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Эрдоган встретился с Си Цзиньпином: Предупредил о глобальной опасности от войны в Украине

Реджеп Ердоган

Турецкий президент Реджеп Эрдоган во время визита в Астану на 24-й саммит Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, встретился с председателем Китая Си Цзиньпином. Он предупредил Си о глобальной опасности от войн в Украине и Израиле.

Во время встречи лидеры стран обсудили отношения Китая и Турции, войну в Украине и конфликт между Израилем и ХАМАС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он подчеркнул, что война в Украине и конфликт Израиля и ХАМАС могут распространиться на региональном и глобальном уровнях. Также турецкий президент подчеркнул, что международное сообщество должно принять эффективные меры против этого.

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Эрдоган добавил, что целью также является продолжение шагов, направленных на улучшение отношений между Турцией и Китаем во всех сферах, и что это пойдет на пользу обеим странам.

Напомним, 3 июля Эрдоган на встрече с диктатором Владимиром Путиным заявил: "В российско-украинской войне возможен справедливый мир, который может удовлетворить обе стороны".

Автор: 

Эрдоган Реджеп Тайип (920) Си Цзиньпин (301)


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Топ комментарии
+4
Ще одна шавка, так само як і наша хоче визнання...
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04.07.2024 19:50 Ответить
+2
Попередив комуняку який дав добро ***** на цю війну
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04.07.2024 19:53 Ответить
+1
Едік, а твій начальник штабу з картами напряму опасностєй був присутній?

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04.07.2024 19:47 Ответить
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04.07.2024 19:42 Ответить
Сили « добра» збираються до кучі-
Китай, рф, північна Корея, Іран, Турція…

Іх дуже турбує «мир».
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04.07.2024 19:51 Ответить
Едік, а твій начальник штабу з картами напряму опасностєй був присутній?

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04.07.2024 19:47 Ответить
Ще одна шавка, так само як і наша хоче визнання...
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04.07.2024 19:50 Ответить
Ніхто нам правди ніколи не скаже для чого вони зустрілися. путін, пердган і дзі це одна шайка лейка. Нічого доброго не буде.
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04.07.2024 19:52 Ответить
Попередив комуняку який дав добро ***** на цю війну
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04.07.2024 19:53 Ответить
Пусть в очко идут оба.
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04.07.2024 20:29 Ответить
Ато таваріщь сі без султана "ніцево нє знала"
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04.07.2024 21:11 Ответить
Шанхайської організації

Шахнайської організації
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04.07.2024 21:27 Ответить
До речі ,хто не в курсі , терерішні окуповані частини Херсонщини і Запоріжжя ,південна Донеччина і Крим до 1774 року належали тодішній Османській імперії ( ******** Туреччині ) після чого їх забрала тодішня Російська імперія і зробила з них Новоросію . Ті ж самі кримські татари є близькими за походження з турками ,а кримсько-татарська мова мало чим відрізняється від турецької ,то чому ж тоді турки не захищають своїх єдинокровних братів і сестер від від рашки і чому Ердоган як води в рот набрав , питання дуже цікаве .
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04.07.2024 22:42 Ответить
а вони їх і у кінці 18 ст. не захищали....здали Кримське Ханство Рашці.
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04.07.2024 23:40 Ответить
Султан с товарищем председателеи запросто ****** вертеть могут, если бы только хотели прекратить войну.
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05.07.2024 02:17 Ответить
 
 