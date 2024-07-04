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Чехия запретила въезд россиянам, не имеющим биометрических паспортов

чехія

С 3 июля Чехия не признает небиометрические паспорта РФ. Отныне россияне не смогут въехать на территорию страны с таким документом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство CTK со ссылкой на чешское Министерство иностранных дел.

"Если гражданин России появляется в Чехии с небиометрическим паспортом, то он или она находится здесь нелегально, и мы пытаемся решить, что с ними делать", - пояснила представитель ведомства Мариана Вернерова.

По ее словам, документы старого образца легче подделать.

В свою очередь, Министр иностранных дел страны Ян Липавский отметил, что новое требование к россиянам обусловлено вопросами безопасности.

"Мы не будем ждать очередной диверсии. Каждый, кто хочет остаться в нашей стране, должен доказать, что он тот, за кого себя выдает. Поэтому россиянам будет недостаточно паспортов с небиометрическими данными, которым, в частности, пользовались убийцы во Врбетике", - подчеркнул он.

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Автор: 

россия (96169) Чехия (1741) биометрические паспорта (255)


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Топ комментарии
+3
Нащо взагалі цю ницю нечість пускати в свою країну?
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04.07.2024 20:23 Ответить
+2
В нас почьта рассіі не працює і я не русскій і тому підкови мені ні до чого.
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04.07.2024 22:13 Ответить
+1
Навіщо взагалі приймають хоч десь росіян? Чому їм не відріжуть інтернет? Чим вони кращі за КНДР? КНДР не ведуть війни уже 70 років
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04.07.2024 20:26 Ответить
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Нащо взагалі цю ницю нечість пускати в свою країну?
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04.07.2024 20:23 Ответить
Навіщо взагалі приймають хоч десь росіян? Чому їм не відріжуть інтернет? Чим вони кращі за КНДР? КНДР не ведуть війни уже 70 років
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04.07.2024 20:26 Ответить
я би взагалі заборонив би їм вїзд без трекера у холці.
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04.07.2024 20:26 Ответить
Навіщо їх пускають/приймають?
Бо вони везуть бабло. Багато бабла....
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04.07.2024 20:30 Ответить
Це вони так жартують ?

Практично всі у них біометричні.

Я навіть не бачив старих вже років 10
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04.07.2024 20:48 Ответить
Там повинно бути вказано довжину рогів та розмір копит.
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04.07.2024 21:52 Ответить
У вас який розмірчик ?
Вишлю вам взуття
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04.07.2024 21:56 Ответить
В нас почьта рассіі не працює і я не русскій і тому підкови мені ні до чого.
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04.07.2024 22:13 Ответить
Якщо так піде і далі, то на туристів з Бабуінії будуть збігатись дивитись як на кодло бояр, які приїхали як почт Петрушки 1 на води в Спа. Замість трекера там були блохи.
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04.07.2024 21:54 Ответить
Для уникнення диверсій варто зобов'язати немитих за кордоном цілодобово носити кокошник та личаки, а за порушення - відстріл з похованням у скотомогильнику.
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04.07.2024 23:57 Ответить
Гнать рашистов путинячих сцаной тряпкой!
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05.07.2024 02:12 Ответить
 
 