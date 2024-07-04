С начала суток произошло 80 боевых столкновений, самое большое количество боев на Покровском направлении - Генштаб ВСУ

С начала суток по состоянию на 16:00 на фронте произошло 80 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают страдать от циничных артиллерийских обстрелов с территории РФ. От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Сновск, Клюсы, Порозок, Александровка, Гремяч, Карповичи, Бранцовка, Турья, Прогресс, Блешня, Елино.

Боевые действия на Харьковщине

Вместе с тем, под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковщина. Сегодня, со стороны Белгорода и Шебекино террористы нанесли три удара, в частности, сбросили четыре КАБа. Целили в районы населенных пунктов Липцы, Волчанские Хутора и Охримовка.

Кроме этого, на Харьковском направлении российские оккупанты 10 раз совершили штурм оборонительных рубежей в районе Глубокого, Волчанска и Липцов. Сейчас продолжаются три боевых столкновения. Ситуация остается под контролем наших войск.

На Купянском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районе Синьковки, Стельмаховки и Новоселовки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают держать оборону.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за день армия РФ осуществила семь атак на позиции украинцев вблизи Макеевки, Грековки и Тернов. Шесть боестолкновений завершились без успеха для противника, еще одно - продолжается.

Враг продолжает искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи населенных пунктов Клещеевка и Выемка бойцами ВСУ отбито три атаки противника. Еще одно боевое столкновение не завершилось. Ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении оккупанты осуществили девять штурмов позиций нашей армии вблизи Калиновки, Григорьевки и Клещеевки. Шесть боев до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении произошло девять вражеских атак в районе Северного, Торецка и Нью-Йорка. Украинские воины отбили пять атак противника, еще четыре боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении наибольшее количество боев. С начала суток оккупанты осуществили уже 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Калинового, Прогресса, Лозоватского, Евгеновки, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 18 атак противника, шесть боев - еще продолжаются. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи Красногоровки на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе сейчас продолжаются две атаки оккупационной армии, а две уже завершились. Вблизи Парасковиевки украинские защитники успешно отбили еще один вражеский штурм.

На Времовском направлении были осуществлены четыре вражеские попытки продвинуться вперед неподалеку Водяного и Макаровки. Один бой продолжается.

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Боевые действия на юге

На Ореховском направлении подразделения наших войск отбили два штурма россиян. Здесь оккупанты потерпели неудачу в районах Вербового и Роботино.

На Приднепровском направлении враг, тоже безуспешно, дважды атаковал наших защитников вблизи Крынок. Районы населенных пунктов Дарьевка, Тягинка и Одрадокаменка подверглись удару восемью КАБами.