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Новости Борьба с коррупцией
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$1,7 млн ​​за назначение на руководящие должности таможни: НАБУ сообщило о подозрении пасынку директора КНИИСЭ Рувину. ФОТО (обновлено)

НАБУ и САП предотвратили попытку группы лиц "поставить нужных людей" на руководящие должности в территориальных органах Государственной таможенной службы для организации коррупционных схем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, 1 млн дол. предлагали за должность руководителя Львовской таможни, а должности руководителей Волынской и Черновицкой таможни оценили в 500 тыс. дол. и 200 тыс. дол. соответственно.

Кроме того, участники группы рассчитывали на то, что руководство Гостаможслужбы "не будет замечать" коррупционные схемы на этих таможнях в обмен на половину незаконно полученных доходов.

Благодаря детективам НАБУ и прокурорам САП преступные намерения удалось предотвратить.

набу

Двум лицам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины, инициатор преступления задержан на основании ст. 208 УПК Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Ривненской таможне разоблачена схема поборов при ввозе импортных товаров, - НАБУ. ФОТО

По данным Bihus.Info, речь идет о Назаре Шептицком – пасынке главы крупнейшего в Украине Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александра Рувина.

рувін

Впоследствии журналисты со ссылкой на оказавшийся в распоряжении редакции текст подозрения сообщило, что летом 2023 года Назар Шептицкий решил устроить подконтрольных лиц на высокие должности на таможне путем подкупа и.о. председателя Гостаможслужбы.

Назар Шептицький
Назар Шептицький

Для этого Шептицкий привлек посредника – им стал Руслан Черкасский, к тому времени уже бывший замглавы Таможенной службы (уволен в начале 2023 года на фоне многочисленных коррупционных скандалов). Черкасский должен передать председатель Гостаможслужбы предложение взятки за должности руководителей региональных таможен в западных областях.

"Финансировать" эти назначения и подбирать список подходящих кандидатур Шептицкий, по данным детективов, планировал вместе с сообщником Олегом Гаталяком. Кроме того, Гаталяк также должен контролировать и распределять взятки на будущем подконтрольном подразделении таможни. К примеру, с Волынской таможни в случае успеха "партнеры" планировали получать около 2 миллионов долларов ежемесячно, из которых половину оставлять себе.

В дальнейшем Шептицкий несколько раз встречался с Черкасским для обсуждения плана, во время встреч звоня по телефону Гаталяку. В ходе этих разговоров звучали не только расценки за должности на разных подразделениях таможни, но и схема поэтапной оплаты. Так, за Волынь было предложено полмиллиона долларов, а за Черновцы - 200 тысяч. Однако, судя по содержанию разговоров, это был "первый платеж" за самое назначение на должность, а в дальнейшем планировалась регулярная доплата - доля от ежемесячных незаконных доходов", - говорится в материале.

План Шептицкого провалился по "причинам, не зависевшим от Шептицкого", отмечается в тексте подозрения.

"Впрочем, в списке "подходящих" кандидатур, который Черкасский должен был передать на выбор главе Гостаможслужбы, Шептицкий лично отметил кандидатуру харьковского таможенника Герасимова. В январе 2024 года Юрия Герасимова, до этого возглавлявшего Харьковскую таможню, действительно назначили руководителем Черновицкой таможни", - добавили журналисты.

В 2021 году у отчима Назара Шептицкого Александра Рувина журналисты обнаружили недвижимость и автомобили стоимостью десятки миллионов гривен.

Смотрите также: На Ривненской таможне разоблачена схема поборов при ввозе импортных товаров, - НАБУ. ФОТО

Автор: 

НАБУ (4232) таможня (1962) Рувин Александр (23) САП (2078) Государственная таможенная служба (170)


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Топ комментарии
+13
За місце кєровніка Львівської митниці 1 лям зелені, шо-шо... н є в є р ю🤔🧐😁 Шото какось мєлковато, там Мостиська, Краківець, Рава, та там, ******** цей лям відбивається за тиждень... лєгко
Шото обмєльчал какось наш наційанальний хабарник, чи знахабнів пропонувати таку дрібноту Києву, явний розвод в статті, але у нас все для народа, тобто для фраєра ушастого-лоха читача і знайдуться ж лошари які в ці цифирки повірять, хоча... найшлось же 73 % ідіотів, які обрали собі подібного 😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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04.07.2024 20:03 Ответить
+10
Організовувати корупційні схеми не потрібно , вони давно існують ,їх ніхто не скасовував , а тільки вдосконалюють.
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04.07.2024 23:33 Ответить
+8
Яке типове українське обличчя у рувіна на фото!
Ось такі рувіни заправляють в нашій країні!
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05.07.2024 11:27 Ответить
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Значить мало пропонували раз НАБУ тут як тут - ставки ростуть!
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04.07.2024 19:06 Ответить
Грошей не вистачає?
Гвалт !
Негайно потрібно економічєскоє бронювання ! 😈
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05.07.2024 11:25 Ответить
всім давнло відомо ,що рувін - хабарна барига з бариг , ще й зелені "прийшовся до душі" ,бо крапає практично все ,що замовляють від ОПи, одні "експертизи" по т.зв "вбивцям Шеремета" чого вартують, чи "висновки експертів" по Червінському ?
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05.07.2024 13:48 Ответить
Пропонували вони «по пацанські» нормально - пʼятдесят на пʼятдесят, тобто порівну. В новині написали, що додатково до одноразового хабаря за призначенням на посаду новопризначений чиновник буде постійно віддавати «половину незаконно отриманих доходів». А це мабуть дуже значні суми у порівнянні з мільйоном доларів і виплачуватись ці «заробітки» в центр прийняття рішень на вулиці Банковій повинні були регулярно.
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05.07.2024 11:47 Ответить
Прострочені з урядового кварталу95 піну гонять, для 73% говнобородьків…
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04.07.2024 19:11 Ответить
У мусорів є таке прислів'я- сам створюй проблему, сам вирішуй, сам отримаєш орден. От коли цих хто давав дадуть реальні вироки- повірю, а інше це бурхливе видавання діяльності, сами схему замутили, самі розкрили, самі мов борці з корупцією получать плюшки і ордени.
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04.07.2024 19:23 Ответить
За місце кєровніка Львівської митниці 1 лям зелені, шо-шо... н є в є р ю🤔🧐😁 Шото какось мєлковато, там Мостиська, Краківець, Рава, та там, ******** цей лям відбивається за тиждень... лєгко
Шото обмєльчал какось наш наційанальний хабарник, чи знахабнів пропонувати таку дрібноту Києву, явний розвод в статті, але у нас все для народа, тобто для фраєра ушастого-лоха читача і знайдуться ж лошари які в ці цифирки повірять, хоча... найшлось же 73 % ідіотів, які обрали собі подібного 😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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04.07.2024 20:03 Ответить
Там справа не в *1 лямі зелені*,а в 50% доходу,напевно нинішні керовники віддають третину(33%),тому й хотіли захопити *золоту жилу*.
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04.07.2024 23:12 Ответить
А дє красіва разлжені куп'юри на футбольному полі Львів-Арени?
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04.07.2024 22:59 Ответить
Організовувати корупційні схеми не потрібно , вони давно існують ,їх ніхто не скасовував , а тільки вдосконалюють.
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04.07.2024 23:33 Ответить
Це щось дешево, до війни посада рядового митника коштувала від 100к.
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05.07.2024 00:01 Ответить
Залишається тільки сподіватися що назарушка не дотягнувся і не впливав на результати ще й судових експертиз?
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05.07.2024 11:27 Ответить
Яке типове українське обличчя у рувіна на фото!
Ось такі рувіни заправляють в нашій країні!
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05.07.2024 11:27 Ответить
..нормальный такой украинский стартап.. все для перемоги.. чего я раньше отсюда не свалил..???
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05.07.2024 11:29 Ответить
украинский стартап - ??

"Старта́п, стартап-компанія - нещодавно створена компанія, що будує свій бізнес на основі інновацій або інноваційних технологій, не вийшла на ринок або почала на нього виходити і що володіє обмеженими ресурсами."
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05.07.2024 19:26 Ответить
Зеля, гівняк, то в Україні є корупція чи антикорупціонери та розслідувачі безпричинно поливають брудом лідора і його каман-ду?!
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05.07.2024 11:43 Ответить
Мультимільйонер Рувін може собі дозволити.
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05.07.2024 11:43 Ответить
Смішні суми...... тому їх і здали.....

1 млн за посаду Львівського митника, а Волинь 500 тис через яку йдуть основні оборотки з фіктивними фірмами.... хіба за митного поста якогось
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05.07.2024 11:54 Ответить
то це ті карупціанери, які, як казала сонцесяйна зе-лупа, втекли? чи втекли та повернулися? чи все ж нікуди не тікали?
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05.07.2024 11:56 Ответить
Всілякі "зєлєнскі" кажуть що ми маємо любити жидів незважаючи на їх гниле нутро. Вони ж жертви Холокосту раз і назавжди! Ба, навіть говорити про них в зневажливому тоні це ознака "нацизму" і "ксенофобії" яка має переслідуватись "по закону". Вони всіляко просувають "захист національних меншин" і дійшли вже до встановлення мінори на Майдані (вперше в історії православної країни!) і переслідування всіх хто протестує проти такої цинічної наруги над національною гідністю українців. На фронті їх нема. В країні вже менше 20 тисяч лишилося, але всі отакі "рувіни" мають і далі красти, "гешефтити" і паскудити все навколо себе безкарно, бо вони ж "обраний народ" і "жертви Холокосту". Але проблема не в них, а в нас! Досі здригаюся від огиди та сорому за українців які проголосували за прокацапленого жидобільшовика в президенти і на додачу до "поржать" отримали владу інородців з усіма похідними - війна, "яйця по 17", знищені міста та села, смерть та каліцтво ближніх, тотальну корупцію в офісі президента, шмігальовському кабміні і в усіх правоохоронних органах. Ну і, як вишенька на торті, "сірого кардинала єрмака, міністра умєрова, командуючого кацапа сирского з його ручним дебілом содолєм... Їх всіх потрібно судити.
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05.07.2024 12:04 Ответить
Тут главное не перепутать. Холокост - это трагедия, а Голодомор - это, гы-гы, "сеньор".
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05.07.2024 13:08 Ответить
А зачем менять когда все и так прекрасно работает на кого нужно,а для перекупки потоков эти суммы просто смешные.
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05.07.2024 12:11 Ответить
Колись мені сказали сєрьога ти не вписуєшся у систему ти або в системі або звільняєшся у кращому випадку поки не підставили міняються люди цифри а система працює гляньте на любого митника податківця прокурора суддю питання а гроші звідки 2 роки роботи до стінки не помилишся
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05.07.2024 12:23 Ответить
УДОЛИТЕ эту статью. Она демотивирует людей и они не пойдут защищать майно всех этих уважаемых людей.
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05.07.2024 13:05 Ответить
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05.07.2024 13:07 Ответить
Жыдва...
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05.07.2024 14:34 Ответить
В Украине две войны - одна с внешним врагом, другая с внутренним.
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05.07.2024 16:46 Ответить
Пора давно сказать--- мы эту войну давно проиграли, все. И знаем это. Вспомним трёх братанов. Это когда один возглавлял парламент и долго, другой всю таможню, а третий (окуеть не встать) всю погранслужбу страны! Одновременно. В Сомали до сих пор рыдают от зависти. Ну где ещё??? Опять про путина запоём....? А где кстати эти три мушкетёра? Особо семьи до правнуков? Копните. Там и ответ.
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05.07.2024 19:37 Ответить
Уявіть і зрозумійте що такий бізнес "по українські" присутній повсюди. Судді , лікарі, прокурори, не здивуюсь що і у військових. То про яку боротьбу з корупцією або справжню мобілізацію може йти мова? І ця країна хоче потрапити в НАТО !
Кріпаки будуть воювати за майбутнє цих "шляхетних" сімей, а коли скінчаться вектор розвитку країни може змінитися дуже різко і саме цього чекає Путін. Бо знає - якщо дочекається це все " панство" воювати не піде.
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05.07.2024 20:24 Ответить
А кажуть, що Україні загрожує дефолт Треба всього навсього потрясти митниці і половину зовнішнього боргу буде закрито. На черзі, прокурори, судді, депутати, міністри то що
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06.07.2024 17:12 Ответить
 
 