ЗЄ-ля мішки за два роки вже кілька разів міняв? то може на часі поставити бєтонних півників? )
Со стороны России предпринимались многочисленные попытки убийства Зеленского, последняя из которых произошла в мае, когда украинская разведка разоблачила сеть российских агентов, стремившихся взять президента в заложники и убить его (може навпаки - хотіли убіть, а потім взяти у заложніки ? . Для украинского лидера это были тяжелые несколько месяцев. Его войска (!!!! НЕ України, а його! ) остановили российское наступление на севере....
Здається навпаки китайози погодили зустріч двох пенів
який уявляє собі як йому "засвітили" вілкой в глаз....
бр-р-р-р-р увявлєнія не приятні самі по-собі !
зє-ля., тебе з твоїм балаганом в китайську оперу на гастролі не пустять
.
https://republic.com.ua/article/opu-zi-smakom-stalinizmu.html
"В Україні зафіксований перший випадок зараження коронавірусом. І головне зараз питання - чи готова наша держава до спалаху епідемії. Ліків не існує, амбулаторії не готові, лікарі не забезпечені тестами. А найпростіший засіб запобігання поширенню вірусу - марлеві маски - не знайти в жодній аптеці країни, бо їх заздалегідь викупив і продав у Китай "слуга народу" Радуцький.
Про це лідер політичної партії "https://nationalcorps.org/yak-zarobiti-na-koronavirusi-shema-vid-ukrainskih-politikiv/ Національний Корпус " Андрій Білецький https://www.youtube.com/watch?v=889w7acAz2Y&feature=youtu.be розповів у своєму відеоблозі на https://www.youtube.com/watch?v=889w7acAz2Y&feature=youtu.be Youtube ."
Врет и не краснеет... Не было там даже 100 стран. А даже если бы и были, толку от них 0.
знає хто кого віделкою штрикає..
Краще би займався своєю державою