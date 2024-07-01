Россияне выпустили ракету в сторону Миргорода: Раздались взрывы
Российские оккупанты выпустили ракету в сторону Миргорода Полтавской области.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
"Скоростная цель - на Миргород из Курской области", - отметили там.
По данным Суспільного, местные сообщили, что слышали взрывы.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бідний Миргород(