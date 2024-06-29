На території України знайшли уламки ракет, які належать Північній Кореї, - АР

Керівник дослідницької організації, яка займається відстеженням зброї, використаної для атак в Україні з 2018 року, заявив Раді Безпеки ООН, що "неспростовно" встановлено, що знайдені в Україні залишки балістичних ракет походять з Північної Кореї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press.

Сполучені Штати та їхні західні союзники вступили в конфлікт з Росією та Північною Кореєю на зустрічі, заявивши, що обидві країни порушили ембарго ООН на експорт зброї з Корейської Народно-Демократичної Республіки. Росія відкинула "безпідставні звинувачення", а КНДР відкинула зустріч як "надзвичайно нахабний акт" для обговорення "чиєїсь нібито передачі зброї".

Джона Лефф, виконавчий директор Conflict Armament Research, надав раді детальний аналіз залишків ракети, яка вдарила по Харкову 2 січня.

За його словами, організація задокументувала ракетний двигун ракети, її хвостову частину та майже 300 компонентів, виготовлених 26 компаніями з восьми країн і територій, і визначила, що ця ракета була або KN-23, або KN-24, виготовленою в 2023 році в КНДР.

Організація дійшла висновку на основі унікальних характеристик ракети - її діаметра, чітких приводів реактивної лопатки, які спрямовують поштовх і траєкторію ракети, візерунка навколо запальника, наявності корейських ієрогліфів на деяких компонентах ракети та інших знаків і компонентів, що датуються минулими роками до 2023 року, - сказав Лефф.

Представник США наголосив, що незалежні висновки дослідницької організації Леффа підтверджують звіти із відкритих джерел. Він також заявив, що окрім десятків ракет, переданих Росії Північною Кореєю, вона також незаконно переправила понад 11 тисяч контейнерів із боєприпасами.

Нагадаємо, у травні генеральний прокурор України Андрій Костін повідомляв, що половина північнокорейських ракет, які Росія використовувала для ударів по території України, вибухнули під час польоту.

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