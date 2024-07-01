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Новости
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Кличко рассказал о подготовке Киева к сложной зиме: передвижные котельные, генераторы, ремонт сетей

Київ збільшує допомогу воїнам на 1 млрд грн

Киев активно готовится к отопительному сезону, который может быть сложным, учитывая масштабные повреждения энергетической инфраструктуры. В частности, город компенсирует ОСМД и ЖСК 75% стоимости альтернативных источников питания и энергоэффективного оборудования.

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Киеве действуют программы для ОСМД и ЖСК, позволяющие жильцам устанавливать в доме альтернативные источники питания или различное энергоэффективное оборудование. При установке независимых источников энергии бюджет города возмещает 75% стоимости оборудования. Этот механизм работает с начала полномасштабного вторжения. В настоящее время в столице уже воплотили более 670 таких проектов и продолжают их внедрять", - сказал Кличко.

По словам мэра, с середины мая продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей.

"Несмотря на ограниченность финансов, город продолжает программу перекладки наиболее изношенных участков теплосетей. В этом году заменят еще 55 км труб. Масштабную модернизацию сетей мы начали еще до полномасштабного вторжения. На сегодня уже обновили около 400 км труб большого и среднего диаметра", - отметил Кличко.

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Он сообщил, что в планах столичных властей - отремонтировать более 150 теплоисточников, более 200 котлов, а также насосное оборудование.

Мэр Киева подчеркнул, что все котельные города, где это позволяет мощность, уже оснащены генераторами для бесперебойной работы. Работают специалисты и над тем, чтобы оборудовать генераторами более мощные теплоисточники. Также город дополнительно будет иметь еще более 50 передвижных мини-котельных, которые будут расположены в столичных больницах, родильных домах, на важных социальных объектах.

Напомним, сегодня в столице внедряют Концепцию энергетической устойчивости столицы (Энергетическое восстановление: путь к распределенной когенерации). Она предусматривает более широкое использование альтернативных источников топлива. В частности, город прорабатывает строительство двух ТЭЦ на разных берегах столицы. Они будут работать на комбинированном топливе и будут использовать высококалорийные фракции отходов. Это решает сразу две проблемы - дефицит энергии и проблему накопления мусора.

Автор: 

Киев (25667) Кличко Виталий (4651) ОСМД (43) энергетика (2567) отопительный сезон (530)


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Топ комментарии
+12
Зараз Зе-типіли приберуть - будуть у Клічко лайном кидатися.
Бо в нього рейтинг є!
А Зе-шваль ненавидить всіх у кого є рейтинг
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01.07.2024 22:02
+8
Что, зелень, и здесь Кличко виноват? Даже после того как ваши клоуны проимели полномасштабное нападение 2022 года, допустив уничтожение энергетики, не смогли защитит ь инфраструктуру (как обещал главный клоун) и забрали средства у местных бюджетов?
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01.07.2024 22:27
+7
От дивишся на борця Пороха та боксера Кличка...

А нагинає їх якесь недоросле провінціне чмо.
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01.07.2024 22:33
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Правила форума Совет форумчан
роби Мер все шо можливо....
саме на такий случяй тебе кияни і вибрали...
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01.07.2024 21:56 Ответить
а грошенята громади Києва тю-тю - ЗЄля відібрав.

ось і роби Кличко....

.
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01.07.2024 22:09 Ответить
Думка старого п@@дуна з Омерики дуже важлива
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02.07.2024 06:49 Ответить
а от і кацапчік, ну а як без них? 🤣
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02.07.2024 06:55 Ответить
Зараз Зе-типіли приберуть - будуть у Клічко лайном кидатися.
Бо в нього рейтинг є!
А Зе-шваль ненавидить всіх у кого є рейтинг
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01.07.2024 22:02 Ответить
у нас за все отвєчаєт преЗЕдент !
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01.07.2024 22:10 Ответить
"ластами махати" було набагато складніше, ніж іншим бігати з голою дупою по сценах.
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01.07.2024 22:32 Ответить
і десь я знаю - ти зможеш...
я кияни як кияни як і вся Україна - треба буде? потерплять...
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01.07.2024 22:11 Ответить
авжеж, затягнуть ЗЄльоні паски і будуть терпіти...
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01.07.2024 22:27 Ответить
невже? мериканець з Айдахо знає точно?
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02.07.2024 00:20 Ответить
Что, зелень, и здесь Кличко виноват? Даже после того как ваши клоуны проимели полномасштабное нападение 2022 года, допустив уничтожение энергетики, не смогли защитит ь инфраструктуру (как обещал главный клоун) и забрали средства у местных бюджетов?
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01.07.2024 22:27 Ответить
От дивишся на борця Пороха та боксера Кличка...

А нагинає їх якесь недоросле провінціне чмо.
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01.07.2024 22:33 Ответить
Мають бити те чмо в голову кулаками?
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01.07.2024 22:39 Ответить
мудрий український нарід Пороха та Клича нагинає !
спробуйте комусь на вулиці сказати криве слово про Чмо !
баби грудями стають на захист...
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01.07.2024 22:40 Ответить
"...пересувні котельні, генератори..." поїхали по місту "Хвиля" через "Скляний" міст на конча-заспу, а на Троєщині 4+2 години нема світла, вибачайте, бо зараз літо. А взимку, мабуть, завдяки, " пересувним котельням, генераторам готуватись треба на 24+2 нема світла. Меру- мер !
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02.07.2024 00:15 Ответить
Не скавчи, дякуй ЗЄльоному !
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02.07.2024 01:20 Ответить
сьогодні світла не було 6 годин,з 6 до 12 ночі, очевидно,на зиму Зельць готує цілодобові відключення. Зельць просто криком кричить: гої звільняйте вже поскоріше свою землю....
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02.07.2024 00:22 Ответить
Доктрина Дуе:

повітряними бомбардуваннями зробити життя населення нестерпним і викликати незадоволення урядом супротивника
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02.07.2024 01:22 Ответить
Про 75% цікаво. Ось наша ЖБК зібрала з дому /новобуд по 1000 грн з квартири на генератор. Хто ж отримає цю компенсацію?
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02.07.2024 01:36 Ответить
і ніхто не казав, що буде легко...
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02.07.2024 03:48 Ответить
не турбуйтєся за зельця,
в того світло є завжди - він же не лох і майже нетряпка...
дегенетор робить!
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02.07.2024 03:56 Ответить
 
 