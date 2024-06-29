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Росіяни вирішили відправляти дітей відпочивати в КНДР: Там "хороші умови"

ПУТІН І КІМ ЧЕН ИН ПІД ЧАС ЗУСТРІЧІ 18 ЧЕРВНЯ

Цього року російські діти вирушать на літній "відпочинок" у КНДР у так званий "аналог "Артека"".

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство РИА Новости з посиланням на голову правління "Движения первых" Григорія Гурова, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що перша група російських дітей вирушить наприкінці липня в аналог "Артека" в КНДР.

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За словами Гурова, очікується велика кількість охочих, бо там "хороші умови".

У квітні уряд Примор'я повідомляв, що російські туристи влітку зможуть відпочити на пляжах Північної Кореї. Нібито програми літніх турів тривалістю 8 та 12 днів уже розроблено.

Пропагандисти РФ про відпочинок у КНДР
Пропагандисти РФ про відпочинок у КНДР

Автор: 

КНДР (1247) росія (65908) туризм (1564)


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Топ коментарі
+36
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29.06.2024 21:38
+22
скоро взагалі не буде різниці
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29.06.2024 21:38
+22
нехай маленькі кацапські діти беруть з собою телефони Samsung
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29.06.2024 21:41
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скоро взагалі не буде різниці
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29.06.2024 21:38 Відповісти
нехай маленькі кацапські діти беруть з собою телефони Samsung
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29.06.2024 21:41 Відповісти
За "Самсунг" і посадить там можуть! Колись американський турист зняв зі стіни готелю плакатик агітаційний (на пам"ять вирішив узять) - так ввалили реальний строк тюремний І не рік-два! А більше десятка!
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30.06.2024 04:00 Відповісти
Було таке... 🙄🥺
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30.06.2024 10:14 Відповісти
Цей нещасний турист студент ще й помер .

Тур в рай комунізму ціною в життя.
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30.06.2024 12:02 Відповісти
Там аборигени траву їдять.
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29.06.2024 22:05 Відповісти
Північнокорейська трава особливо поживна і корисна.
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29.06.2024 22:32 Відповісти
В Северной Корее публично казнили 22-летнего мужчину за просмотр и распространение южнокорейских фильмов и музыки.
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29.06.2024 21:38 Відповісти
Я колись передачу дивилась документальну, на кшталт секрнтного фронту - то там про північну корею розповідали..дітей не розстрілюють - їх у трудові табори загоняють..то може мокшанських теж туди?))
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29.06.2024 22:34 Відповісти
"Кремлівські" готують Росію до ГУЛагу
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30.06.2024 04:02 Відповісти
А куколди з США і Європи досих пір не хочуть звільнити людей північної Кореї від їх режиму
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30.06.2024 11:45 Відповісти
І бєлароссов...
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30.06.2024 11:54 Відповісти
В'єтнамців звільняли...і афганців...
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30.06.2024 12:31 Відповісти
Як цей бідолаха отримував та розповсюджував фільми, там що, є смартфони і інтернет?
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30.06.2024 12:05 Відповісти
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29.06.2024 21:38 Відповісти
👍
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29.06.2024 21:49 Відповісти
Це сутність режиму: розповідати, що жити круто не зараз, а колись...
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29.06.2024 22:57 Відповісти
Не тільки режимів. Це сутність абсолютно любої релігії також.
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29.06.2024 23:14 Відповісти
. Так роблять будь-які демагоги - політики, церковники, роботодавці...
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30.06.2024 11:53 Відповісти
Росіяни вирішили відправляти дітей відпочивати в КНДР

І ми маємо цим перейматись?
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29.06.2024 21:38 Відповісти
ну так,лагеря то військові
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29.06.2024 22:41 Відповісти

А от я уявив собі кумедну ситуацію.
Які-небудь ваня з маньою із Усть-З@лупінська на ціле літо спровадили свого лічінуса до такого лагєря. 31 серпня лічінус повернувся. Якщо до лагєря в голові того лічінуса була лише каша на тему путєнпрєзідєнтміра, то після лагєря до тої каші додався винегрет на тему чу-чхе.
Цими ідеями лічінус поділиться з ваньою і маньою.
А ваня з маньою - зі своїми собутильнікамі...
А собутильнікі - з іншими собутильнікамі...
...І почнеться на раZZії смута вялікая і бунт бєссмислєнно-бєспащядний...

Тут і казочці кінець, а хто слухав - молодець. (с)
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30.06.2024 12:04 Відповісти
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29.06.2024 21:39 Відповісти
Сначала в лагеря для детей, а потом в лагеря для взрослых.
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29.06.2024 21:42 Відповісти
"потом в лагеря для взрослых..."
Так кожен з них сподівається, що у тому "лагєрє" він буде "вєртухаєм"...
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29.06.2024 21:51 Відповісти
Починають привчати змалку до підніжного корму. До травички, лободи, кропиви Бо коли почнеться голод в росії буде вже запізно
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30.06.2024 08:50 Відповісти
А раз "хароші" - так і пистуйте отуди..к іпеням!
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29.06.2024 21:43 Відповісти
Бартер - кореиці віиськових в рашку -- вони ім дітеи
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29.06.2024 21:45 Відповісти
Чуреки до чучхеків, адиннарот, чому дивуєтесь, це ...... блд
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29.06.2024 21:50 Відповісти
I glavnoie , raznici ani nepachuvstuiet.......budut kak doma !
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29.06.2024 21:51 Відповісти
А шо, скуштують там щура. Потім на отой їхродине буде звично щурів їсти.
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29.06.2024 21:58 Відповісти
Да і хай з ними...
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29.06.2024 22:00 Відповісти
Во ска: уже мене показують з польським прапором. То вже Луцьк справді полякам віддали, поки я на Стиру засмагав?😀
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29.06.2024 22:02 Відповісти
У Росії, наприклад, є інтернет. Так, він цензурований, але є VPN. А в Північній Кореї інтернету як такого немає.

У той час як Кім Чен Ин може похвалитися своєю великою військовою та ядерною міццю перед рештою світу, багато його громадян тихо борються, страждаючи від недоїдання та поганих умов життя. Північна Корея вже давно стикається з гострою нестачею продовольства. У грудні 2021 року Всесвітня продовольча програма підрахувала, що близько 40% населення недоїдає, а 18% дітей страждають від порушень росту та розвитку через хронічне недоїдання.
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29.06.2024 22:05 Відповісти
Робочі завдання та спосіб їх розподілу є критично важливими аспектами повсякденного життя. Північнокорейці працюють довгими і важкими днями. Здебільшого, чоловіки після закінчення середньої школи служать в армії приблизно на десять років, тоді як більшість жінок призначаються на канцелярську або синю комірцеву роботу. Очікується, що поза робочим місцем північнокорейці відвідуватимуть регулярні сеанси самокритики, під час яких громадяни повинні «оцінити, наскільки добре вони виконали вказівки партії та держави».
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29.06.2024 22:08 Відповісти
Північнокорейці оцінюють не лише власну роботу, а й роботу своїх співгромадян. Ця практика починається в молодому віці.
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29.06.2024 22:10 Відповісти
Співробітники Відділу організації та керівництва Корейської робітничої партії записують ці зізнання і готують звіти, які надсилаються вгору по ланцюжку командування. За неправомірні дії особам може бути винесено «попередження, суворе попередження або навіть дискваліфікація. Їх могли покарати працею без збереження заробітної плати протягом місяця або кількох місяців. Можливо, вони навіть отримають революційне перевиховання».
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29.06.2024 22:13 Відповісти
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29.06.2024 22:25 Відповісти
Ви практично пересказали те що мало би бути в Радянському Союзі але не встигло трапитись.
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29.06.2024 23:17 Відповісти
совок бы сейчас выглядил как Китай, но пуйло делает из россии что то гораздо хуже чем ссср
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30.06.2024 11:04 Відповісти
Не думаю, що кацапія виглядала б як Китай. Кацапи - клишорукі ледарі. Китайці - роботящі, хоча нерідко "женуть халтуру".
Гадаю, найбільш адекватно роZZію майбутнього показав В. Войнович у книзі "Москва 2042". Коли не читали, то рекомендую.
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30.06.2024 12:14 Відповісти
Для туристів є все.
Тільки не все можна знімати, в так повна свобода і хороші умови.
Туди ще не так просто потрапити і дорого коштує
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29.06.2024 22:17 Відповісти
Умови, точнісінько як в застійному совку
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29.06.2024 22:30 Відповісти
Якщо ви там не бували, вас складно переконати...
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29.06.2024 22:32 Відповісти
А ви тільки звідти?
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29.06.2024 22:34 Відповісти
Немає років 10 тому бував, для набору робітників.
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29.06.2024 22:36 Відповісти
Щось мені здається, що ти не їв паляницю. Думаю, підлога сайта розділяють мої підозри.
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29.06.2024 23:32 Відповісти
Мало того! У підлоги форумчан нема сечі терпіти нечоловічі борошна, що погрожують знести їм стать основного мозку!
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30.06.2024 11:42 Відповісти
На курортах набирав?
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29.06.2024 23:33 Відповісти
Карл, в Північній Кореї набирав....
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30.06.2024 01:38 Відповісти
Як мені подобаються кацапи під британським прапором Вони до цих пір вважають що "хахлы - тупые и недалёкие крестьяне"! Ти хоч "Гугл-перекладач поправ - "лапті" виглядають і "партянками ваняить"! Робітників з Північної Кореї вербують лише в ОДНУ країну світу - у РОСІЮ!!!
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30.06.2024 04:21 Відповісти
Країни Перської затоки
Окрім Росії та Китаю, арабські держави Перської затоки є одними з найбільших роботодавців трудових мігрантів з Північної Кореї; у 2019 році в Кувейті працювало 5000 північнокорейських робітників.[10]
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30.06.2024 05:17 Відповісти
КАцапе! А ти в яку з цих країн наймав робітників?
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30.06.2024 05:41 Відповісти
Сам же відповів
Просто не тільки туди їх беруть-це помилка.
Близько 10 країн беруть робітників, на постійній основі.
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30.06.2024 05:53 Відповісти
Кацапе! Так в яку ж з країн ти наймав північнокорейців? І який стосунок має до цього Великобританія? Ти мені відповіси на ці питання?
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30.06.2024 05:56 Відповісти
Британія всього лише місце проживання.
І вона давно не велика
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30.06.2024 05:58 Відповісти
"Тормозе кацапський"! До чого ж ви тупі у "ВнутріМКАДді"!
Вона "Великою" іменується не тому що має велику площу а тому що включає в себе крім Англії ще Шотландію Уельс Північну Ірландію та "заморські території"
Так в яку з країн ти набирав північнокорейців? Я дочекаюся відповіді?
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30.06.2024 06:04 Відповісти
Шановний Яре, ну ви ж розумієте, шо не дочекаєтесь, ну нашо того бота годувати ))))
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30.06.2024 08:09 Відповісти
А я дію по принципу: "Забий троля - як кроля! І шкуру з нього здери!"
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30.06.2024 08:38 Відповісти
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30.06.2024 10:44 Відповісти
Как в Зажопінскє пагодка, ваня?
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30.06.2024 11:44 Відповісти
Чи рабів
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30.06.2024 08:14 Відповісти
Середній зріст жителя КНДР на 8 см менший за жителя Південної Кореї. Від систематичного не доїдання зменшився зріст цілого народу. Ось що можна сотворити з народом за 50 років, якщо туди суне своє сатанинське рило кацап.
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29.06.2024 22:52 Відповісти
Антропологам у руки потрапили дані про ріст і розвиток північнокорейської молоді Вони порівняли їх з піденнокорейськими Виявилося, що, в середньому, ріст північнокорейців на 14 см нижчий, ніж у їх південних ровесників І на пару десятків кілограмів - теж Таке вже було в історії: коли почалася "ера Мейдзі" і японський імператор вирвав Японію з середньовіччя, виявилося що європейське озброєння було завелике та заважке для японських солдат Саме тому гвинтівка "Арісака" була сконструйована під калібр 6,5 мм Те саме стосувалося й артилерії А поки тягнувся цей "перехідний" період, імператор у НАКАЗНОМУ порядку зобов"язав населення посилено розводить м"ясний скот і вводить в раціон більше тваринних білків За два десятка років середній зріст японських призовників збільшився на 11 см
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30.06.2024 04:15 Відповісти
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29.06.2024 22:09 Відповісти
Ррррррр
Хоть бы НАто не пришло...
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29.06.2024 22:15 Відповісти
Дрова є, труси є. Що ще потрібно для щастя?
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29.06.2024 22:32 Відповісти
Це ви ще не їздили на потязі Ленінград- Мурманськ. Там з вікна було видно всю расєю. Чорну, злиденну, злу.
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29.06.2024 23:21 Відповісти
А українська влада дітям пересічних не вважає за потрібне організувати оздоровчі виїзди хоча б на море в Болгарію чи Румунією? Чи українські діти пересічних це не люди а худоба?
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29.06.2024 22:10 Відповісти
Владі тоді на мівіну не вистачить.
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29.06.2024 22:38 Відповісти
А ти думаєш - з Росії діти "пересічних" у Північну Корею поїхали? Ні - поїхали діти "начальства середньої руки" Переймать досвід "вертухаїв" Бо саме їм у майбутньому судитиметься в "НедоРассеї" ГУЛаг створювать! А то з часів Хрущова "розслабилися"! А корейці його не тільки зберегли але й пристосували до реалій ХХІ століття
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30.06.2024 04:27 Відповісти
Там тоже диктатор читает лекция детям про резиновые попки? А кошачью ср*ку рисует? А в животики целует?
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29.06.2024 22:14 Відповісти
То о чем я и говорил. ***** понравилось как во время его поезждки в кндр весь концлагерь был построен вдоль дороги и махал флажками и себе так захотел. Теперь будет рашистов воспитывать в стиле северной кореи чтобы его тоже так приветствовали. Только боюсь что в северную корею ***** первыми отправит детей с окупированной территории чтобы вначале им промыть мозги и сломать хребет свободы.
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29.06.2024 22:14 Відповісти
"Аналог Артека" - це сильний козир, як назад у майбутнє, тільки навпаки. )
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29.06.2024 22:20 Відповісти
Повідомляється, що перша група російських дітей вирушить наприкінці липня в аналог "Артека" в КНДР.
Джерело:
-------
Він підкреслив, що домовленість про поїздки в 2024 році є також з В'єтнамом і Китаєм.
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29.06.2024 22:35 Відповісти
З Камбоджею, Бангладешем - немає?))
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29.06.2024 22:42 Відповісти
Країна межує з В'єтнамом на сході, з Таїландом - на північному заході.

Але там монархія, а значить суворі закони. Сильно не розгуляєшся
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29.06.2024 22:55 Відповісти
Що значить - "дурний кацап" (навіть зі знанням української мови) Де "монархія"? У В"єтнамі? А в Таїланді "монархія така сама як у Великобританії - "монарх царствує - але не править!" Але ж ти у Великобританії ніколи не був - то як же тобі це зрозуміть?
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30.06.2024 04:31 Відповісти
в Камбоджею
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30.06.2024 05:14 Відповісти
Ти б попрощався з нами, ваня. Бо можеш не встигнути: такі, як ти, тут "живуть" недовго - рівно стільки, щоб форумчани могли трохи розважитися, поганявши тебе статевою ганчіркою.
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30.06.2024 11:49 Відповісти
Да их там местные сожрут втихаря с голодухи. А если что, потом скажут, что с собачками спутали 😋
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29.06.2024 22:41 Відповісти
Від G8 до вилизування черевиків пухлячка - ось де крута стратегічна многоходовочка, вялічіє аж пре
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29.06.2024 22:41 Відповісти
Там им самое место. Есть еще Иран и Сирия.
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29.06.2024 22:49 Відповісти
Комусь із російський піонєрок поталанить. Зможе завагітніти від Кіма. Кажуть, Кім ******** кожен день по новій піонєрці. А тут нові. Руськочелюстні.
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29.06.2024 22:50 Відповісти
Не розумiю з чого панове iржуть.

Мабуть з того, що смiшний союзник смiшноi парашi поставив лям снарядiв+купу ракет й оком не моргнув, а цивiлiзована розвинена демократична Европа десь щось, й те впродовж року?

Це смiшно, однозначно. Але не так як поздоровлення з днем Конституцii що на паузi.
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29.06.2024 23:05 Відповісти
Только пускай жратвы с собой побольше возьмут. Да и гаджеты НЕ берите , там интернета нет !
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29.06.2024 23:13 Відповісти
Я читав відгуки про відпочинок в Північній Кореї ще років 10 тому. За ним там реально круто. Про місцевих жителів інформації мало, з ними реально мало контактів. Втім також відпочивають у Єгипті.
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30.06.2024 00:05 Відповісти
Якщо сподіваєтесь на м'ясні блюда, то до треба брати з собою кілька вгодованих дворняг.
Скуштуєте "пєльмєшкі із Шаріка".
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30.06.2024 00:50 Відповісти
А в нас і відправляти нікуди не треба.Вже є свій ЗЕ Ін.Залишилось дрібниці.
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30.06.2024 04:25 Відповісти
,, Взвейтесь кострами дети рабочих....,,
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30.06.2024 05:25 Відповісти
Наконец то поймут, что их помойка не самое худшее место на земле. Есть страны и похуже ху...лостана. вперёд юные Ху...лята
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30.06.2024 08:18 Відповісти
 
 