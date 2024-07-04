Словакия призывает к сдержанности в переговорах по вступлению Украины в НАТО, чтобы не допустить эскалации, - президент Пеллегрини

Словакия выступает за сдержанность в переговорах о вступлении Украины в НАТО, чтобы не допустить эскалации.

Об этом президент Словакии Петер Пеллегрини сказал на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Европейскую правду.

Пеллегрини указал на разногласия во взглядах двух президентов на вопрос переговоров о вступлении Украины в НАТО.

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"Президент Дуда выступает за скорейшее начало переговоров о вступлении Украины в НАТО, мы же призываем к сдержанности. Чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности", - заявил президент Словакии.

Он также добавил, что они с Дудой откровенно поговорили о теме следующего саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне на следующей неделе.

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"Я подтвердил, что Словакия превысила объем инвестиций в оборону как таковую, и на данный момент наши инвестиции находятся на уровне 2,11% ВВП", - сказал президент Словакии в ответ на предложение Дуды, чтобы на следующем саммите страны делали вклад в оборону на уровне трех процентов ВВП.