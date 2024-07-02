РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6641 посетитель онлайн
Новости Война
21 955 134

Игнат об ударе РФ по аэродрому в Миргороде: Потери есть, но не такие, как приписывает себе враг

Удар по аеродрому в Миргороді

Экс-спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал удар оккупантов по аэродрому в Миргороде.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Не так страшен черт, как его рисуют! Все так радуются новостям, когда украинские Силы обороны поражают на аэродромах оккупанта рашистские самолеты! "Минус один, два, три, а то и больше бортов оккупанта больше никогда не будут бомбить украинские города"..., а вот когда враг наносит удар, да что там говорить, ежедневно лупит по нашим аэродромам, пытаясь уничтожить украинскую авиацию, и иногда достигает своей цели... мы готовы растерзать в соцсетях всех и вся, я имею в виду своих командиров, что "не смогли, не досмотрели" и т.д", - подчеркнул он.

Игнат напомнил, что аэродромы Украины ежедневно под обстрелами, ежедневно под баллистикой, глазами вражеских дронов и постоянных атак.

"Наши люди на местах пытаются уберечь то, что есть и нанести ответный удар! И я не буду детализировать какими невероятными усилиями это делается.

Это война, и к сожалению не без потерь техники. Это я относительно вражеского удара по аэродрому Миргорода. За поребриком безумно радуются, приписывают в свои достижения кучу бортов Су-27. Пусть! Так всегда. Не все так страшно, как вы, украинцы, пишете на эмоциях", - сказал бывший спикер.

Читайте также: На белорусский аэродром "Мачулищи" прилетели 11 вертолетов ВКС РФ, - СМИ

Игнат подтвердил, что удар был и есть "определенные потери".

"Но совсем не такие, как приписывает себе враг, в конце концов они всегда так делают с начала вторжения. Воздушные Силы делают все, чтобы противодействовать врагу, ввести его в заблуждение, в том числе с помощью макетов и других средств. Поэтому прошу ведущие медиа, блогеров, телеграм-каналы унять эмоции и с уважением относиться к нашим защитникам!" - подытожил он.

Напомним, накануне российские пропагандисты обнародовали видео удара по аэродрому в Миргороде на Полтавщине. Рашисты заявили о якобы уничтожении 6 истребителей.

Воздушные силы сообщали о пусках ракет в сторону Миргорода.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спасатели попали под повторный обстрел в Херсоне, - ГСЧС. ВИДЕО

Ігнат про удар по аеродрому в Миргороді

Автор: 

Миргород (61) аэродром (298) Воздушные силы (2399) Игнат Юрий (604)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+34
Та ні хріна собі, знищено 6!!! СУ-27 -це певні втрати? Це повний звіздець. Висів ворожий БПЛА і ніхто не позаботився його збити. Ну висить собі і вісить, що тут такого?
показать весь комментарий
02.07.2024 12:13
+31


Kurt Wootz

@vinnicanin

В Миргород ворог знову продемонстрував показове знищення літаків ЗСУ. Добу ворожі безпілотники висіли над летовищем ,а потім прилетіла ворожа ракета . Тепер питання,: а чому ми досі не в НАТО? Всю техніку ЗСУ просто навмисно підставляють під удар ворога. Це ж просто ЗРАДА.
показать весь комментарий
02.07.2024 12:20
+23
Ніби й правильні слова, але рашистський дрон над військовим аеродромом це.....
показать весь комментарий
02.07.2024 12:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Хто задає такі питання , той "агент *****" і прихований ворог ....
показать весь комментарий
02.07.2024 13:23 Ответить
Друже вважаю це сарказмом ) Але ж можливо було б завалити хочаб парочку того розвідлайна .
показать весь комментарий
02.07.2024 13:44 Ответить
Це і був сарказм ... ((
шкода , що в нас якось не виходить задавати правильні питання і добиватися відповідей на них !
показать весь комментарий
02.07.2024 14:04 Ответить
Шановний правільне питання я задав собі ще в 2014 році яке підтведив в 2019, а 73 відсотка наших співвітчизників досі блукають в марах навіяних обраннимі імі можновладцамі . І це друже не сарказм а реаліі нашого життя .
показать весь комментарий
02.07.2024 14:40 Ответить
Да потому что эти Орланы как мухи кружат над всей территорией, если из-за каждого самолёты подымать, топлива не будет чтобы на боевые задачи вылетать.
показать весь комментарий
02.07.2024 13:25 Ответить
Шановний я то взагалі то не зовсім в том розуміюсь , в мене інша ВОС . тому і спитав . А взагалі то втрата двух боіових літаків мабуть набагато дорожче чім затрати на паливо ?
показать весь комментарий
02.07.2024 13:51 Ответить
Дело не только в топливе, эти самолёты сделаны ещё при царе горохе, износ колоссальный, может не хотят лишний раз подымать в воздух, потом начнётся ***тория с запчастями.
показать весь комментарий
02.07.2024 13:58 Ответить
І , як завжди , ніхто не винен ? Звісно нікого не покарають ...
показать весь комментарий
02.07.2024 13:22 Ответить
Покарають, Червинського.
показать весь комментарий
02.07.2024 16:20 Ответить
ще є у когось питання, чому не дають F-16?
показать весь комментарий
02.07.2024 13:27 Ответить
На ф16 будут летать отставные натовские пилоты, видимо мало желающих вот и тянут волынку. Всё это туфта с обучением, нельзя за такой короткий период подготовить пилота боевой авиации.
показать весь комментарий
02.07.2024 13:29 Ответить
Пілоти бойової авіації вже давно готові - наших хлопців , з досвідом , навчити керувати цими літаками - справа кількох місяців ... Не дають бо не хочуть давати !
показать весь комментарий
02.07.2024 13:35 Ответить
Нет у ребят боевого опыта, самолёты стоят очень дорого, каждый сбитый ф16 скажется на компании которая их выпускает, акции просядут а это миллиарды долларов, тут большая куча факторов, ну и конечно козни Ермака, куда без него.
показать весь комментарий
02.07.2024 13:40 Ответить
Мы еже видим как просели акции производителя устаревших ракет Пэтриот...
показать весь комментарий
02.07.2024 13:55 Ответить
Рынок оружия это очень большие деньги и когда потенциальный покупатель видит как горит техника, желание покупать её пропадает.
показать весь комментарий
02.07.2024 14:02 Ответить
В этом видео горит московская техника. Ты считаешь что покупатели не будут теперь самолеты Су покупать?
показать весь комментарий
02.07.2024 17:14 Ответить
Тут вопрос не в ударе по аэродрому и потере самолетов. Хотя жаль. Вопрос в том, что российские развед. БПЛА спокойно пролетели 145 км от границы до военного аэродрома, дали целеуказание, а потом подтвердили результат удара видеосъемкой. То есть наше ПВО не работает по таким целям, или бессильно работать, или халатность.
показать весь комментарий
02.07.2024 13:32 Ответить
Взлетать и садиться можно научить, а вот вести воздушный бой это п*здец как сложно и обучаться долго.
показать весь комментарий
02.07.2024 13:34 Ответить
Дайте нам ф-16!!!
показать весь комментарий
02.07.2024 13:48 Ответить
Дадут ф16 не сомневайся, это вопрос времени, говорю без сарказма.
показать весь комментарий
02.07.2024 13:53 Ответить
І що, їх роз'їбуть так само) То як раз був сарказм... У нас тих сушок залишилось менше десятка, а вони ними так "розкидаються".
показать весь комментарий
02.07.2024 13:55 Ответить
и они тоже будут так стоять ? видать и будут.
показать весь комментарий
02.07.2024 14:09 Ответить
Встановити РЕБ ніхто не здогадався?
показать весь комментарий
02.07.2024 14:07 Ответить
а где ППО ? правильно, у зели на банковой. прикол в том, что зеля постилка кремля. и оно думает, что оно важное. очередная сценка 95 квартала.
показать весь комментарий
02.07.2024 14:08 Ответить
Червінського в сізо ''маринують'' за менше. А за такий про**б когось посадять? Чи там всі свої-д'єрмаковські?
показать весь комментарий
02.07.2024 14:15 Ответить
Ігнату-припини брехати...
показать весь комментарий
02.07.2024 14:32 Ответить
Те що кацапські дрони можуть долітати до Миргорода це не дивина . Вони й раніше це робили . Точно так же як всю війну літають в глибоких кацапських тилах і наші дрони .
Але їх збивали , а зараз чомусь не збили , і навіть не спробували , хоча ППО в тому районі є , і конкретно про цей дрон вона знала ( в мережі було повідомлення ) .
Саме це й дивно .
показать весь комментарий
02.07.2024 14:39 Ответить
Можливо просто вже нічим ...
показать весь комментарий
02.07.2024 14:40 Ответить
Верховний, де бетонні бункери для літаків, пля ????
цементу не вистачає, а ТРЦ ростуть як гриби !

показать весь комментарий
02.07.2024 15:37 Ответить
В Україні зрадники , це адміністрація президента. Ви подивіться, хто там є та які займають пости. Тим все сказано. Жаль, що люди досі того не зрозуміли
показать весь комментарий
02.07.2024 15:58 Ответить
В общем, Фки будут целы только на румынских или польских авиабазах.
Ну или строить новую авиабазу где-то в горной местности, чтоб укрытия вырубать в скалах. Но это будет стоить безумных денег. Да и ВПП будет уязвима. Но можно сделать и ее в туннелях) И самолеты тогда лучше VTOL. Интересно на сколько $ это все потянет...
показать весь комментарий
02.07.2024 16:07 Ответить
Из-за поребрика:
"А не слишком ли всё хорошо, чтобы быть правдой?
Литаки стоят в куче, хотя свободных стоянок для рассредоточения полно. М.б. всё же макеты (с топливом) или пустышки. Все на одном аэродроме. Как написали, нет противодействия беспилотнику...
Что-то тут не совсем так. Хотя, лучше бы всё было так."
показать весь комментарий
02.07.2024 17:38 Ответить
Страница 2 из 2
 
 