Игнат об ударе РФ по аэродрому в Миргороде: Потери есть, но не такие, как приписывает себе враг

Экс-спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал удар оккупантов по аэродрому в Миргороде.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Не так страшен черт, как его рисуют! Все так радуются новостям, когда украинские Силы обороны поражают на аэродромах оккупанта рашистские самолеты! "Минус один, два, три, а то и больше бортов оккупанта больше никогда не будут бомбить украинские города"..., а вот когда враг наносит удар, да что там говорить, ежедневно лупит по нашим аэродромам, пытаясь уничтожить украинскую авиацию, и иногда достигает своей цели... мы готовы растерзать в соцсетях всех и вся, я имею в виду своих командиров, что "не смогли, не досмотрели" и т.д", - подчеркнул он.

Игнат напомнил, что аэродромы Украины ежедневно под обстрелами, ежедневно под баллистикой, глазами вражеских дронов и постоянных атак.

"Наши люди на местах пытаются уберечь то, что есть и нанести ответный удар! И я не буду детализировать какими невероятными усилиями это делается.

Это война, и к сожалению не без потерь техники. Это я относительно вражеского удара по аэродрому Миргорода. За поребриком безумно радуются, приписывают в свои достижения кучу бортов Су-27. Пусть! Так всегда. Не все так страшно, как вы, украинцы, пишете на эмоциях", - сказал бывший спикер.

Читайте также: На белорусский аэродром "Мачулищи" прилетели 11 вертолетов ВКС РФ, - СМИ

Игнат подтвердил, что удар был и есть "определенные потери".

"Но совсем не такие, как приписывает себе враг, в конце концов они всегда так делают с начала вторжения. Воздушные Силы делают все, чтобы противодействовать врагу, ввести его в заблуждение, в том числе с помощью макетов и других средств. Поэтому прошу ведущие медиа, блогеров, телеграм-каналы унять эмоции и с уважением относиться к нашим защитникам!" - подытожил он.

Напомним, накануне российские пропагандисты обнародовали видео удара по аэродрому в Миргороде на Полтавщине. Рашисты заявили о якобы уничтожении 6 истребителей.

Воздушные силы сообщали о пусках ракет в сторону Миргорода.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спасатели попали под повторный обстрел в Херсоне, - ГСЧС. ВИДЕО