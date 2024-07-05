$1,7 млн за призначення на керівні посади митниці: НАБУ повідомило про підозру пасинку директора КНДІСЕ Рувіна. ФОТО (оновлено)

НАБУ і САП запобігли спробі групи осіб "поставити потрібних людей" на керівні посади в територіальних органах Державної митної служби для організації корупційних схем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, 1 млн дол. пропонували за посаду керівника Львівської митниці, а посади очільників Волинської і Чернівецької митниці оцінили в 500 тис. дол. та 200 тис. дол. відповідно.

Крім того, учасники групи розраховували на те, що керівництво Держмитслужби "не помічатиме" корупційні схеми на цих митницях в обмін на половину незаконно отриманих доходів.

Завдяки детективам НАБУ та прокурорам САП злочинним намірам вдалося запобігти.

Двом особам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України, ініціатора злочину затримано на підставі ст. 208 КПК України.

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За даними Bihus.Info, йдеться про Назара Шептицького – пасинка очільника найбільшого в Україні Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександра Рувіна.

Згодом журналісти із посиланням на текст підозри, який опинився у розпорядженні редакції, повідомило, що влітку 2023 року Назар Шептицький вирішив влаштувати підконтрольних осіб на високі посади на митниці шляхом підкупу т.в.о. голови Держмитслужби.

Назар Шептицький

Для цього Шептицький залучив посередника – ним став Руслан Черкаський, на той час уже колишній заступник очільника Митної служби (звільнений на початку 2023 року на тлі численних корупційних скандалів). Черкаський мав передати голова Держмитслужби пропозицію хабаря за посади керівників регіональних митниць у західних областях.

"Фінансувати" ці призначення та підбирати список підходящих кандидатур Шептицький, за даними детективів, планував разом зі спільником Олегом Гаталяком. Окрім того Гаталяк також мав контролювати й розподіляти хабарі на майбутньому підконтрольному підрозділі митниці. Наприклад, з Волинської митниці у разі успіху "партнери" планували отримувати близько 2 мільйонів доларів щомісяця, з яких половину лишати собі.

В подальшому Шептицький кілька разів зустрічався з Черкаським для обговорення плану, під час зустрічей телефонуючи Гаталяку. В ході цих розмов звучали не тільки "розцінки" за посади на різних підрозділах митниці, але й схема поетапної оплати. Так, "за Волинь" було запропоновано півмільйона доларів, а "за Чернівці" – 200 тисяч. Однак, судячи зі змісту розмов, це був "перший платіж" за саме призначення на посаду, а в подальшому планувалася регулярна доплата – частка від щомісячних незаконних прибутків", - йдеться в матеріалі.

План Шептицького провалився з "причин, які не залежали від Шептицького", зазначається в тексті підозри.

"Втім, в списку "підходящих" кандидатур, який Черкаський мав передати на вибір очільнику Держмитслужби, Шептицький особисто відмітив кандидатуру харківського митника Герасимова. В січні 2024 року Юрія Герасимова, який до того очолював Харківську митницю, дійсно призначили керівником Чернівецької митниці", - додали журналісти.

У 2021 році у вітчима Назара Шептицького Олександра Рувіна журналісти знайшли нерухомість та автомобілі вартістю десятки мільйонів гривень.

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