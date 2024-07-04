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Кулеба о назначении Каллас на пост главы дипломатии ЕС: Это прорыв, особенно в контексте угроз с востока

Дмитро Кулеба та Кая Каллас

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает прорывом назначение главы эстонского правительства Каи Каллас на должность главы дипломатии ЕС.

Об этом сообщил Кулеба в интервью ELTA Zoomas, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Назначение премьер-министра Эстонии на должность высокого представителя ЕС - это прорыв, особенно в контексте угроз с востока... Три года назад, я думаю, было бы трудно представить, что представитель страны бывшего Советского Союза может стать верховным представителем по вопросам внешней политики", - заявил Кулеба.

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По словам Кулебы, это свидетельствует об одном: ЕС не прячется и не пытается быть мягче в отношении российской угрозы.

"Наоборот, он готов принять вызов с силой, с мужеством, с принципиальностью", - констатировал украинский министр.

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Он добавил, что Украина будет следить за окончательными решениями и дебатами в Европарламенте относительно назначения нового руководства институтов ЕС.

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880) Каллас Кая (232)


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Кульоба,за мітлой слідкуй! Дєрьмак в США ти й розійшовся. Забув хто головний? Ушльопок
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04.07.2024 18:23 Ответить
він неприкрито сором,язливий-ця подія просто потужно вселенського масштабу!!та блін я тиждень ікру червону істи не буду,буду купувати чорну,всякий срач виставляти як власну перемогу,вспітнів дурашка???яке воно смішне,нікчемне чипушило
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04.07.2024 18:30 Ответить
Три роки тому, я думаю, було б важко уявити, що представник країни колишнього Радянського Союзу може стати верховним представником з питань зовнішньої політики", - заявив Кулеба.

Ганьба, Кулеба , нах сюди ссср приплітати, Естонія увесь "совок" 33 роки як викинула, а він тільки зараз щось там уявляє
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04.07.2024 20:08 Ответить
Вже не тільки Естонія, а й Україна покинуа клятий совок, а у Кулеби в голові він сидить міцно.
Україна буде не "стежити", а вболівати за Естонію.
Бо так самовіддано, як естонці, нам не допомагає ніхто.
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04.07.2024 22:15 Ответить
 
 