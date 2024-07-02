Разведывательный БПЛА зафиксирован на Днепропетровщине, - Воздушные силы
На Днепропетровщине зафиксирован разведывательный беспилотник российских оккупантов.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
"Днепропетровская область - возможна работа ПВО по вражескому разведывательному БпЛА!" - говорится в сообщении.
Сейчас в области объявлена воздушная тревога.
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Про....лі аеродром - тепер про кожний РБПЛА у новинах сповіщати будуть?
А СБИВАТИ будуть?
Якщо щось й збивають (сповіщають), то або з автомата/кулемета/дроном, або стародавньою Іглою!
Що, Стінгери та Старстріки виявилися нездатними, або їх було так мало, що зразу закінчилися?