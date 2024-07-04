Воздушные силы зафиксировали две группы "Шахедов" в северных областях
Вечером 4 июля россияне атакуют территорию Украины ударными беспилотниками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил ВСУ.
Первая группа вражеских БпЛА движется через Черниговскую область - в западном направлении.
Вторая - через Сумскую область курсом на Полтавщину.
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Юра Малко
показать весь комментарий04.07.2024 23:37 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
frank sonatra
показать весь комментарий05.07.2024 02:41 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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