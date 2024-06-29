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Новости Война
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На территории Украины нашли обломки ракет, принадлежащих Северной Корее, - АР

кндр

Руководитель исследовательской организации, которая занимается отслеживанием оружия, использованного для атак в Украине с 2018 года, заявил Совету Безопасности ООН, что "неопровержимо" установлено, что найденные в Украине остатки баллистических ракет происходят из Северной Кореи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press.

Соединенные Штаты и их западные союзники вступили в конфликт с Россией и Северной Кореей на встрече, заявив, что обе страны нарушили эмбарго ООН на экспорт оружия из Корейской Народно-Демократической Республики. Россия отвергла "безосновательные обвинения", а КНДР отвергла встречу как "чрезвычайно наглый акт" для обсуждения "чьей-то якобы передачи оружия".

Джона Лефф, исполнительный директор Conflict Armament Research, предоставил совету детальный анализ остатков ракеты, которая ударила по Харькову 2 января.

По его словам, организация задокументировала ракетный двигатель ракеты, ее хвостовую часть и почти 300 компонентов, изготовленных 26 компаниями из восьми стран и территорий, и определила, что эта ракета была либо KN-23, либо KN-24, изготовленной в 2023 году в КНДР.

Организация пришла к выводу на основе уникальных характеристик ракеты - ее диаметра, четких приводов реактивной лопатки, которые направляют толчок и траекторию ракеты, узора вокруг запальника, наличия корейских иероглифов на некоторых компонентах ракеты и других знаков и компонентов, датируемых прошлыми годами до 2023 года, - сказал Лефф.

Представитель США подчеркнул, что независимые выводы исследовательской организации Леффа подтверждают отчеты из открытых источников. Он также заявил, что кроме десятков ракет, переданных России Северной Кореей, она также незаконно переправила более 11 тысяч контейнеров с боеприпасами.

Напомним, в мае генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщал, что половина северокорейских ракет, которые Россия использовала для ударов по территории Украины, взорвались во время полета.

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Автор: 

КНДР (1221) баллистические ракеты (407)


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Топ комментарии
+9
Цього всього можна було б уникнути якби гніда кравчук та мразь кучма не здали б з зброю!
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29.06.2024 08:08
+8
Поки чучхе клепало зброю, Зеленський підзаробляв на розпродажу медМасок та асфальті…
Тепер, це уже відомо і без ракет..
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29.06.2024 08:46
+6
Укаїнці будуть битися зі всією осю Зля. Нас же дахерась. Весь світ пити похвє тим часом і міркуватиме, може щось дать
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29.06.2024 07:44
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Укаїнці будуть битися зі всією осю Зля. Нас же дахерась. Весь світ пити похвє тим часом і міркуватиме, може щось дать
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29.06.2024 07:44 Ответить
Ну так кажуть.що Україна захищає весь демократичний світ.Тобто під мільярд людей.
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29.06.2024 09:39 Ответить
Бо ідіоти-самогубці.
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29.06.2024 10:47 Ответить
що пропонуєш українцям?
пригожинський договорняк з Гаазьким педофілом путіним...
... а потім добровільно в мобільні крематорії?
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29.06.2024 13:22 Ответить
Пропоную думати головою, а не сракою, на виборах Президента. Але, зважаючи, що тупориле стадо в 19 році вирішило самовбитися, то хай самовбивається далі.
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29.06.2024 14:00 Ответить
Ти за весь Народ України мазу не тягни - відповідай ЛИШЕ САМА ЗА СЕБЕ.
Народ України Завжди Мудріший ЗА тебе, щоб він не робив.
Не вдавай з себе маму чолі, мать Терезу чи мудрого піскаря...
Ти лише смертна людина а Народ України - ВІЧНИЙ.
Сталося як сталося.
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30.06.2024 13:06 Ответить
Усовершенствовать и отправить пухнастику назад
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29.06.2024 07:44 Ответить
я б за такі пости пожиттєво банив
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29.06.2024 07:59 Ответить
На жаль, цих диванних дебілів більшість: перднуло куйню на форумі й щасливе пішло жерти сало ((
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29.06.2024 08:55 Ответить
Так як ти
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29.06.2024 09:05 Ответить
Ну дійсно. До КНДР може и не долетіти, но по москалям однак довбане
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29.06.2024 09:06 Ответить
обоснуй
а то сам прднув уйню і щасливо пішов жерти пахлаву на кримський пляж
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29.06.2024 13:23 Ответить
Цього всього можна було уникнути. Але Генрі Кіссінджер зробити цього не дав, придумавши замість гарячої війни холодну.
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29.06.2024 07:58 Ответить
Цього всього можна було б уникнути якби гніда кравчук та мразь кучма не здали б з зброю!
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29.06.2024 08:08 Ответить
Ще додайте сюди Юща та Яника які понищили арту, ППО, ********** та авіацію яка залишилась від совка
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29.06.2024 09:12 Ответить
А ти за кого у 2010 голосував?
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29.06.2024 09:52 Ответить
Чергове занепокоєння?
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29.06.2024 08:26 Ответить
Пузатий скоро лусне від переїдання. Їсти хочеться, так він і продає зброю мордору. А ***** скоро трісне від величі. Бо захотілось дурню побути наполєончиком. З цими до...бами потрібно щось робити. Бо їх пре все більше та більше
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29.06.2024 08:36 Ответить
Щось роблять під Авдіївкою! Ти саменьке де?
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29.06.2024 08:56 Ответить
Якщо мордор не розбити в Україні,то біда буде всім хто з Заходом дружить,і сам Захід теж
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30.06.2024 06:59 Ответить
Поки чучхе клепало зброю, Зеленський підзаробляв на розпродажу медМасок та асфальті…
Тепер, це уже відомо і без ракет..
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29.06.2024 08:46 Ответить
От суки...
Тепер буду брати в Сільпо лише "моркву по-південнокорейські"!
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29.06.2024 08:48 Ответить
Бери северокорейскую и на помойку. Вот они расстроятся.
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29.06.2024 10:39 Ответить
Треба поділитися із Південною Кореєю досвідом використання дронів і взагалі налагодити військову співпрацю - хай ХрінЧимДир вібрує смальцем.
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29.06.2024 08:59 Ответить
Собакоеды хреновы.
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29.06.2024 09:15 Ответить
і весь світ спокійно дивиться. Де довбане оон?? аа, раша все заблокує
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29.06.2024 15:08 Ответить
И ничего им не сделают!!
После войны сбу и ВСУ начнут работу по адским санкциям против людоедских диктатур. А для "развитого мира" пока неначаси
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29.06.2024 16:50 Ответить
 
 