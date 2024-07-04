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Глава Нацбанка Пышный подтвердил намерение ограничить переводы с карты на карту для граждан

переводы,платежи

Национальный банк Украины (НБУ) намерен ограничить количество карточных переводов и ввести лимиты перевода денег с карты на карту между физическими лицами (операции р2р, person-to-person), сейчас этот вопрос обсуждается с волонтерами.

Андрей Пышный во время презентации отчета о работе НБУ на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, передает БизнесЦензор.

"Сейчас у нас идет фаза обсуждения этого вопроса с волонтерами. Мы хотим, чтобы позиция и политика, которую Национальный банк будет реализовывать в этом непростом с точки зрения общественного восприятия вопросе, была максимально понятной и воспринималась теми, кто сегодня испытывает определенную тревогу относительно этого решения", - рассказал глава Нацбанка.

"Команда сейчас на второй итерации обсуждения с волонтерской средой, мы собираем их позиции, анализируем и будем выходить, надеюсь, на следующей неделе на очередную встречу и обсуждение с ними. Но мы устойчивы в своем намерении найти решение этой непростой, но опасной проблемы", - добавил Пышный.

Как сообщалось, в конце мая Национальный банк анонсировал ограничение карточных переводов и введение лимитов перевода средств с карты на карту между физическими лицами (операции р2р, person-to-person).

Планируется, что лимиты на исходящие р2р переводы могут составить 100 тыс. грн и 30 операций в месяц для одного счета.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензора: НБУ хочет ограничить карточные переводы. Что нужно знать

Автор: 

банки (1937) кредитные карточки (23) НБУ (4836) денежные переводы (18)


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пышный гондон.
дайте свободу украинцам и вы охренеете от результата. мир охренеет.
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05.07.2024 00:44 Ответить
Там суммы от миллиона, это вообще никак не колышет простого украинца.
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05.07.2024 04:43 Ответить
Вибачте, я не пам'ятаю. З якої сфери економичного сектору України і ким працював Пишний до своєї поїздки на соціальному лифті цей Глава Нацбанку? Блазнем у 95 кварталі чи продавцем у ларьках?
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05.07.2024 06:32 Ответить
Ну, думаю, тем кого касается перевод денег в 100 тыс грн пооткрывают счета в польских банках, вместо украинских. Короче это конечно не удобно, но не так уж трагично.
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05.07.2024 08:29 Ответить
 
 