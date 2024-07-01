Кличко рассказал о подготовке Киева к сложной зиме: передвижные котельные, генераторы, ремонт сетей
Киев активно готовится к отопительному сезону, который может быть сложным, учитывая масштабные повреждения энергетической инфраструктуры. В частности, город компенсирует ОСМД и ЖСК 75% стоимости альтернативных источников питания и энергоэффективного оборудования.
Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Киеве действуют программы для ОСМД и ЖСК, позволяющие жильцам устанавливать в доме альтернативные источники питания или различное энергоэффективное оборудование. При установке независимых источников энергии бюджет города возмещает 75% стоимости оборудования. Этот механизм работает с начала полномасштабного вторжения. В настоящее время в столице уже воплотили более 670 таких проектов и продолжают их внедрять", - сказал Кличко.
По словам мэра, с середины мая продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей.
"Несмотря на ограниченность финансов, город продолжает программу перекладки наиболее изношенных участков теплосетей. В этом году заменят еще 55 км труб. Масштабную модернизацию сетей мы начали еще до полномасштабного вторжения. На сегодня уже обновили около 400 км труб большого и среднего диаметра", - отметил Кличко.
Он сообщил, что в планах столичных властей - отремонтировать более 150 теплоисточников, более 200 котлов, а также насосное оборудование.
Мэр Киева подчеркнул, что все котельные города, где это позволяет мощность, уже оснащены генераторами для бесперебойной работы. Работают специалисты и над тем, чтобы оборудовать генераторами более мощные теплоисточники. Также город дополнительно будет иметь еще более 50 передвижных мини-котельных, которые будут расположены в столичных больницах, родильных домах, на важных социальных объектах.
Напомним, сегодня в столице внедряют Концепцию энергетической устойчивости столицы (Энергетическое восстановление: путь к распределенной когенерации). Она предусматривает более широкое использование альтернативных источников топлива. В частности, город прорабатывает строительство двух ТЭЦ на разных берегах столицы. Они будут работать на комбинированном топливе и будут использовать высококалорийные фракции отходов. Это решает сразу две проблемы - дефицит энергии и проблему накопления мусора.
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саме на такий случяй тебе кияни і вибрали...
ось і роби Кличко....
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Бо в нього рейтинг є!
А Зе-шваль ненавидить всіх у кого є рейтинг
я кияни як кияни як і вся Україна - треба буде? потерплять...
А нагинає їх якесь недоросле провінціне чмо.
спробуйте комусь на вулиці сказати криве слово про Чмо !
баби грудями стають на захист...
повітряними бомбардуваннями зробити життя населення нестерпним і викликати незадоволення урядом супротивника
в того світло є завжди - він же не лох і майже нетряпка...
дегенетор робить!