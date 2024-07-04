Эрдоган встретился с Си Цзиньпином: Предупредил о глобальной опасности от войны в Украине

Турецкий президент Реджеп Эрдоган во время визита в Астану на 24-й саммит Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, встретился с председателем Китая Си Цзиньпином. Он предупредил Си о глобальной опасности от войн в Украине и Израиле.

Во время встречи лидеры стран обсудили отношения Китая и Турции, войну в Украине и конфликт между Израилем и ХАМАС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он подчеркнул, что война в Украине и конфликт Израиля и ХАМАС могут распространиться на региональном и глобальном уровнях. Также турецкий президент подчеркнул, что международное сообщество должно принять эффективные меры против этого.

Смотрите также: В Кремле считают, что Эрдоган не может быть посредником в переговорах Украины и РФ, - росСМИ

Эрдоган добавил, что целью также является продолжение шагов, направленных на улучшение отношений между Турцией и Китаем во всех сферах, и что это пойдет на пользу обеим странам.

Напомним, 3 июля Эрдоган на встрече с диктатором Владимиром Путиным заявил: "В российско-украинской войне возможен справедливый мир, который может удовлетворить обе стороны".