Воздушные силы зафиксировали две группы "Шахедов" в северных областях

Вечером 4 июля россияне атакуют территорию Украины ударными беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил ВСУ.

Первая группа вражеских БпЛА движется через Черниговскую область - в западном направлении.

Вторая - через Сумскую область курсом на Полтавщину.

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