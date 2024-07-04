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Словакия призывает к сдержанности в переговорах по вступлению Украины в НАТО, чтобы не допустить эскалации, - президент Пеллегрини

Анджей Дуда і Петер Пеллегріні

Словакия выступает за сдержанность в переговорах о вступлении Украины в НАТО, чтобы не допустить эскалации.

Об этом президент Словакии Петер Пеллегрини сказал на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Европейскую правду.

Пеллегрини указал на разногласия во взглядах двух президентов на вопрос переговоров о вступлении Украины в НАТО.

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"Президент Дуда выступает за скорейшее начало переговоров о вступлении Украины в НАТО, мы же призываем к сдержанности. Чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности", - заявил президент Словакии.

Он также добавил, что они с Дудой откровенно поговорили о теме следующего саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне на следующей неделе.

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"Я подтвердил, что Словакия превысила объем инвестиций в оборону как таковую, и на данный момент наши инвестиции находятся на уровне 2,11% ВВП", - сказал президент Словакии в ответ на предложение Дуды, чтобы на следующем саммите страны делали вклад в оборону на уровне трех процентов ВВП.

Автор: 

Словакия (992) членство в НАТО (1534) Петер Пелегрини (16)


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Топ комментарии
+8
Все уроды , гавкающие про эскалацию , приблжают её .
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04.07.2024 22:35 Ответить
+5
Одно слово, сцикуни. Що Дуда, що цей ********.
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04.07.2024 22:40 Ответить
+4
Захід носиться з оцією ЕСКАЛАЦІЄЮ як баба з писаною торбою. Щоб відмазатись від війни. Захід у кращих традиціях минулого готов заплатить агресору аби тільки агресор пішов від їх кордонів ?
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04.07.2024 22:39 Ответить
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А хіба Украіні шось світить?
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04.07.2024 22:34 Ответить
Без Украины НАТО неполноценно. Украина с Польшей, скандинавами, странами Балтии - санитарный кордон от запутиняченых рашистов. Вступим. Словаков и мадьяр никто не спросит. Фиг им. Всему свое время.
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05.07.2024 02:02 Ответить
Все уроды , гавкающие про эскалацию , приблжают её .
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04.07.2024 22:35 Ответить
Слимаччина...
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04.07.2024 22:36 Ответить
Все з ескалацією носяться.
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04.07.2024 22:37 Ответить
Захід носиться з оцією ЕСКАЛАЦІЄЮ як баба з писаною торбою. Щоб відмазатись від війни. Захід у кращих традиціях минулого готов заплатить агресору аби тільки агресор пішов від їх кордонів ?
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04.07.2024 22:39 Ответить
Байден собирается больше спать, поэтому не будет планировать мероприятия позже 20:00, - CNN со ссылкой на источники
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04.07.2024 22:40 Ответить
Одно слово, сцикуни. Що Дуда, що цей ********.
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04.07.2024 22:40 Ответить
М-м-м... Єскалація точно буде. Ядерна.
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04.07.2024 22:40 Ответить
А навіщо тоді нам обіцяли НАТО якщо знали, що буде ескалація? Чи на нас перевіряли, чи буде чи не буде? А от коли стало, то вже не варто поспішати. Дякуємо і вашим і нашим витівникам.
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04.07.2024 22:45 Ответить
Вже навіть останньому дебілу зрозуміло, що Україну в нато приймуть приблизно ніколи. Це ж стосується ЄС. Будемо довічними партнерами, перед відкритими дверима. Нажаль з Україною асоціюється не лише війна, а й корупція.
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04.07.2024 22:48 Ответить
саме через комунцію влади зе-янелохів і посуміснитву запроданців, колоборантів нас не беруть в ЄС і НАТО - там нікому не потрібна ще одна прокацапське, корукційна мадярія, з маленьким, тупорилим, неадекватним зе-царьком при владі, з кучею агентів кацапського фсб !!!!
бо б між подумати що корукція цвіте буйним цвітом під час правління найвеличнішого зе-янелоха оманського ??? бо в 2019 році нам по різних олігархічних телепомойках, класу Г+Г, розповідали що корукція, "свинарчуки" це тільки за влади Порошенка !!!



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05.07.2024 08:16 Ответить
А НАШО НАТО ЯКЩО ВОНО НЕ ЗАХИЩАЄ?
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04.07.2024 22:52 Ответить
За 2 роки зепідарота повинна була створити сотні державних виробництв зброї. По всій країні є повно бувших воєнних заводів з бункерами та підземними поверхами. Замість того щоб упрошувати Антов, чи Луч щось зробити, та платити їм мільйонні прибутки, державні підприємства працюють по собівартості на держзамовлення. Замість того щоб ловити людей на вулицях запропонувати цивільну мобілізацію на такі підприємства. Ми повинні масово виробляти ПВО, дрони, крилаті ракети і балістичні. Коли на одну маскальську ракету ми зможемо ударити 10 ракетами, в будь яку точку яку захочемо, вони перестануть стріляти по нам.
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04.07.2024 22:53 Ответить
ніхто в здоровому глузді не хоче воювати , змиріться з цим
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04.07.2024 22:54 Ответить
Вам пиз..а без України,а трампушка умиє руки!ну це вже ясно на 95%.Такшо готуйтесь словаки воювати десь в литві на осінь-зиму 24р.Або моліться на Україну і помагайте зброєю на всю катушку,якщо не хочете десь під Вільнюсом вмирати!Це лише питання часу коли куйло буде нато пробувати на п"яту статтю.
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04.07.2024 22:57 Ответить
стриманість у переговорах про вступ України в НАТО, щоб не допустити ескалації. - це є НАТІВСЬКЕ ПОСЛАННЯ КУЙЛУ ,ЯКИМ НАТО ДАЄ ЙОМУ ДОЗВІЛ ЗНИЩУВАТИ УКРАЇНУ І ВБИВАТИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД СТІЛЬКИ .СКІЛЬКИ ЙОМУ БУДЕ ПОТРІБНО (потвори і сучі діти)
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04.07.2024 22:58 Ответить
головне, не всратися
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04.07.2024 22:59 Ответить
наче якщо б у ***** є можливість щось там ескалирати та він сидить такий і чікає що ж там з перемовинами вступу до НАТО, бо після вступу Фінляндії та Швеції будь яка теза про ескалацію, *****цію те що - спекуляція
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04.07.2024 23:11 Ответить
А яка ще може бути ескалація коли йде повномасштабна війна? Шо ті словаки курять? Чи ********** бабосики відпрацьовують?
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04.07.2024 23:13 Ответить
Щоб не допуститипрориву памперсів... Блін, чуваки, нафіг вам таке НАТО, шо ви сситеся якихось ескалацій через прийняття України?
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04.07.2024 23:14 Ответить
Ще не встигли охолонути крісла від жоп ...
Але, скоріш за все, наші ЕрЗе не здатні домовлятися з сусідами в інтересах України...
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04.07.2024 23:33 Ответить
Фейспалм. А може дихати перестати українцям? А то ескалація буде. Як же заграли ці боязкі ...
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04.07.2024 23:36 Ответить
Хай на своєму кабінеті напише "Знімаю ескалацію зализуванням дірки в жопі".
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04.07.2024 23:38 Ответить
Шо, словаки, ***** сцытесь? От же ж гниды.
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05.07.2024 01:55 Ответить
Якої ескалації ми ще не бачили??
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05.07.2024 08:34 Ответить
Як ви вже забембекали тою ескалацією, хутін має боятися ескалації, а не ви
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05.07.2024 08:47 Ответить
Проблема конечно не в ескалации. Но об этом прямо не говорят.
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05.07.2024 13:35 Ответить
А то путін нападьот!!!
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05.07.2024 14:39 Ответить
 
 