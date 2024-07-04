Сумма возмещения стоимости генераторов для столичных многоэтажек увеличится до 300 тыс. грн., - Кличко

Киев увеличивает максимальную сумму возмещения из бюджета города стоимости независимых источников электроэнергии с 80 до 300 тысяч гривен для жителей столичных многоэтажек. Соответствующее решение Киевсовет примет на своем заседании сегодня, 4 июля.

Об этом сообщил в начале сессии Киевсовета мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Речь идет о том, чтобы сделать еще более лояльным Порядок возмещения стоимости независимых источников электрической энергии. А именно: увеличить максимальный порог компенсации (для больших домов - в несколько раз). И ввести справедливую градацию: чем больше расходы дома, тем больше предельная сумма помощи от города. Ведь большая этажность жилого дома и его площадь определяют и большую потребность в энергопотреблении. А значит - необходимо более мощное оборудование для замещения электроэнергии во время отключений. Это то, что отмечали домовые громады. Потому что сегодня город компенсирует 75% стоимости оборудования, но максимальная сумма помощи - не более 80 тыс. грн за одну единицу оборудования. Мы же предлагаем увеличить максимально предельную сумму, в зависимости от этажности дома, чтобы жители могли закупать более мощное оборудование", - подчеркнул Кличко.

Город, как и сейчас, будет возмещать 75% стоимости приобретенных независимых источников электрической энергии. Но предельная сумма увеличиваются: до 100 тыс. грн - для домов до 6 этажей (включительно); 200 тыс. грн - для домов от 7 до 16 этажей (включительно); 300 тыс. грн - для домов от 17 этажей, а также для домов с пристроенными, встроенными, крышными котельными. Соответствующие изменения будут внесены в решение "О некоторых вопросах подготовки жилищного фонда столицы к прохождению зимнего периода в условиях военного положения".

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Виталий Кличко подчеркнул, что город будет возвращать деньги за приобретение генераторов жителям всех многоэтажек.

"Подчеркну: усовершенствованный порядок возмещения будет касаться не только ОСМД и ЖСК. А всех многоэтажных домов столицы, где такое решение примут жители. Убежден, усовершенствованная программа будет работать еще эффективнее. И еще больше киевских домов станут более устойчивыми в условиях энергодефицита", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева напомнил, что сегодня в столице действуют программы для ОСМД и ЖСК, позволяющие жильцам устанавливать в доме альтернативные источники питания или различное энергоэффективное оборудование. При установке независимых источников энергии бюджет города возмещает 75% стоимости оборудования. Этот механизм работает с начала полномасштабного вторжения. На сегодня в столице уже воплотили более 670 таких проектов.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что Киев готовится к сложному отопительному сезону, учитывая масштабные повреждения энергетической инфраструктуры.