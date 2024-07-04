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Воздушные силы зафиксировали две группы "Шахедов" в северных областях

шахеди

Вечером 4 июля россияне атакуют территорию Украины ударными беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил ВСУ.

Первая группа вражеских БпЛА движется через Черниговскую область - в западном направлении.
Вторая - через Сумскую область курсом на Полтавщину.

Читайте также: Разведывательный БПЛА зафиксирован на Днепропетровщине, - Воздушные силы

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