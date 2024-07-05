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Новини Боротьба з корупцією
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$1,7 млн за призначення на керівні посади митниці: НАБУ повідомило про підозру пасинку директора КНДІСЕ Рувіна. ФОТО (оновлено)

НАБУ і САП запобігли спробі групи осіб "поставити потрібних людей" на керівні посади в територіальних органах Державної митної служби для організації корупційних схем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, 1 млн дол. пропонували за посаду керівника Львівської митниці, а посади очільників Волинської і Чернівецької митниці оцінили в 500 тис. дол. та 200 тис. дол. відповідно.

Крім того, учасники групи розраховували на те, що керівництво Держмитслужби "не помічатиме" корупційні схеми на цих митницях в обмін на половину незаконно отриманих доходів.

Завдяки детективам НАБУ та прокурорам САП злочинним намірам вдалося запобігти.

набу

Двом особам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України, ініціатора злочину затримано на підставі ст. 208 КПК України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Рівненській митниці викрито схему поборів при ввезенні імпортних товарів, - НАБУ. ФОТО

За даними Bihus.Info, йдеться про Назара Шептицького – пасинка очільника найбільшого в Україні Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександра Рувіна.

рувін

Згодом журналісти із посиланням на текст підозри, який опинився у розпорядженні редакції, повідомило, що влітку 2023 року Назар Шептицький вирішив влаштувати підконтрольних осіб на високі посади на митниці шляхом підкупу т.в.о. голови Держмитслужби.

Назар Шептицький
Назар Шептицький

Для цього Шептицький залучив посередника – ним став Руслан Черкаський, на той час уже колишній заступник очільника Митної служби (звільнений на початку 2023 року на тлі численних корупційних скандалів). Черкаський мав передати голова Держмитслужби пропозицію хабаря за посади керівників регіональних митниць у західних областях.

"Фінансувати" ці призначення та підбирати список підходящих кандидатур Шептицький, за даними детективів, планував разом зі спільником Олегом Гаталяком. Окрім того Гаталяк також мав контролювати й розподіляти хабарі на майбутньому підконтрольному підрозділі митниці. Наприклад, з Волинської митниці у разі успіху "партнери" планували отримувати близько 2 мільйонів доларів щомісяця, з яких половину лишати собі.

В подальшому Шептицький кілька разів зустрічався з Черкаським для обговорення плану, під час зустрічей телефонуючи Гаталяку. В ході цих розмов звучали не тільки "розцінки" за посади на різних підрозділах митниці, але й схема поетапної оплати. Так, "за Волинь" було запропоновано півмільйона доларів, а "за Чернівці" – 200 тисяч. Однак, судячи зі змісту розмов, це був "перший платіж" за саме призначення на посаду, а в подальшому планувалася регулярна доплата – частка від щомісячних незаконних прибутків", - йдеться в матеріалі.

План Шептицького провалився з "причин, які не залежали від Шептицького", зазначається в тексті підозри.

"Втім, в списку "підходящих" кандидатур, який Черкаський мав передати на вибір очільнику Держмитслужби, Шептицький особисто відмітив кандидатуру харківського митника Герасимова. В січні 2024 року Юрія Герасимова, який до того очолював Харківську митницю, дійсно призначили керівником Чернівецької митниці", - додали журналісти.

У 2021 році у вітчима Назара Шептицького Олександра Рувіна журналісти знайшли нерухомість та автомобілі вартістю десятки мільйонів гривень.

Читайте: Митники заблокували незаконне ввезення іранського скла

Автор: 

НАБУ (5095) митниця (1883) Рувін (23) САП (2238) Державна митна служба (662)


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Топ коментарі
+13
За місце кєровніка Львівської митниці 1 лям зелені, шо-шо... н є в є р ю🤔🧐😁 Шото какось мєлковато, там Мостиська, Краківець, Рава, та там, ******** цей лям відбивається за тиждень... лєгко
Шото обмєльчал какось наш наційанальний хабарник, чи знахабнів пропонувати таку дрібноту Києву, явний розвод в статті, але у нас все для народа, тобто для фраєра ушастого-лоха читача і знайдуться ж лошари які в ці цифирки повірять, хоча... найшлось же 73 % ідіотів, які обрали собі подібного 😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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04.07.2024 20:03 Відповісти
+10
Організовувати корупційні схеми не потрібно , вони давно існують ,їх ніхто не скасовував , а тільки вдосконалюють.
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04.07.2024 23:33 Відповісти
+8
Яке типове українське обличчя у рувіна на фото!
Ось такі рувіни заправляють в нашій країні!
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05.07.2024 11:27 Відповісти
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Значить мало пропонували раз НАБУ тут як тут - ставки ростуть!
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04.07.2024 19:06 Відповісти
Грошей не вистачає?
Гвалт !
Негайно потрібно економічєскоє бронювання ! 😈
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05.07.2024 11:25 Відповісти
всім давнло відомо ,що рувін - хабарна барига з бариг , ще й зелені "прийшовся до душі" ,бо крапає практично все ,що замовляють від ОПи, одні "експертизи" по т.зв "вбивцям Шеремета" чого вартують, чи "висновки експертів" по Червінському ?
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05.07.2024 13:48 Відповісти
Пропонували вони «по пацанські» нормально - пʼятдесят на пʼятдесят, тобто порівну. В новині написали, що додатково до одноразового хабаря за призначенням на посаду новопризначений чиновник буде постійно віддавати «половину незаконно отриманих доходів». А це мабуть дуже значні суми у порівнянні з мільйоном доларів і виплачуватись ці «заробітки» в центр прийняття рішень на вулиці Банковій повинні були регулярно.
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05.07.2024 11:47 Відповісти
Прострочені з урядового кварталу95 піну гонять, для 73% говнобородьків…
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04.07.2024 19:11 Відповісти
У мусорів є таке прислів'я- сам створюй проблему, сам вирішуй, сам отримаєш орден. От коли цих хто давав дадуть реальні вироки- повірю, а інше це бурхливе видавання діяльності, сами схему замутили, самі розкрили, самі мов борці з корупцією получать плюшки і ордени.
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04.07.2024 19:23 Відповісти
За місце кєровніка Львівської митниці 1 лям зелені, шо-шо... н є в є р ю🤔🧐😁 Шото какось мєлковато, там Мостиська, Краківець, Рава, та там, ******** цей лям відбивається за тиждень... лєгко
Шото обмєльчал какось наш наційанальний хабарник, чи знахабнів пропонувати таку дрібноту Києву, явний розвод в статті, але у нас все для народа, тобто для фраєра ушастого-лоха читача і знайдуться ж лошари які в ці цифирки повірять, хоча... найшлось же 73 % ідіотів, які обрали собі подібного 😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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04.07.2024 20:03 Відповісти
Там справа не в *1 лямі зелені*,а в 50% доходу,напевно нинішні керовники віддають третину(33%),тому й хотіли захопити *золоту жилу*.
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04.07.2024 23:12 Відповісти
А дє красіва разлжені куп'юри на футбольному полі Львів-Арени?
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04.07.2024 22:59 Відповісти
Організовувати корупційні схеми не потрібно , вони давно існують ,їх ніхто не скасовував , а тільки вдосконалюють.
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04.07.2024 23:33 Відповісти
Це щось дешево, до війни посада рядового митника коштувала від 100к.
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05.07.2024 00:01 Відповісти
Залишається тільки сподіватися що назарушка не дотягнувся і не впливав на результати ще й судових експертиз?
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05.07.2024 11:27 Відповісти
Яке типове українське обличчя у рувіна на фото!
Ось такі рувіни заправляють в нашій країні!
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05.07.2024 11:27 Відповісти
..нормальный такой украинский стартап.. все для перемоги.. чего я раньше отсюда не свалил..???
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05.07.2024 11:29 Відповісти
украинский стартап - ??

"Старта́п, стартап-компанія - нещодавно створена компанія, що будує свій бізнес на основі інновацій або інноваційних технологій, не вийшла на ринок або почала на нього виходити і що володіє обмеженими ресурсами."
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05.07.2024 19:26 Відповісти
Зеля, гівняк, то в Україні є корупція чи антикорупціонери та розслідувачі безпричинно поливають брудом лідора і його каман-ду?!
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05.07.2024 11:43 Відповісти
Мультимільйонер Рувін може собі дозволити.
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05.07.2024 11:43 Відповісти
Смішні суми...... тому їх і здали.....

1 млн за посаду Львівського митника, а Волинь 500 тис через яку йдуть основні оборотки з фіктивними фірмами.... хіба за митного поста якогось
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05.07.2024 11:54 Відповісти
то це ті карупціанери, які, як казала сонцесяйна зе-лупа, втекли? чи втекли та повернулися? чи все ж нікуди не тікали?
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05.07.2024 11:56 Відповісти
Всілякі "зєлєнскі" кажуть що ми маємо любити жидів незважаючи на їх гниле нутро. Вони ж жертви Холокосту раз і назавжди! Ба, навіть говорити про них в зневажливому тоні це ознака "нацизму" і "ксенофобії" яка має переслідуватись "по закону". Вони всіляко просувають "захист національних меншин" і дійшли вже до встановлення мінори на Майдані (вперше в історії православної країни!) і переслідування всіх хто протестує проти такої цинічної наруги над національною гідністю українців. На фронті їх нема. В країні вже менше 20 тисяч лишилося, але всі отакі "рувіни" мають і далі красти, "гешефтити" і паскудити все навколо себе безкарно, бо вони ж "обраний народ" і "жертви Холокосту". Але проблема не в них, а в нас! Досі здригаюся від огиди та сорому за українців які проголосували за прокацапленого жидобільшовика в президенти і на додачу до "поржать" отримали владу інородців з усіма похідними - війна, "яйця по 17", знищені міста та села, смерть та каліцтво ближніх, тотальну корупцію в офісі президента, шмігальовському кабміні і в усіх правоохоронних органах. Ну і, як вишенька на торті, "сірого кардинала єрмака, міністра умєрова, командуючого кацапа сирского з його ручним дебілом содолєм... Їх всіх потрібно судити.
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05.07.2024 12:04 Відповісти
Тут главное не перепутать. Холокост - это трагедия, а Голодомор - это, гы-гы, "сеньор".
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05.07.2024 13:08 Відповісти
А зачем менять когда все и так прекрасно работает на кого нужно,а для перекупки потоков эти суммы просто смешные.
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05.07.2024 12:11 Відповісти
Колись мені сказали сєрьога ти не вписуєшся у систему ти або в системі або звільняєшся у кращому випадку поки не підставили міняються люди цифри а система працює гляньте на любого митника податківця прокурора суддю питання а гроші звідки 2 роки роботи до стінки не помилишся
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05.07.2024 12:23 Відповісти
УДОЛИТЕ эту статью. Она демотивирует людей и они не пойдут защищать майно всех этих уважаемых людей.
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05.07.2024 13:05 Відповісти
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05.07.2024 13:07 Відповісти
Жыдва...
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05.07.2024 14:34 Відповісти
В Украине две войны - одна с внешним врагом, другая с внутренним.
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05.07.2024 16:46 Відповісти
Пора давно сказать--- мы эту войну давно проиграли, все. И знаем это. Вспомним трёх братанов. Это когда один возглавлял парламент и долго, другой всю таможню, а третий (окуеть не встать) всю погранслужбу страны! Одновременно. В Сомали до сих пор рыдают от зависти. Ну где ещё??? Опять про путина запоём....? А где кстати эти три мушкетёра? Особо семьи до правнуков? Копните. Там и ответ.
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05.07.2024 19:37 Відповісти
Уявіть і зрозумійте що такий бізнес "по українські" присутній повсюди. Судді , лікарі, прокурори, не здивуюсь що і у військових. То про яку боротьбу з корупцією або справжню мобілізацію може йти мова? І ця країна хоче потрапити в НАТО !
Кріпаки будуть воювати за майбутнє цих "шляхетних" сімей, а коли скінчаться вектор розвитку країни може змінитися дуже різко і саме цього чекає Путін. Бо знає - якщо дочекається це все " панство" воювати не піде.
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05.07.2024 20:24 Відповісти
А кажуть, що Україні загрожує дефолт Треба всього навсього потрясти митниці і половину зовнішнього боргу буде закрито. На черзі, прокурори, судді, депутати, міністри то що
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06.07.2024 17:12 Відповісти
 
 