Глава Нацбанка Пышный подтвердил намерение ограничить переводы с карты на карту для граждан

Национальный банк Украины (НБУ) намерен ограничить количество карточных переводов и ввести лимиты перевода денег с карты на карту между физическими лицами (операции р2р, person-to-person), сейчас этот вопрос обсуждается с волонтерами.

Андрей Пышный во время презентации отчета о работе НБУ на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, передает БизнесЦензор.

"Сейчас у нас идет фаза обсуждения этого вопроса с волонтерами. Мы хотим, чтобы позиция и политика, которую Национальный банк будет реализовывать в этом непростом с точки зрения общественного восприятия вопросе, была максимально понятной и воспринималась теми, кто сегодня испытывает определенную тревогу относительно этого решения", - рассказал глава Нацбанка.

"Команда сейчас на второй итерации обсуждения с волонтерской средой, мы собираем их позиции, анализируем и будем выходить, надеюсь, на следующей неделе на очередную встречу и обсуждение с ними. Но мы устойчивы в своем намерении найти решение этой непростой, но опасной проблемы", - добавил Пышный.

Как сообщалось, в конце мая Национальный банк анонсировал ограничение карточных переводов и введение лимитов перевода средств с карты на карту между физическими лицами (операции р2р, person-to-person).

Планируется, что лимиты на исходящие р2р переводы могут составить 100 тыс. грн и 30 операций в месяц для одного счета.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензора: НБУ хочет ограничить карточные переводы. Что нужно знать