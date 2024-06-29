На территории Украины нашли обломки ракет, принадлежащих Северной Корее, - АР

Руководитель исследовательской организации, которая занимается отслеживанием оружия, использованного для атак в Украине с 2018 года, заявил Совету Безопасности ООН, что "неопровержимо" установлено, что найденные в Украине остатки баллистических ракет происходят из Северной Кореи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press.

Соединенные Штаты и их западные союзники вступили в конфликт с Россией и Северной Кореей на встрече, заявив, что обе страны нарушили эмбарго ООН на экспорт оружия из Корейской Народно-Демократической Республики. Россия отвергла "безосновательные обвинения", а КНДР отвергла встречу как "чрезвычайно наглый акт" для обсуждения "чьей-то якобы передачи оружия".

Джона Лефф, исполнительный директор Conflict Armament Research, предоставил совету детальный анализ остатков ракеты, которая ударила по Харькову 2 января.

По его словам, организация задокументировала ракетный двигатель ракеты, ее хвостовую часть и почти 300 компонентов, изготовленных 26 компаниями из восьми стран и территорий, и определила, что эта ракета была либо KN-23, либо KN-24, изготовленной в 2023 году в КНДР.

Организация пришла к выводу на основе уникальных характеристик ракеты - ее диаметра, четких приводов реактивной лопатки, которые направляют толчок и траекторию ракеты, узора вокруг запальника, наличия корейских иероглифов на некоторых компонентах ракеты и других знаков и компонентов, датируемых прошлыми годами до 2023 года, - сказал Лефф.

Представитель США подчеркнул, что независимые выводы исследовательской организации Леффа подтверждают отчеты из открытых источников. Он также заявил, что кроме десятков ракет, переданных России Северной Кореей, она также незаконно переправила более 11 тысяч контейнеров с боеприпасами.

Напомним, в мае генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщал, что половина северокорейских ракет, которые Россия использовала для ударов по территории Украины, взорвались во время полета.

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