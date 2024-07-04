Кулеба о назначении Каллас на пост главы дипломатии ЕС: Это прорыв, особенно в контексте угроз с востока
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает прорывом назначение главы эстонского правительства Каи Каллас на должность главы дипломатии ЕС.
Об этом сообщил Кулеба в интервью ELTA Zoomas, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Назначение премьер-министра Эстонии на должность высокого представителя ЕС - это прорыв, особенно в контексте угроз с востока... Три года назад, я думаю, было бы трудно представить, что представитель страны бывшего Советского Союза может стать верховным представителем по вопросам внешней политики", - заявил Кулеба.
По словам Кулебы, это свидетельствует об одном: ЕС не прячется и не пытается быть мягче в отношении российской угрозы.
"Наоборот, он готов принять вызов с силой, с мужеством, с принципиальностью", - констатировал украинский министр.
Он добавил, что Украина будет следить за окончательными решениями и дебатами в Европарламенте относительно назначения нового руководства институтов ЕС.
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Ганьба, Кулеба , нах сюди ссср приплітати, Естонія увесь "совок" 33 роки як викинула, а він тільки зараз щось там уявляє
Україна буде не "стежити", а вболівати за Естонію.
Бо так самовіддано, як естонці, нам не допомагає ніхто.