$1,7 млн за назначение на руководящие должности таможни: НАБУ сообщило о подозрении пасынку директора КНИИСЭ Рувину. ФОТО (обновлено)
НАБУ и САП предотвратили попытку группы лиц "поставить нужных людей" на руководящие должности в территориальных органах Государственной таможенной службы для организации коррупционных схем.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
По данным следствия, 1 млн дол. предлагали за должность руководителя Львовской таможни, а должности руководителей Волынской и Черновицкой таможни оценили в 500 тыс. дол. и 200 тыс. дол. соответственно.
Кроме того, участники группы рассчитывали на то, что руководство Гостаможслужбы "не будет замечать" коррупционные схемы на этих таможнях в обмен на половину незаконно полученных доходов.
Благодаря детективам НАБУ и прокурорам САП преступные намерения удалось предотвратить.
Двум лицам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины, инициатор преступления задержан на основании ст. 208 УПК Украины.
По данным Bihus.Info, речь идет о Назаре Шептицком – пасынке главы крупнейшего в Украине Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александра Рувина.
Впоследствии журналисты со ссылкой на оказавшийся в распоряжении редакции текст подозрения сообщило, что летом 2023 года Назар Шептицкий решил устроить подконтрольных лиц на высокие должности на таможне путем подкупа и.о. председателя Гостаможслужбы.
Для этого Шептицкий привлек посредника – им стал Руслан Черкасский, к тому времени уже бывший замглавы Таможенной службы (уволен в начале 2023 года на фоне многочисленных коррупционных скандалов). Черкасский должен передать председатель Гостаможслужбы предложение взятки за должности руководителей региональных таможен в западных областях.
"Финансировать" эти назначения и подбирать список подходящих кандидатур Шептицкий, по данным детективов, планировал вместе с сообщником Олегом Гаталяком. Кроме того, Гаталяк также должен контролировать и распределять взятки на будущем подконтрольном подразделении таможни. К примеру, с Волынской таможни в случае успеха "партнеры" планировали получать около 2 миллионов долларов ежемесячно, из которых половину оставлять себе.
В дальнейшем Шептицкий несколько раз встречался с Черкасским для обсуждения плана, во время встреч звоня по телефону Гаталяку. В ходе этих разговоров звучали не только расценки за должности на разных подразделениях таможни, но и схема поэтапной оплаты. Так, за Волынь было предложено полмиллиона долларов, а за Черновцы - 200 тысяч. Однако, судя по содержанию разговоров, это был "первый платеж" за самое назначение на должность, а в дальнейшем планировалась регулярная доплата - доля от ежемесячных незаконных доходов", - говорится в материале.
План Шептицкого провалился по "причинам, не зависевшим от Шептицкого", отмечается в тексте подозрения.
"Впрочем, в списке "подходящих" кандидатур, который Черкасский должен был передать на выбор главе Гостаможслужбы, Шептицкий лично отметил кандидатуру харьковского таможенника Герасимова. В январе 2024 года Юрия Герасимова, до этого возглавлявшего Харьковскую таможню, действительно назначили руководителем Черновицкой таможни", - добавили журналисты.
В 2021 году у отчима Назара Шептицкого Александра Рувина журналисты обнаружили недвижимость и автомобили стоимостью десятки миллионов гривен.
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Гвалт !
Негайно потрібно економічєскоє бронювання ! 😈
Шото обмєльчал какось наш наційанальний хабарник, чи знахабнів пропонувати таку дрібноту Києву, явний розвод в статті, але у нас все для народа, тобто для фраєра ушастого-лоха читача і знайдуться ж лошари які в ці цифирки повірять, хоча... найшлось же 73 % ідіотів, які обрали собі подібного 😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
Ось такі рувіни заправляють в нашій країні!
"Старта́п, стартап-компанія - нещодавно створена компанія, що будує свій бізнес на основі інновацій або інноваційних технологій, не вийшла на ринок або почала на нього виходити і що володіє обмеженими ресурсами."
1 млн за посаду Львівського митника, а Волинь 500 тис через яку йдуть основні оборотки з фіктивними фірмами.... хіба за митного поста якогось
Кріпаки будуть воювати за майбутнє цих "шляхетних" сімей, а коли скінчаться вектор розвитку країни може змінитися дуже різко і саме цього чекає Путін. Бо знає - якщо дочекається це все " панство" воювати не піде.