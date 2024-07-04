Словакия призывает к сдержанности в переговорах по вступлению Украины в НАТО, чтобы не допустить эскалации, - президент Пеллегрини
Словакия выступает за сдержанность в переговорах о вступлении Украины в НАТО, чтобы не допустить эскалации.
Об этом президент Словакии Петер Пеллегрини сказал на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Европейскую правду.
Пеллегрини указал на разногласия во взглядах двух президентов на вопрос переговоров о вступлении Украины в НАТО.
"Президент Дуда выступает за скорейшее начало переговоров о вступлении Украины в НАТО, мы же призываем к сдержанности. Чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности", - заявил президент Словакии.
Он также добавил, что они с Дудой откровенно поговорили о теме следующего саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне на следующей неделе.
"Я подтвердил, что Словакия превысила объем инвестиций в оборону как таковую, и на данный момент наши инвестиции находятся на уровне 2,11% ВВП", - сказал президент Словакии в ответ на предложение Дуды, чтобы на следующем саммите страны делали вклад в оборону на уровне трех процентов ВВП.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бо б між подумати що корукція цвіте буйним цвітом під час правління найвеличнішого зе-янелоха оманського ??? бо в 2019 році нам по різних олігархічних телепомойках, класу Г+Г, розповідали що корукція, "свинарчуки" це тільки за влади Порошенка !!!
Але, скоріш за все, наші ЕрЗе не здатні домовлятися з сусідами в інтересах України...