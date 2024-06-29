Россияне решили отправлять детей отдыхать в КНДР: Там "хорошие условия"
В этом году российские дети отправятся на летний "отдых" в КНДР в так называемый "аналог "Артека".
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на председателя правления "Движения первых" Григория Гурова, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что первая группа российских детей отправится в конце июля в аналог "Артека" в КНДР.
По словам Гурова, ожидается большое количество желающих, потому что там "хорошие условия".
В апреле правительство Приморья сообщало, что российские туристы летом смогут отдохнуть на пляжах Северной Кореи. Якобы программы летних туров продолжительностью 8 и 12 дней уже разработаны.
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Тур в рай комунізму ціною в життя.
І ми маємо цим перейматись?
А от я уявив собі кумедну ситуацію.
Які-небудь ваня з маньою із Усть-З@лупінська на ціле літо спровадили свого лічінуса до такого лагєря. 31 серпня лічінус повернувся. Якщо до лагєря в голові того лічінуса була лише каша на тему путєнпрєзідєнтміра, то після лагєря до тої каші додався винегрет на тему чу-чхе.
Цими ідеями лічінус поділиться з ваньою і маньою.
А ваня з маньою - зі своїми собутильнікамі...
А собутильнікі - з іншими собутильнікамі...
...І почнеться на раZZії смута вялікая і бунт бєссмислєнно-бєспащядний...
Тут і казочці кінець, а хто слухав - молодець. (с)
Так кожен з них сподівається, що у тому "лагєрє" він буде "вєртухаєм"...
У той час як Кім Чен Ин може похвалитися своєю великою військовою та ядерною міццю перед рештою світу, багато його громадян тихо борються, страждаючи від недоїдання та поганих умов життя. Північна Корея вже давно стикається з гострою нестачею продовольства. У грудні 2021 року Всесвітня продовольча програма підрахувала, що близько 40% населення недоїдає, а 18% дітей страждають від порушень росту та розвитку через хронічне недоїдання.
Гадаю, найбільш адекватно роZZію майбутнього показав В. Войнович у книзі "Москва 2042". Коли не читали, то рекомендую.
Тільки не все можна знімати, в так повна свобода і хороші умови.
Туди ще не так просто потрапити і дорого коштує
Окрім Росії та Китаю, арабські держави Перської затоки є одними з найбільших роботодавців трудових мігрантів з Північної Кореї; у 2019 році в Кувейті працювало 5000 північнокорейських робітників.[10]
Просто не тільки туди їх беруть-це помилка.
Близько 10 країн беруть робітників, на постійній основі.
І вона давно не велика
Вона "Великою" іменується не тому що має велику площу а тому що включає в себе крім Англії ще Шотландію Уельс Північну Ірландію та "заморські території"
Так в яку з країн ти набирав північнокорейців? Я дочекаюся відповіді?
Хоть бы НАто не пришло...
Джерело:
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Він підкреслив, що домовленість про поїздки в 2024 році є також з В'єтнамом і Китаєм.
Але там монархія, а значить суворі закони. Сильно не розгуляєшся
Мабуть з того, що смiшний союзник смiшноi парашi поставив лям снарядiв+купу ракет й оком не моргнув, а цивiлiзована розвинена демократична Европа десь щось, й те впродовж року?
Це смiшно, однозначно. Але не так як поздоровлення з днем Конституцii що на паузi.
Скуштуєте "пєльмєшкі із Шаріка".