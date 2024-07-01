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Россияне выпустили ракету в сторону Миргорода: Раздались взрывы

РФ обстрілює Миргород

Российские оккупанты выпустили ракету в сторону Миргорода Полтавской области.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

"Скоростная цель - на Миргород из Курской области", - отметили там.

По данным Суспільного, местные сообщили, что слышали взрывы.

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Автор: 

Миргород (61) обстрел (27742) Полтавская область (1177)


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Третій вибухза пару годин

бідний Миргород(
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01.07.2024 15:51 Ответить
Русня відчуває час розплати ,тому наугад шукає ф-16.
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01.07.2024 16:03 Ответить
Истерика перед F-16 и новые летающие по Белгородщине подарки им тоже не нравятсяюНе могут справится всю войну с миргородскими летчиками а грозили нагнуть все НАТО.
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01.07.2024 16:06 Ответить
 
 