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Новости Война
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Разведывательный БПЛА зафиксирован на Днепропетровщине, - Воздушные силы

На Дніпропетровщині розвідувальний БПЛА РФ

На Днепропетровщине зафиксирован разведывательный беспилотник российских оккупантов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

"Днепропетровская область - возможна работа ПВО по вражескому разведывательному БпЛА!" - говорится в сообщении.

Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

Также читайте: Игнат об ударе РФ по аэродрому в Миргороде: Потери есть, но не такие, как приписывает себе враг

Автор: 

беспилотник (3741) Воздушные силы (2399)


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ПРОКИНУЛИСЯ!
Про....лі аеродром - тепер про кожний РБПЛА у новинах сповіщати будуть?
А СБИВАТИ будуть?
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02.07.2024 12:59 Ответить
До речі, а де розхвалені Стінгери та Старстріки?
Якщо щось й збивають (сповіщають), то або з автомата/кулемета/дроном, або стародавньою Іглою!
Що, Стінгери та Старстріки виявилися нездатними, або їх було так мало, що зразу закінчилися?
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02.07.2024 13:06 Ответить
Завгосп не видав .
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02.07.2024 13:24 Ответить
Що ще профукаємо як у Миргороді?
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02.07.2024 13:33 Ответить
Интересно, а наши разведдроны тоже так спокойно весят над ОТ или кацапией?
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02.07.2024 14:10 Ответить
 
 