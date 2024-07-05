$1,7 млн ​​за назначение на руководящие должности таможни: НАБУ сообщило о подозрении пасынку директора КНИИСЭ Рувину. ФОТО (обновлено)

НАБУ и САП предотвратили попытку группы лиц "поставить нужных людей" на руководящие должности в территориальных органах Государственной таможенной службы для организации коррупционных схем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, 1 млн дол. предлагали за должность руководителя Львовской таможни, а должности руководителей Волынской и Черновицкой таможни оценили в 500 тыс. дол. и 200 тыс. дол. соответственно.

Кроме того, участники группы рассчитывали на то, что руководство Гостаможслужбы "не будет замечать" коррупционные схемы на этих таможнях в обмен на половину незаконно полученных доходов.

Благодаря детективам НАБУ и прокурорам САП преступные намерения удалось предотвратить.

Двум лицам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины, инициатор преступления задержан на основании ст. 208 УПК Украины.

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По данным Bihus.Info, речь идет о Назаре Шептицком – пасынке главы крупнейшего в Украине Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александра Рувина.

Впоследствии журналисты со ссылкой на оказавшийся в распоряжении редакции текст подозрения сообщило, что летом 2023 года Назар Шептицкий решил устроить подконтрольных лиц на высокие должности на таможне путем подкупа и.о. председателя Гостаможслужбы.

Назар Шептицький

Для этого Шептицкий привлек посредника – им стал Руслан Черкасский, к тому времени уже бывший замглавы Таможенной службы (уволен в начале 2023 года на фоне многочисленных коррупционных скандалов). Черкасский должен передать председатель Гостаможслужбы предложение взятки за должности руководителей региональных таможен в западных областях.

"Финансировать" эти назначения и подбирать список подходящих кандидатур Шептицкий, по данным детективов, планировал вместе с сообщником Олегом Гаталяком. Кроме того, Гаталяк также должен контролировать и распределять взятки на будущем подконтрольном подразделении таможни. К примеру, с Волынской таможни в случае успеха "партнеры" планировали получать около 2 миллионов долларов ежемесячно, из которых половину оставлять себе.

В дальнейшем Шептицкий несколько раз встречался с Черкасским для обсуждения плана, во время встреч звоня по телефону Гаталяку. В ходе этих разговоров звучали не только расценки за должности на разных подразделениях таможни, но и схема поэтапной оплаты. Так, за Волынь было предложено полмиллиона долларов, а за Черновцы - 200 тысяч. Однако, судя по содержанию разговоров, это был "первый платеж" за самое назначение на должность, а в дальнейшем планировалась регулярная доплата - доля от ежемесячных незаконных доходов", - говорится в материале.

План Шептицкого провалился по "причинам, не зависевшим от Шептицкого", отмечается в тексте подозрения.

"Впрочем, в списке "подходящих" кандидатур, который Черкасский должен был передать на выбор главе Гостаможслужбы, Шептицкий лично отметил кандидатуру харьковского таможенника Герасимова. В январе 2024 года Юрия Герасимова, до этого возглавлявшего Харьковскую таможню, действительно назначили руководителем Черновицкой таможни", - добавили журналисты.

В 2021 году у отчима Назара Шептицкого Александра Рувина журналисты обнаружили недвижимость и автомобили стоимостью десятки миллионов гривен.

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