Россияне решили отправлять детей отдыхать в КНДР: Там "хорошие условия"

В этом году российские дети отправятся на летний "отдых" в КНДР в так называемый "аналог "Артека".

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на председателя правления "Движения первых" Григория Гурова, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что первая группа российских детей отправится в конце июля в аналог "Артека" в КНДР.

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По словам Гурова, ожидается большое количество желающих, потому что там "хорошие условия".

В апреле правительство Приморья сообщало, что российские туристы летом смогут отдохнуть на пляжах Северной Кореи. Якобы программы летних туров продолжительностью 8 и 12 дней уже разработаны.



