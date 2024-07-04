Чехия запретила въезд россиянам, не имеющим биометрических паспортов

С 3 июля Чехия не признает небиометрические паспорта РФ. Отныне россияне не смогут въехать на территорию страны с таким документом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство CTK со ссылкой на чешское Министерство иностранных дел.

"Если гражданин России появляется в Чехии с небиометрическим паспортом, то он или она находится здесь нелегально, и мы пытаемся решить, что с ними делать", - пояснила представитель ведомства Мариана Вернерова.

По ее словам, документы старого образца легче подделать.

В свою очередь, Министр иностранных дел страны Ян Липавский отметил, что новое требование к россиянам обусловлено вопросами безопасности.

"Мы не будем ждать очередной диверсии. Каждый, кто хочет остаться в нашей стране, должен доказать, что он тот, за кого себя выдает. Поэтому россиянам будет недостаточно паспортов с небиометрическими данными, которым, в частности, пользовались убийцы во Врбетике", - подчеркнул он.

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