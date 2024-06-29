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Новини Війна
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На території України знайшли уламки ракет, які належать Північній Кореї, - АР

кндр

Керівник дослідницької організації, яка займається відстеженням зброї, використаної для атак в Україні з 2018 року, заявив Раді Безпеки ООН, що "неспростовно" встановлено, що знайдені в Україні залишки балістичних ракет походять з Північної Кореї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press.

Сполучені Штати та їхні західні союзники вступили в конфлікт з Росією та Північною Кореєю на зустрічі, заявивши, що обидві країни порушили ембарго ООН на експорт зброї з Корейської Народно-Демократичної Республіки. Росія відкинула "безпідставні звинувачення", а КНДР відкинула зустріч як "надзвичайно нахабний акт" для обговорення "чиєїсь нібито передачі зброї".

Джона Лефф, виконавчий директор Conflict Armament Research, надав раді детальний аналіз залишків ракети, яка вдарила по Харкову 2 січня.

За його словами, організація задокументувала ракетний двигун ракети, її хвостову частину та майже 300 компонентів, виготовлених 26 компаніями з восьми країн і територій, і визначила, що ця ракета була або KN-23, або KN-24, виготовленою в 2023 році в КНДР.

Організація дійшла висновку на основі унікальних характеристик ракети - її діаметра, чітких приводів реактивної лопатки, які спрямовують поштовх і траєкторію ракети, візерунка навколо запальника, наявності корейських ієрогліфів на деяких компонентах ракети та інших знаків і компонентів, що датуються минулими роками до 2023 року, - сказав Лефф.

Представник США наголосив, що незалежні висновки дослідницької організації Леффа підтверджують звіти із відкритих джерел. Він також заявив, що окрім десятків ракет, переданих Росії Північною Кореєю, вона також незаконно переправила понад 11 тисяч контейнерів із боєприпасами.

Нагадаємо, у травні генеральний прокурор України Андрій Костін повідомляв, що половина північнокорейських ракет, які Росія використовувала для ударів по території України, вибухнули під час польоту.

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Автор: 

КНДР (1246) балістичні ракети (441)


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Топ коментарі
+9
Цього всього можна було б уникнути якби гніда кравчук та мразь кучма не здали б з зброю!
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29.06.2024 08:08
+8
Поки чучхе клепало зброю, Зеленський підзаробляв на розпродажу медМасок та асфальті…
Тепер, це уже відомо і без ракет..
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29.06.2024 08:46
+6
Укаїнці будуть битися зі всією осю Зля. Нас же дахерась. Весь світ пити похвє тим часом і міркуватиме, може щось дать
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29.06.2024 07:44
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Укаїнці будуть битися зі всією осю Зля. Нас же дахерась. Весь світ пити похвє тим часом і міркуватиме, може щось дать
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29.06.2024 07:44 Відповісти
Ну так кажуть.що Україна захищає весь демократичний світ.Тобто під мільярд людей.
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29.06.2024 09:39 Відповісти
Бо ідіоти-самогубці.
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29.06.2024 10:47 Відповісти
що пропонуєш українцям?
пригожинський договорняк з Гаазьким педофілом путіним...
... а потім добровільно в мобільні крематорії?
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29.06.2024 13:22 Відповісти
Пропоную думати головою, а не сракою, на виборах Президента. Але, зважаючи, що тупориле стадо в 19 році вирішило самовбитися, то хай самовбивається далі.
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29.06.2024 14:00 Відповісти
Ти за весь Народ України мазу не тягни - відповідай ЛИШЕ САМА ЗА СЕБЕ.
Народ України Завжди Мудріший ЗА тебе, щоб він не робив.
Не вдавай з себе маму чолі, мать Терезу чи мудрого піскаря...
Ти лише смертна людина а Народ України - ВІЧНИЙ.
Сталося як сталося.
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30.06.2024 13:06 Відповісти
Усовершенствовать и отправить пухнастику назад
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29.06.2024 07:44 Відповісти
я б за такі пости пожиттєво банив
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29.06.2024 07:59 Відповісти
На жаль, цих диванних дебілів більшість: перднуло куйню на форумі й щасливе пішло жерти сало ((
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29.06.2024 08:55 Відповісти
Так як ти
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29.06.2024 09:05 Відповісти
Ну дійсно. До КНДР може и не долетіти, но по москалям однак довбане
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29.06.2024 09:06 Відповісти
обоснуй
а то сам прднув уйню і щасливо пішов жерти пахлаву на кримський пляж
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29.06.2024 13:23 Відповісти
Цього всього можна було уникнути. Але Генрі Кіссінджер зробити цього не дав, придумавши замість гарячої війни холодну.
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29.06.2024 07:58 Відповісти
Цього всього можна було б уникнути якби гніда кравчук та мразь кучма не здали б з зброю!
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29.06.2024 08:08 Відповісти
Ще додайте сюди Юща та Яника які понищили арту, ППО, ********** та авіацію яка залишилась від совка
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29.06.2024 09:12 Відповісти
А ти за кого у 2010 голосував?
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29.06.2024 09:52 Відповісти
Чергове занепокоєння?
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29.06.2024 08:26 Відповісти
Пузатий скоро лусне від переїдання. Їсти хочеться, так він і продає зброю мордору. А ***** скоро трісне від величі. Бо захотілось дурню побути наполєончиком. З цими до...бами потрібно щось робити. Бо їх пре все більше та більше
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29.06.2024 08:36 Відповісти
Щось роблять під Авдіївкою! Ти саменьке де?
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29.06.2024 08:56 Відповісти
Якщо мордор не розбити в Україні,то біда буде всім хто з Заходом дружить,і сам Захід теж
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30.06.2024 06:59 Відповісти
Поки чучхе клепало зброю, Зеленський підзаробляв на розпродажу медМасок та асфальті…
Тепер, це уже відомо і без ракет..
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29.06.2024 08:46 Відповісти
От суки...
Тепер буду брати в Сільпо лише "моркву по-південнокорейські"!
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29.06.2024 08:48 Відповісти
Бери северокорейскую и на помойку. Вот они расстроятся.
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29.06.2024 10:39 Відповісти
Треба поділитися із Південною Кореєю досвідом використання дронів і взагалі налагодити військову співпрацю - хай ХрінЧимДир вібрує смальцем.
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29.06.2024 08:59 Відповісти
Собакоеды хреновы.
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29.06.2024 09:15 Відповісти
і весь світ спокійно дивиться. Де довбане оон?? аа, раша все заблокує
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29.06.2024 15:08 Відповісти
И ничего им не сделают!!
После войны сбу и ВСУ начнут работу по адским санкциям против людоедских диктатур. А для "развитого мира" пока неначаси
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29.06.2024 16:50 Відповісти
 
 