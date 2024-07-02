Игнат об ударе РФ по аэродрому в Миргороде: Потери есть, но не такие, как приписывает себе враг
Экс-спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал удар оккупантов по аэродрому в Миргороде.
Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Не так страшен черт, как его рисуют! Все так радуются новостям, когда украинские Силы обороны поражают на аэродромах оккупанта рашистские самолеты! "Минус один, два, три, а то и больше бортов оккупанта больше никогда не будут бомбить украинские города"..., а вот когда враг наносит удар, да что там говорить, ежедневно лупит по нашим аэродромам, пытаясь уничтожить украинскую авиацию, и иногда достигает своей цели... мы готовы растерзать в соцсетях всех и вся, я имею в виду своих командиров, что "не смогли, не досмотрели" и т.д", - подчеркнул он.
Игнат напомнил, что аэродромы Украины ежедневно под обстрелами, ежедневно под баллистикой, глазами вражеских дронов и постоянных атак.
"Наши люди на местах пытаются уберечь то, что есть и нанести ответный удар! И я не буду детализировать какими невероятными усилиями это делается.
Это война, и к сожалению не без потерь техники. Это я относительно вражеского удара по аэродрому Миргорода. За поребриком безумно радуются, приписывают в свои достижения кучу бортов Су-27. Пусть! Так всегда. Не все так страшно, как вы, украинцы, пишете на эмоциях", - сказал бывший спикер.
Игнат подтвердил, что удар был и есть "определенные потери".
"Но совсем не такие, как приписывает себе враг, в конце концов они всегда так делают с начала вторжения. Воздушные Силы делают все, чтобы противодействовать врагу, ввести его в заблуждение, в том числе с помощью макетов и других средств. Поэтому прошу ведущие медиа, блогеров, телеграм-каналы унять эмоции и с уважением относиться к нашим защитникам!" - подытожил он.
Напомним, накануне российские пропагандисты обнародовали видео удара по аэродрому в Миргороде на Полтавщине. Рашисты заявили о якобы уничтожении 6 истребителей.
Воздушные силы сообщали о пусках ракет в сторону Миргорода.
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шкода , що в нас якось не виходить задавати правильні питання і добиватися відповідей на них !
Але їх збивали , а зараз чомусь не збили , і навіть не спробували , хоча ППО в тому районі є , і конкретно про цей дрон вона знала ( в мережі було повідомлення ) .
Саме це й дивно .
цементу не вистачає, а ТРЦ ростуть як гриби !
Ну или строить новую авиабазу где-то в горной местности, чтоб укрытия вырубать в скалах. Но это будет стоить безумных денег. Да и ВПП будет уязвима. Но можно сделать и ее в туннелях) И самолеты тогда лучше VTOL. Интересно на сколько $ это все потянет...
"А не слишком ли всё хорошо, чтобы быть правдой?
Литаки стоят в куче, хотя свободных стоянок для рассредоточения полно. М.б. всё же макеты (с топливом) или пустышки. Все на одном аэродроме. Как написали, нет противодействия беспилотнику...
Что-то тут не совсем так. Хотя, лучше бы всё было так."