Кулеба о назначении Каллас на пост главы дипломатии ЕС: Это прорыв, особенно в контексте угроз с востока

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает прорывом назначение главы эстонского правительства Каи Каллас на должность главы дипломатии ЕС.

Об этом сообщил Кулеба в интервью ELTA Zoomas, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Назначение премьер-министра Эстонии на должность высокого представителя ЕС - это прорыв, особенно в контексте угроз с востока... Три года назад, я думаю, было бы трудно представить, что представитель страны бывшего Советского Союза может стать верховным представителем по вопросам внешней политики", - заявил Кулеба.

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По словам Кулебы, это свидетельствует об одном: ЕС не прячется и не пытается быть мягче в отношении российской угрозы.

"Наоборот, он готов принять вызов с силой, с мужеством, с принципиальностью", - констатировал украинский министр.

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Он добавил, что Украина будет следить за окончательными решениями и дебатами в Европарламенте относительно назначения нового руководства институтов ЕС.